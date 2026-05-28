יותר מ-12 שנים אחרי שנמחקה מהמסחר בבורסה בת"א, עושה חברת ההדפסות אורדע פרינט את הדרך חזרה לת"א. החברה, שבשליטת משפחת ונגרובסקי (72%) והפניקס (20%), תנסה להנפיק את מניותיה (IPO) לפי שווי מוערך של 700-800 מיליון שקל (לפני הכסף).

במסגרת המהלך תבקש החברה לגייס כ־160 שקל בתמורה להקצאה של כ־10% ממניותיה לציבור. מהלך זה צפוי להציף ערך לחברת הביטוח הפניקס שרכשה בשנה שעברה 20% ממניות החברה ב-100 מיליון שקל, לפי שווי של כ־400 מיליון שקל, כמחצית מהשווי המבוקש בהנפקה.

בעלת השליטה בחברה היא משפחת ונגרובסקי, יורשי איש העסקים זליג ונגרובסקי ז"ל, וזאת בעיקר אמצעות קבוצת מימון הרכב פמה (סה"כ החזקה ב־72% מהמניות). יעקב, בנו של ונגורבסקי, משמש בעשור האחרון כיו"ר החברה. לצד המשפחה, מחזיק במניות גם איש העסקים מרון גרינברג (6% מההון) שהשקיע בה כשהייתה עדיין ציבורית.

אורדע פעילות: מספקת שירותי תוכנה לניהול תקשורת עם לקוחות וכן שירותי אריזות קרטון ודפוס

היסטוריה: נוסדה בשנת 1987 בידי זליג ונגרובסקי ז"ל, ובהמשך אותה שנה הונפקו מניותיה בבורסה. בשנת 2014 נמחקה מהמסחר, וכעת היא בוחנת הנפקה ראשונית לפי שווי של 750 מיליון שקל

נתונים: החברה המנוהלת על ידי רוני חליבה מעסיקה כ־350 עובדים, מרביתם במפעלה בקריית גת. את שנת 2025 סיימה עם הכנסות של כ־260 מיליון שקל ורווח נקי של כ־45.6 מיליון שקל

הדפסות לגופי ממשלה

לאורדע, המנוהלת ב־17 השנים האחרונות בידי רוני חליבה (שזכה לשכר בעלות של 3.6 מיליון שקל אשתקד), שלושה תחומי פעילות מרכזיים: הפקת נתונים, פתרונות אריזה ודפוס מסחרי. במסגרת תחום הנתונים, מספקת החברה מוצרי תוכנה לניהול תקשורת עם לקוחות (CCM) עבור שלל גופים (ממשלתיים, רשויות מקומיות, פיננסים וכו'). הללו מסייעים לחברות לייצר מסמכים המופצים ללקוחות בדיגיטל ובפרינט, כולל חשבוניות הודעות תשלום, פנקסי תשלומים, תלושי שכר וכדומה.

בתחום פתרונות האריזה מייצרת אורדע אריזות מתקפלות מקרטון, הכוללות בין השאר מעמדי תצוגה ומוצרי קידום מכירות, המשמשים בעיקר חברות תעשייה, מזון, תרופות, וקוסמטיקה. לבסוף, בתחום הדפוס המסחרי היא מספקת פתרונות דפוס המשמשים בעיקר לייצור של ספרים (לימוד, קריאה, עיון), מגזינים, קטלוגים, וטפסים (לוטו, מעטפות הפקדה וכו').

את שנת 2025 סיימה אורדע עם הכנסות של כ־260 מיליון שקל, גידול של כ־6.5% משנה קודמת. זאת, הודות לגידול בכלל תחומי פעילותה. בשורה התחתונה נרשמה צמיחה של כ־9% ברווח הנקי לכ־45.6 מיליון שקל.

במבט קדימה החברה מעריכה כי תסיים את 2026 עם הכנסות של כ־290 מיליון שקל, שישקפו צמיחה של כ־11.5% ביחס להכנסות אשתקד. בשורה התחתונה, ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) צפוי לצמוח במהלך השנה בכ־12% עד לכ־95 מיליון שקל.

רצף רכישות אסטרטגיות

אורדע הוקמה בשנת 1987, ובאותה השנה גם הפכה לחברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה המקומית. אלא שבשנת 2014 נמחקו מניות החברה מהמסחר, לאחר שהועברו לרשימת השימור בשל שיעור החזקות ציבור נמוך. בכך, היא חזרה לידי משפחת ונגרובסקי, שרכשה חזרה את מרבית מניות המיעוט בה.

הרכישה בידי בעלת השליטה (פמה) נעשתה לפי שווי של כ־120 מיליון שקל, כשישית מהשווי המבוקש בהנפקה כעת. אגב, מאז אותה הצעת רכש הוכפלו הכנסות החברה והרווח הנקי שלה קפץ ביותר מפי 4.

ברקע, בעשור האחרון ביצעה אורדע שורה של מהלכים אסטרטגיים, שכללו רכישה של מספר דו־ספרתי של חברות בתחומי פעילותה. כך למשל, מתחילת השנה רכשה החברה את פעילות טופספרינט, העוסקת בהדפסה של ספרים וכן את פעילות חברת ווין.אי.טי הפועלת בתחום מערכות ה־CRM.

בהתאם, אורדע מציינת כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש אותה למימון פעילותה השוטפת ויישום האסטרטגיה העסקית, כולל לביצוע רכישות אסטרטגיות ולהתרחבות בתחומי פעילותה הקיימים. כמו גם להשקעות בחדשנות וכניסה לתחומים חדשים.