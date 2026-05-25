סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:27

על רקע ההתקדמות המשמעותית בדרך להסכם בין ארה"ב לאיראן, ובהתאם למגמה בעולם, השקל מתחזק ונסחר מתחת ל-2.9 שקלים, וזאת למרות הצפי להורדת ריבית אחר הצהריים. גם בשוק המטבע העולמי הדולר נחלש ומדד הדולר מאבד כ-0.2% ונסחר בכ-99 נקודות, בעיקר נחלש הדולר מול הדולר האוסטרלי והניו זינלנדי.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

08:16

1. שוק המניות

בורסת ת"א חוזרת מחופשת החג אל תוך איתותים סותרים בנוגע להסכם אפשרי - למרות זאת בעולם כבר מתמחרים את חתימתו. באסיה בורסת טוקיו מזנקת בכ-3% לשיא, מחירי הנפט יורדים בכמעט 5%, החוזים בוול סטריט מזנקים למרות שלא יתקיים היום מסחר בניו יורק.

ארה״ב ואיראן מתקרבות להסכם שיביא לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, כך אמרו בכירים אמריקאים אתמול, אבל הנשיא טראמפ מתעקש כי לא "ימהר" להגיע להסכם. עדיין אין נוסח סופי שמוכן לחתימה, בזמן שהמו״מ נמשך סביב הניסוחים המדויקים בסוגיות המרכזיות, והאישור הסופי עשוי להימשך עוד כמה ימים.

״היחסים שלנו עם איראן הופכים להרבה יותר מקצועיים ופרודוקטיביים,״ כתב טראמפ בפוסט ברשתות החברתיות. ״הם חייבים להבין שהם לא יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה גרעינית.״ טראמפ הוסיף כי המצור האמריקאי על המצר יישאר בתוקף עד להשלמת ההסכם, וכי שני הצדדים צריכים לקחת את הזמן כדי "לעשות את זה נכון".

אחר הצהריים תתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל, כולם מקווים ורובם בטוחים שלראשונה מינואר, הריבית תרד - יהיה מעניין לראות הבוקר את התנהגות המניות הרגישות יותר לגובה הריבית, בעיקר מניות הנדל"ן והמניות במדד ת"א 90.

רוח גבית תתקבל מהמניות הדואליות, שחוזרות מוול סטריט בפערי ארביטראז' משמעותיים - קמטק בפער של מעל 6%, טאואר בכ-5% ואנלייט במעל 4%.

אפשר רק להצטער שפאלו אלטו לא כלולה עדיין במדד ת"א 35, המנייה צפוייה לזנק בכ־6.5%. בשבוע שעבר המניה זינקה לשיא שמשקף לה שווי של 211 מיליארד דולר. טבע ואלביט, שייחלשו בכ־1.9% ובכ־2.6%, בהתאמה, יאזנו.

בתוך עונת הדוחות, צפוי שבוע עמוס. בין היתר, ידווחו חברות הביטוח הראל, הפניקס ומנורה מבטחים, בתי ההשקעות מיטב ואלטשולר שחם והחברות הביטחוניות אלביט ומנועי בית שמש. גם חברות הבנייה דמרי, ישראל קנדה ואאורה יפרסמו דוחות, לצד חברות האופנה פוקס, אורבניקה וקסטרו.

בשישי, הבורסה סיכמה את שבוע המסחר המקוצר בעליות קלות. מדדי ת"א 35 ות"א 125 טיפסו בכ־0.2%, ת"א 90 בכ־0.3%. את העליות הוביל מדד הבנקים, שהתחזק בכ־4.8%, על רקע פרסומי הדוחות הרבעוניים, גם מדד הביטחוניות, שספג לחצים בשבועות האחרונים, בלט וטיפס בכ־3.3%.

מנגד, את הירידות הוביל מדד הקלינטק, שנפל בכ־5.7%. בבית ההשקעות אי.בי.אי ייחסו את המגמה לציפיות להעלאת ריבית בארה"ב, שעשויה להשפיע לרעה על חברות האנרגיה הירוקה שמנהלות פרויקטים באמריקה.

באסיה הבוקר חלק מהבורסות סגורות לרגל חגים - בורסת טוקיו מזנקת כאמור בכ-3% ומדד ניקיי חצה לראשונה את רף 65,000 הנקודות. בורסת הודו עולה במעל ל-1%, שנגחאי ב-0.4%. בהונג קונג ובדרום קוריאה לא מתקיים מסחר.

החוזים העתידיים בוול סטריט מגיבים באופטימיות לא מבוטלת להסכם האפשרי - נאסד"ק במעל ל-1%, S&P 500 ב-0.8%.

בוול סטריט לא יתקיים מסחר היום לרגל יום הזיכרון לחללי צבא ארה"ב.

בשישי האחרון שררה בוול סטריט אווירה חיובית על רקע ההתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן. S&P 500 שעלה ב-0.6% סגר שבוע שמיני רצוף של עליות - רצף העליות הארוך ביותר מאז דצמבר 2023. נאסד"ק ב-0.5% ודאו ג'ונס עלה ב-0.8% לשיא.

בסיכום שבועי, S&P 500 עלה בכ־1.1% מתחילת השבוע, דאו ג'ונס הוסיף כ־2.2% השבוע ורשם שבוע חיובי שלישי מתוך ארבעה, בעוד נאסד"ק התחזק בכ־0.8%, שבוע שביעי של עליות מתוך שמונה.

בהתייחסו לוול סטריט, אומר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב שמדובר ב"ראלי" שמובל כמעט כולו על ידי מניות הטכנולוגיה. "מאז תחילת חודש מאי מדד S&P 500 ללא סקטור הטכנולוגיה ירד ב-0.2%, בעוד שסקטור הטכנולוגיה עלה ב-10.9%. עודף התשואה של סקטור הטכנולוגיה לעומת מדד S&P 500 ב-30 ימי המסחר האחרונים הגיע לכ-11%, הרמה הגבוהה ביותר בעשור האחרון.

"האם להמשיך להחזיק במניות הטכנולוגיה או דווקא לעבור לסקטורים אחרים? ניסיון העבר מלמד שלא בהכרח כדאי למהר ולחפש פיזור. ייתכן שהפעם הדבר נכון אף יותר, משום שהכלכלה הריאלית צפויה להיחלש, אולי אף באופן משמעותי".

מניות חברות המחשוב הקוונטי המשיכו במסע העליות שלהן, לאחר שמשרד המסחר האמריקאי הודיע אתמול על מענקים בהיקף של 2 מיליארד דולר לקידום התחום, חלקם במסגרת עסקאות הכוללות גם החזקות הון. בין המניות שבלטו בעליות: IBM , איי.און.קיו. , ריגטי קומפיוטינג , גלובל פאונדריס ודי-ווייב קוואנטום .

ממשלות ברחבי תבל מזרימות מימון למחשוב קוואנטי, טכנולוגיה מתפתחת שלפי הערכות חוקרים עשויה לספק מגוון יכולות חדשות בכמעט כל התחומים. צרפת היא דוגמא אחת למדינה שמגבירה משמעותית את ההשקעות במחשוב קוונטי, הנשיא מקרון הודיע השבוע כי צרפת תשקיע עוד מיליארד אירו באסטרטגיית הקוונטום הלאומית שלה, בנוסף ל־550 מיליון אירו לתעשיית המיקרו־אלקטרוניקה.

2. שוק האג"ח

תשואת אג״ח האוצר האמריקאית ל־10 שנים ירדה בכ־3 נקודות בסיס לרמה של כ־4.55%, בעוד תשואת האג״ח ל־30 שנה איבדה גם היא כ־3 נקודות בסיס ונסחרה סביב 5.07%.

התנודתיות בשוק האג״ח העיבה מוקדם יותר השבוע על שוקי המניות. תשואת האג״ח ל־30 שנה טיפסה לרמתה הגבוהה ביותר מאז התקופה שלפני המשבר הפיננסי, בעוד תשואת ה־10 שנים נגעה בשיא של יותר משנה, כאשר הסוחרים חששו שמלחמה ממושכת בין ארה״ב לאיראן תשאיר את מחירי הנפט גבוהים ותפעיל לחץ על האינפלציה.

תשואות האג״ח הממשלתיות הקצרות בארה״ב זינקו בכ־43 נקודות בסיס בתוך חמישה שבועות בלבד, במהלך חד שממחיש כיצד השוק מתמחר מחדש את מסלול הריבית של הפד והחשש שייאלץ לחזור להעלאות ריבית.

תשואת אג״ח ארה״ב ל־10 שנים, נחשבת ל"מחיר הכסף" של הכלכלה העולמית. התשואה כבר טיפסה לאזור 4.6%-4.7%, הרמות הגבוהות ביותר מאז תחילת 2025, וחלק מהאסטרטגים מזהירים שהשוק מתחיל לתמחר תרחיש של אינפלציה עקשנית וריבית גבוהה לזמן ממושך.

הטריגר המרכזי הוא השילוב בין מחירי נפט גבוהים בעקבות המלחמה מול איראן, חשש מהתפרצות אינפלציונית חדשה, וספקות לגבי היכולת של הפד להשתלט על הלחצים מבלי לפגוע בצמיחה. ב־Financial Times אף הזהירו כי אם התשואות יישארו גבוהות, עלויות המימון של ממשלת ארה״ב עשויות לזנק בעשרות מיליארדי דולרים.

מצד שני, יש גם קולות רגועים יותר. האסטרטג הוותיק אד ירדני אמר כי הוא "לא נבהל" מהעלייה בתשואות, וטוען שטווח של 4.25%-4.75% באג״ח ל־10 שנים הוא "נורמלי" בסביבה של צמיחה ואינפלציה מעט גבוהה יותר. לדבריו, אם התשואה תתקרב ל־5%, זו עשויה אפילו להפוך להזדמנות קנייה גם באג״ח וגם במניות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט יורדים הבוקר בכמעט 5% ל־91.8 דולר לחבית מסוג WTI, בעוד שנפט מסוג ברנט ירד מתחת לרף 100 הדולר, לראשונה זה יותר מחודש,לרמה של 98.3 דולר לחבית.

בשוק המט"ח המקומי, השקל התחזק בשבוע החולף מול הדולר בכ־0.6% ושער הדולר שקל הרציף ננעל ברמה של 2.907 שקלים. הבוקר מוסיף השקל להתחזק וכבר נסחר בפחות מ-2.9 שקלים.

במקביל הדולר נחלש בעולם וכפועל יוצא, מחירי הזהב והכסף עולים.

4. מאקרו

היום אחר הצהריים יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית, והוא צפוי להוריד אותה ברבע אחוז ל-3.75%. למעשה מאז ינואר, מאז, בנק ישראל נמצא בעמדת המתנה - האינפלציה כבר בתוך היעד יחסית, אבל הסיכונים הביטחוניים, הגירעון והדיור עדיין עצרו את ההורדות הנוספות.

ולמה היום? הסיבה היא ש"כל הכוכבים הסתדרו בשורה", אומר האסטרטג הראשי של בנק דיסקונט, שמואל קצביאן,אם כבר תהיה הפתעה, היא עשויה להיות לכיוון של הפתחת ריבית חדה יותר של 0.5%".

קצביאן ציין כי רמת הריבית נמצאת כיום באחוזון ה־75% של ההיסטוריה בישראל ב־20 השנים האחרונות, בעוד שרמת האינפלציה נמצאת באחוזון ה־53%, קרוב לקו האמצע בתקופה זו. עוד ציין קצביאן כי "רמת ה־CDS לחמש שנים (פרמיית הסיכון) ירדה מאז סוף מרץ ב־21 נ"ב, בתשואות הממשלתיות נרשמה ירידה באופן בולט בהשוואה למרבית מדינות המערב, והשקל התחזק מול כל מטבעות המערב. כל זאת, עוד לפני הפרסומים האחרונים על הסכם מול איראן, גורם נוסף שלפחות בטווח הקצר (אם יתממש), יאפשר לבנק ישראל לצאת מ'עמדת ההמתנה' שלו".

מצטרף לדעתו אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, סבור כי הריבית תרד ב־0.25% בטענה ששיקולי ההווה גוברים על אי־הוודאות העתידית.

זבז'ינסקי מציין כי הריבית הריאלית בישראל היא הגבוהה ביותר בפער משמעותי מבין המדינות המפותחות: "ריבית ריאלית כה גבוהה הייתה מוצדקת אילו האינפלציה הייתה גבוהה, אך בפועל ישראל נמנית עם המדינות בעלות האינפלציה הנמוכה ביותר. ציפיות האינפלציה נמצאות סביב אמצע היעד, גם בטווחים הארוכים. ממוצע תחזיות האינפלציה של החזאים ירד ל-1.8% - הרמה הנמוכה ביותר מאז 2021".

לדברי זבז'ינסקי, גורמים נוספים תומכים בהפחתה: מאז החלטת הריבית האחרונה השקל התחזק ב־8% מול הדולר וב־7.4% מול סל המטבעות, שוק הנדל"ן נותר קפוא יחסית, והאינדיקטורים מצביעים על פעילות כלכלית חלשה גם לאחר הפסקת המלחמה, לצד ירידה משמעותית בגרעון הממשלתי. הוא מסכם: "בשונה מהמצב בשנה האחרונה, להערכתנו, העלות של אי־הפחתת ריבית עלולה להיות גבוהה יותר מהסיכון הפוטנציאלי הכרוך בהפחתתה".

בוושינגטון, קווין ווארש הושבע בשישי רשמית ליו״ר הפד החדש. הנשיא טראמפ, שספג ביקורת על ניסיונותיו להשפיע על הפד, אמר במהלך הטקס כי הוא רוצה שוורש יהיה "עצמאי לחלוטין" ו"פשוט יעשה את שלו". עם זאת, עצם קיום טקס ההשבעה בבית הלבן הדגיש את המעורבות החריגה של הנשיא בפד במהלך כהונתו השנייה: וורש הוא יו״ר הפד הראשון שמושבע בבית הלבן מאז אלן גרינספאן ב־1987.

בשבוע הקרוב המשקיעים יקבלו תמונה עדכנית לגבי האופן שבו הצרכן האמריקאי מתמודד עם גל האינפלציה שנגרם בעקבות המלחמה. בין היתר צפויים להתפרסם דוחות של קמעונאיות כמו קוסטקו ו־דולר טרי, לצד נתון מדד ה־PCE לחודש אפריל, מדד האינפלציה המועדף על הפד, קצת פחות מחודש לפני החלטת הריבית הראשונה של יו"ר הפד החדש.

5. תחזית

לסקירה השבועית שלו קרא מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה - "Ground Control to Major TAM", פרפרזה לשורת הפתיחה משירו של דייוויד בואי, ספייס אודיטי משנת 1969: "Ground Control to Major Tom", השיר מספר על אסטרונאוט דימיוני, מייג'ור טום, אשר מאבד קשר עם כדור הארץ, מרחף לו בחלל. מנותק.

TAM הוא ראשי תיבות של Total Addressable Market (סך השוק הפוטנציאלי הזמין). זהו נתון שחברות טכנולוגיה מציגות למשקיעים. ובעצם, מייקל הארטנט, שולח, שוב, קריאת אזהרה חדה למשקיעים: אתם מנותקים מהכלכלה הריאלית, והחמצן הפיננסי עומד להיגמר.

בשבוע שעבר, טען הארטנט כי האופוריה הקיצונית תסתיים בקרוב ויוני מתאים ביותר לקחת את הכסף ולברוח . הוא סיפר שמדד ה-Bull & Bear של הבנק זינק לרמה של 7.6, והמשך כניסות הון יקפיצו אותו מעל רף ה-8.0, רמה המהווה איתות מכירה חריף. עכשיו הוא שם.

הארטנט מציין כי האיתות הופעל בעקבות תזרימי הון מאסיביים לטכנולוגיה וחוב של שווקים מתעוררים, לצד "זינוק חודשי ברמת שיא בהקצאת המניות של מנהלי הקרנות וירידה ברמות המזומן שלהם ל-3.9%".

הוא מזכיר כי היסטורית, מאז שנת 2002, נרשמו 17 איתותי מכירה כאלה, כאשר "ההפסד הממוצע של מניות גלובליות לאורך 2-3 חודשים עמד על 2%-3% (עם אחוז הצלחה של כ-60%), וקריסות מקסימליות של 15%-20%".

הסכנה הזו מועצמת בשל ריכוזיות היסטורית שמזכירה ימים אפלים.

הדוח מציין שנפקות הענק צפויות לדחוף את מניות ה-AI הגדולות לכמעט 50% משווי השוק האמריקאי, רמת ריכוזיות שמתקרבת לזו של הרכבות בשנות ה-80 של המאה ה-19 (60%), ושהריכוזיות הנוכחית כבר עקפה באופן רשמי את כל הבועות המודרניות האחרות. היא עקפה בקלות את בועת הראורינג טוונטיז (שנות ה-20), את ה- Nifty Fifty של שנות ה-70, את יפן של שנות ה-80, ואת בועת הטכנולוגיה והדוט-קום של שנות ה-90 (שם היא הגיעה ל-41%).

אז זה נגמר במשבר פיננסי עמוק שהחל כאשר חברות רכבות מרכזיות פשטו רגל, מאות בנקים קרסו, סגירת בורסות ורמת אבטלה שהגיעה ל-25% בארה"ב.

הוא גם מדבר גם על קריסת המטבעות: הוון הקוריאני והיין היפני מפלרטטים עם שפלים של 30-35 שנה, בעוד הרופי האינדונזי והרופי ההודי קורסים לשפלים היסטוריים, מה שגורם לכך מחירי הייצוא של חצי מוליכים מקוריאה זינקו ב-148% בחישוב שנתי, ומחירי ה- DRAM טסו ב-223% - כלומר, "אסיה מייצאת אינפלציה לעולם".

והארטנט מזהיר: "הידוק המדיניות האמיתי והכואב של הבנקים המרכזיים יגיע ברגע שמדד המחירים לצרכן ( CPI ) יחצה את רף ה-4%-5% בחודשים הקרובים. הנתונים ההיסטוריים מראים כי ברגע שה- CPI חוצה את ה-4%, מדד ה- S&P 500 מציג ירידה ממוצעת של 3.5% בשלושת החודשים שלאחר מכן, ו-6.6% בתוך חצי שנה.

הארטנט מביא נתונים מתיקי הלקוחות הפרטיים של הבנק, המנהלים נכסים בהיקף בלתי נתפס של 4.5 טריליון דולר, שמראים כי החזקות המניות נמצאות בשיא כל הזמנים (כמעט 66%), בעוד רכיב המזומן צנח לשפל היסטורי של פחות מ-10%. המשמעות: אין יותר "כסף על הגדר" שיכול להמשיך ולדחוף את השוק כלפי מעלה.

את רוח הדברים מסכם הארטנט מהשיחות עם לקוחותיו הגדולים ברובע הפיננסי של לונדון, שמודים: "אנחנו בלונג, אבל פרנואידים".