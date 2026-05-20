דוחות פריון אכזבו את המשקיעים, והמניה צונחת בת"א

חברת האדטק פריון פרסמה דוחות מעורבים לרבעון הראשון של השנה: ההכנסות היו נמוכות מתחזיות האנליסטים אך בשורת הרווח היא עקפה את התחזית.

החברה, המספקת פתרונות לתחום הפרסום הדיגיטלי, הציגה צמיחה של 1.2% בהכנסות ל-90.4 מיליון דולר. דווקא תחום הפעילות המרכזי שלה, פתרונות פרסום, ירד ביחס לרבעון המקביל ב-4.3% ל-66.7 מיליון דולר, בעוד שתחום החיפוש צמח בשיעור דו ספרתי של 20.5% ל-23.7 מיליון דולר.

בחברה מסבירים את הירידה בתחום פתרונות הפרסום בעיקר בשל ירידה בפרסום באינטרנט , שקוזזה חלקית על ידי עלייה ב-CTV (טלוויזיות חכמות) וב- DOOH (פרסום דיגיטלי מחוץ לבית). ה-Contribution ex-TAC, נתון שמשקף את ההכנסות נטו, נותר ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל והסתכם ב-39.7 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי גדל ב-19.8% ל-10 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 4.8 מיליון דולר, שהם 11 סנט למניה, 5 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. פריון ייצרה ברבעון הראשון 6.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת, בניגוד לרבעון המקביל שבו התזרים מפעילות היה שלילי. לחברה היו בקופה 293 מיליון דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר. ברבעון הראשון פריון רכשה מניות של עצמה ב-24.1 מיליון דולר.

פריון מאשררת את התחזית השנתית שלה להכנסות נטו (Contribution ex-TAC) של 215-235 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 50-54 מיליון דולר.

מנכ"ל פריון טל יעקובסון מסר: "במהלך הרבעון הראשון, המשכנו לקדם את פלטפורמת Perion One ואת טכנולוגיית ה- Outmax AI agent, וראינו עלייה באימוץ הטכנולוגיה שלנו על ידי לקוחות ושותפים גלובליים חדשים. הרחבנו את Outmax לערוץ חדש עם השקתו ב- TikTok , ויצרנו שותפות בלעדית באפריקה, שמוסיפה ערוץ הפצה חדש בשוק הפרסום הדיגיטלי הצומח הזה".

יעקובסון הוסיף כי החזון של פריון "מתמקד בשילוב מלא של בינה מלאכותית בכל היבט של הפעילות שלנו. אנו ממנפים AI לא רק ככוח המרכזי שמניע החזר השקעה גבוה יותר ותוצאות מדידות עבור לקוחותינו, אלא גם ככלי פנים ארגוני לייעול התפעול שלנו, אופטימיזציה של מבנה העלויות והנעת התייעלות בחברה".

פריון נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב בשווי של 441 מיליון דולר.