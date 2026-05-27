שיאים בבורסות אסיה; עליות קלות בחוזים בניו יורק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:45

באסיה עליות הבוקר כאשר המדדים המרכזיים ביפן ובדרום קוריאה עולים לשיאים - מדד ניקיי היפני זינק ב־1.49% לשיא, בדרום קוריאה, מדד קוספי קפץ ב־4.84% גם כן לשיא ומשלים זינוק של 100% מתחילת השנה והפך למדד המניות בעל הביצועים הטובים בעולם.

מניית סמסונג אלקטרוניקס זינקה ב־6% לאחר שעובדי החברה המאוגדים אישרו הסכם שכר זמני, מה שמנע שביתה שעלולה הייתה לשבש את שרשראות האספקה הגלובליות של תעשיית השבבים.

מניות השבבים המשיכו להוביל את העליות, כאשר SK Hynix הרחיבה את הזינוק שלה ב־12 החודשים האחרונים ליותר מ־1,000%, והפכה לחברה האסייתית השלישית שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר.

מדד הנג סנג בהונג קונג נסחר ללא שינוי משמעותי, בעוד CSI 300 הסיני התחזק ב־0.27%.

אתמול וול סטריט חזרה מסוף שבוע ארוך ופתחה את השבוע בעליות במניות ובאג"ח, כאשר התקוות להסכם בין ארה"ב לאיראן האפילו על העימותים הצבאיים האחרונים במפרץ הפרסי.

דאו גו'נס יורד מעט ב-0.1%, S&P 500 עולה ב־0.7%, נאסד"ק בכ-1.25%. שני האחרונים נסחרים בשיאים.

מניות השבבים בלטו היום ובפרט מיקרון זינקה בכ-20% אחר ש־UBS יותר מהכפילה פי שלושה את מחיר היעד שלה למניית יצרנית שבבי הזיכרון, ובתוך כך שווי השוק שלה פרץ לראשונה את רף הטרליון דולר. ראה הרחבה בהמשך. מדד השבבים, SOX זינק במעל 5% והשלים זינוק של 80% מתחילת השנה.

הציפיות להסכם דחפו את S&P 500 ונאסד"ק לשיאים חדשים, במקביל, תשואות האג"ח ירדו לאחר שהחששות מהתפרצות אינפלציונית נרגעו מעט, מה שהוביל את הסוחרים לצמצם הימורים על העלאות ריבית קרובות מצד הפד.

ההתאוששות החלה כבר ביום שישי, כאשר מניית קוואלקום זינקה ביותר מ־12% בעקבות ההסכם שלה עם סטלנטיס לפיתוח רכבים מבוססי AI. המומנטום נמשך גם באסיה, שם מדד קוספי קפץ ב־2.6% בתמיכת ענקיות השבבים Samsung Electronics ו־ SK Hynix .

מניית שבבים נוספת שזינקה היא מארוול . ב־HSBC סבורים כי השוק עדיין לא מעריך במלואו את פוטנציאל ה־AI של החברה, גם אחרי הזינוק האדיר במניה.

מניית אוקלו זינקה לאחר שהחברה הודיעה על התקדמות לשלב מתקדם של משא-ומתן עם משרד האנרגיה האמריקאי במסגרת תוכנית פדרלית שמטרתה להמיר פלוטוניום עודף לדלק לכורים גרעיניים מהדור הבא.

מניות החלל והלוויינים עלו כאשר ההתלהבות סביב סקטור החלל התעצמה בעקבות הגשת תשקיף ההנפקה של SpaceX בשבוע שעבר. Redwire Corporation זינקה בעד 31%, איי.אס.טי. ספייס-מוביל ב־20%, ו־ פיירפליי אירוספייס ב-21%. גם MDA Space הקנדית הוסיפה כ־10%.

הראלי משקף את ההתרגשות הגוברת סביב "כלכלת החלל" המתפתחת, כאשר המשקיעים מחפשים חברות שעשויות ליהנות לא רק מהנפקת SpaceX עצמה, אלא גם מהגידול בהשקעות בחקר החלל, לוויינים ותשתיות תקשורת.

האנליסט אנדרס שפרד מקנטור כתב כי הנפקת SpaceX "מושכת יותר משקיעים ותשומת לב לחברות אחרות שממוקמות היטב בתעשיית החלל". לדבריו, גם רוקט לאב ו־ Satellogic צפויות להיות בין הנהנות הישירות מהמגמה.

לפי נתוני בנק אוף אמריקה , סל מניות החלל האמריקאי של הבנק זינק ב־61% מתחילת השנה, בעוד קרן הסל Procure Space ETF (סימול: UFO ) עלתה בכ־72% בתקופה הזו , עדות לכך שהמשקיעים מתחילים לראות בחלל את אחד הנרטיבים החמים הבאים אחרי AI.

אחרי שהניקס עלו לגמר ה-NBA, החברה האם, מדיסון סקוור גארדן ספורטס עלתה לשיא. מניית החברה שמחזיקה גם בעיתון הניו יורקר עולה זינקה מתחילת השנה ליותר מ־40% והעלה את שווי השוק שלה מעל 8.6 מיליארד דולר.

שלוש חברות ישראליות זינקו בוול סטריט -

ראשית אלביט מערכות . המניה זינקה ב-9% לאחר שהודיעה על זכייה בחוזה שהיקפו כ-1.4 מיליארד דולר לתוכניות מודרניזציה צבאית מקיפות עבור לקוח אירופי, ופרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה.

אנלייט אנרגיה זינקה ב-13% לאחר פרסום שהיא תספק חשמל לחוות השרתים של גוגל בארה"ב.

גילת זינקה ב-14% ללא דיווח מיוחד. לפני כמה ימים דיווחה החברה על תקדמות מול בואינג שתאפשר התקנה מובנית של אנטנת Sidewinder כבר בשלב ייצור המטוסים.

בארה"ב גם שוק האג"ח נרגע לאחר החזרה מחופשת יום הזיכרון. תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים ירדה ביותר מ־8 נקודות בסיס לרמה של 4.485%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ל־4.057% ותשואת ה־30 שנה נסוגה לכ־5.01%. הירידה בתשואות משקפת הקלה מסוימת בחששות המשקיעים מפני הסלמה נוספת במזרח התיכון ומהמשך לחצי האינפלציה.