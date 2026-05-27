הסתיימה התקלה בוולט: שירות המשלוחים חזר לסדרו

בפעם השלישית החודש: שירות המשלוחים של וולט נסגר היום (ד') בצהריים להזמנות חדשות בעקבות תקלה גלובלית, אך לקראת השעה שלוש התקלה תוקנה, והשירות שב לעבוד. מקור התקלה היה באפליקציית השליחים, כך על-פי גורמים בחברה, שלא אפשרה להם לסמן שמסרו את המשלוח.

גם בפעמים הקודמות שהתקלה התרחשה, הסבירו בוולט כי המקור שלה היה באפליקציית השליחים, שמנעה מההזמנות החדשות להגיע. מוולט נמסר מוקדם יותר: "אנו חווים כעת תקלה טכנית גלובלית שמשפיעה על קבלת הזמנות חדשות, ופועלים לטיפול מהיר בתקלה. מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית". בהמשך, כאמור, התקלה תוקנה.

על-פי הערכות, בעקבות התקלה אלפי הזמנות נתקעו ולא הושלמו בהצלחה. נציין כי מדובר בשעת "פיק" ועומס שבדרך-כלל נוצר על האפליקציה - שעת ארוחת הצהריים במרבית מקומות העבודה ברחבי הארץ.

בוולט לא מוסרים מידע על כמות ההזמנות הקיימות או נתונים על הזמנות. עם זאת, נודע כי לקוחות שהזמנתם התעכבה יפוצו על-פי מדיניות הפיצויים של וולט, כל אחד בהתאם לגודל ההזמנה ורמת העיכוב.