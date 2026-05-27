ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום הסתיימה התקלה בוולט: שירות המשלוחים חזר לסדרו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
Wolt

הסתיימה התקלה בוולט: שירות המשלוחים חזר לסדרו

בעקבות תקלה גלובלית, שירות המשלוחים של וולט נסגר בשעות הצהריים - בפעם השלישית החודש - אך בהמשך התקלה תוקנה • עפ"י גורמים בחברה, מקור התקלה היה באפליקציית השליחים, שלא אפשרה להם לסמן שמסרו את המשלוח

נבו שפיר פורסם: 13:14 עודכן: 14:48
שליח וולט / צילום: Shutterstock
שליח וולט / צילום: Shutterstock

בפעם השלישית החודש: שירות המשלוחים של וולט נסגר היום (ד') בצהריים להזמנות חדשות בעקבות תקלה גלובלית, אך לקראת השעה שלוש התקלה תוקנה, והשירות שב לעבוד. מקור התקלה היה באפליקציית השליחים, כך על-פי גורמים בחברה, שלא אפשרה להם לסמן שמסרו את המשלוח.

איך נראה מאחורי הקלעים של שירות הלקוחות בוולט?
וולט וסיבוס נפרדות ברע: "מטעים את הציבור"; "שבענו מההכפשות"
איך קרה שעם הכנסות של 650 מיליון שקל, וולט מרקט בהפסדים?

גם בפעמים הקודמות שהתקלה התרחשה, הסבירו בוולט כי המקור שלה היה באפליקציית השליחים, שמנעה מההזמנות החדשות להגיע. מוולט נמסר מוקדם יותר: "אנו חווים כעת תקלה טכנית גלובלית שמשפיעה על קבלת הזמנות חדשות, ופועלים לטיפול מהיר בתקלה. מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית". בהמשך, כאמור, התקלה תוקנה.

על-פי הערכות, בעקבות התקלה אלפי הזמנות נתקעו ולא הושלמו בהצלחה. נציין כי מדובר בשעת "פיק" ועומס שבדרך-כלל נוצר על האפליקציה - שעת ארוחת הצהריים במרבית מקומות העבודה ברחבי הארץ.

בוולט לא מוסרים מידע על כמות ההזמנות הקיימות או נתונים על הזמנות. עם זאת, נודע כי לקוחות שהזמנתם התעכבה יפוצו על-פי מדיניות הפיצויים של וולט, כל אחד בהתאם לגודל ההזמנה ורמת העיכוב.