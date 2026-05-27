החברות שפיצחו את השיטה: כנס השירות של ישראל 2026

כנס השירות של ישראל, הנערך זו השנה השנייה בשיתוף בנק מזרחי טפחות ובהשתתפות בזק, כאל וכלל וחברת החשמל, הוא האירוע המרכזי עבור מנהלים וארגונים שהפכו את נושא השירות ללקוח לערך מרכזי בהתנהלותם.

במסגרת הכנס ננתח קייסים מקומיים ועולמיים בתחום השירות, ונציג את המגמות ואת המחקרים העדכניים בתחום. בכנס נחשוף תוצאות של סקר חדשני, הנערך בידי גלובס, אשר משווה תפיסות צרכניות ביחס לגופים עסקיים וציבוריים במספר קטגוריות מובילות.

תוכנית הכנס

09:30 מושב פתיחה

אלונה בר און, מו"ל גלובס

איך מניעים ארגון לסטנדרט שירות

משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות

תרי ישכיל, סמנכ"ל מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים, בנק מזרחי טפחות

*הכרזת תוצאות סקר השירות של גלובס*

10:15 מעבר לאוכל: תפיסת השירות של המסעדנים המצליחים

שף חיים כהן בשיחה עם יעל דרומי, בעלת הפודקאסט "לא קונה את זה"

10:45 מאסטרטגיה למציאות: קייסים מהשטח

כרטיסי אשראי: ליטל וקסלר, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת משאבים וחוויית לקוח, כאל

טכנולוגיה ומשלוחים: יפית חיון, סמנכ"לית שירות לקוחות, Wolt ישראל

ביטוח: ליאת שטראוס, המשנה למנכ"ל מנהלת חטיבת שירות, משאבי אנוש ותפעול, כלל ביטוח

11:40 שירות כמנוע צמיחה

דרור רוסמן, סמנכ"ל חטיבה פרטית, בזק

מור חלוץ, סמנכ"לית שירות, חברת החשמל

ליאת מנשה, מנהלת אגף השירות, שטראוס מים

12:15 חוויית לקוח ב-AI - איזון בין אנשים לביצועים

כוכבית ארנון, מנכ"לית KA, חברת ייעוץ המתמחה ב-AI

אליק אלמוג, מנכ"ל ומייסד שותף OtheReality, פלטפורמה לאימון יכולות אמפתיה

עימאד תלחמי, מייסד ויו"ר קבוצת babcom, חברה לניהול מערכי שירות

עומר פרץ, מנכ"ל wonderful, חברה המפתחת מערכת של סוכני AI

HAAS - Hasbara as a service 13:00

תא"ל במיל' רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל

13:30 ארוחת צהריים ומינגלינג

14:30 סיום

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק מזרחי טפחות, בחסות בזק, כאל וכלל ובהשתתפות חברת החשמל