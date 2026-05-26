עשור אחרי שהצטרף למשרד ברנע, עו"ד צבי גבאי עוזב למשרד שבלת
עורכי דין | בלעדי

עשור אחרי שהצטרף למשרד ברנע, עו"ד צבי גבאי עוזב למשרד שבלת ושות'

עו"ד ד"ר צבי גבאי הוא מספר 4 במשרד ברנע ג'פה לנדה ושות', שותף בכיר וממובילי המשרד • יחד איתו עוזבים אל משרד שבלת עוד שישה עובדים ממשרד ברנע, בהם ארבעה שותפים

ג'ניפר סילון 12:28
עו''ד ד''ר צבי גבאי / צילום: נמרוד גליקמן
עו"ד ד"ר צבי גבאי, מספר 4 במשרד ברנע ג'פה לנדה ושות', שותף בכיר וממובילי המשרד, לשעבר בכיר ברשות ניירות ערך, נמצא בדרך החוצה מהמשרד, זאת עשור לאחר שהצטרף אליו. לגלובס נודע כי בשבוע-שבועיים הקרובים גבאי צפוי למצוא בית חדש בפירמת עורכי הדין שבלת ושות'.

מעבר של שותף בכיר מפירמה אחת לשנייה אינו טריוויאלי, בעיקר כאשר מדובר בשותפים בכירים וותיקים. גורם בענף מסביר לנו כי מדובר בצעד חריג: "שותף בכיר לא כל יום קם ועוזב, זה קורה בעיקר בדרגות הנמוכות. אני חושב שהנאמנות התאגידית שהייתה פעם השתנתה. זה לא שהיא לא קיימת, אבל אם פעם שותפים לא היו עוזבים בית גם כשקשה וגם כשלא מסכימים שם - כיום העזיבות של שותפים בכירים קורות יותר בקלות".

לגלובס נודע כי עו"ד גבאי לא עוזב לבדו, ואיתו עוזבים אל משרד שבלת ושות' עוד שישה עובדים ממשרד ברנע, בהם ארבעה שותפים.

עורכי הדין חגית בן משה ואייל נחשון, שמונו לאחרונה כשותפים מנהלים במשרד ברנע ג'פה לנדה ושות', מסרו: "לאחר עשור של עבודה משותפת, אנו מודים לצבי גבאי ומאחלים לו ולצוותו הצלחה בהמשך הדרך. משרדנו ימשיך להוביל ולהעניק ללקוחותינו מענה משפטי מקיף, מקצועי ומסור בכל תחומי הפעילות".