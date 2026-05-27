ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום החברות שפיצחו את השיטה: כנס השירות של ישראל 2026
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כנס השירות של ישראל 2026

החברות שפיצחו את השיטה: כנס השירות של ישראל 2026

כנס השירות של ישראל, שנערך בשיתוף בנק מזרחי טפחות, עוסק במגמות ובמחקרים העדכניים בתחום השירות • בכנס יפרסמו תוצאות של סקר חדשני, הנערך בידי גלובס, שיחשוף את החברות הטובות ביותר בשירות

שירות גלובס 06:48

כנס השירות של ישראל, הנערך זו השנה השנייה בשיתוף בנק מזרחי טפחות ובהשתתפות בזק, כאל וכלל וחברת החשמל, הוא האירוע המרכזי עבור מנהלים וארגונים שהפכו את נושא השירות ללקוח לערך מרכזי בהתנהלותם.

במסגרת הכנס ננתח קייסים מקומיים ועולמיים בתחום השירות, ונציג את המגמות ואת המחקרים העדכניים בתחום. בכנס נחשוף תוצאות של סקר חדשני, הנערך בידי גלובס, אשר משווה תפיסות צרכניות ביחס לגופים עסקיים וציבוריים במספר קטגוריות מובילות.

תוכנית הכנס

09:30 מושב פתיחה
אלונה בר און, מו"ל גלובס
איך מניעים ארגון לסטנדרט שירות
משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות
תרי ישכיל, סמנכ"ל מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים, בנק מזרחי טפחות

*הכרזת תוצאות סקר השירות של גלובס*

10:15 מעבר לאוכל: תפיסת השירות של המסעדנים המצליחים
שף חיים כהן בשיחה עם יעל דרומי, בעלת הפודקאסט "לא קונה את זה"

10:45 מאסטרטגיה למציאות: קייסים מהשטח
כרטיסי אשראי: ליטל וקסלר, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת משאבים וחוויית לקוח, כאל
טכנולוגיה ומשלוחים: יפית חיון, סמנכ"לית שירות לקוחות, Wolt ישראל
ביטוח: ליאת שטראוס, המשנה למנכ"ל מנהלת חטיבת שירות, משאבי אנוש ותפעול, כלל ביטוח

11:40 שירות כמנוע צמיחה
דרור רוסמן, סמנכ"ל חטיבה פרטית, בזק
מור חלוץ, סמנכ"לית שירות, חברת החשמל
ליאת מנשה, מנהלת אגף השירות, שטראוס מים

12:15 חוויית לקוח ב-AI - איזון בין אנשים לביצועים
כוכבית ארנון, מנכ"לית KA, חברת ייעוץ המתמחה ב-AI
אליק אלמוג, מנכ"ל ומייסד שותף OtheReality, פלטפורמה לאימון יכולות אמפתיה
עימאד תלחמי, מייסד ויו"ר קבוצת babcom, חברה לניהול מערכי שירות
עומר פרץ, מנכ"ל wonderful, חברה המפתחת מערכת של סוכני AI

HAAS - Hasbara as a service 13:00
תא"ל במיל' רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל

13:30 ארוחת צהריים ומינגלינג

14:30 סיום

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק מזרחי טפחות, בחסות בזק, כאל וכלל ובהשתתפות חברת החשמל