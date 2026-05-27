פתאל מציעה להשתלט על מלונות פארק פלאזה של אלי פפושדו

פתאל החזקות דיווחה היום (ד') לבורסה הלונדונית על הצעה לרכישת לפחות 75% ממניות חברת המלונאות של אלי פפושדו PPHE Hotel Group , לפי מחיר של 22 פאונד למניה, המגלם שווי של כ-920 מיליון פאונד לחברה (3.5 מיליארד שקל). המחיר המוצע גבוה ב-36% משער נעילת מניית PPHE בלונדון. בשוק ישנן הערכות כי בכוונת פפושדו לדחות את הצעת פתאל.

שווי רשת המלונות של פפושדו בשקלים עשוי להיות עוד שיקול שמניע את פתאל. כיום, לירה שטרלינג אחת מתומחרת ב-3.8 שקלים, ירידה של 20% בשנה. היות וחלק מתזרים רשת פתאל הוא בשקלים, נוצר לו יתרון בעסקה: מעין חיסכון "על הנייר" של כמעט 900 מיליון שקל בשווי הרשת (לו היה משתלט עליה לפני שנה).

פתאל, המחזיקה כיום בכ־4% ממניות PPHE, לאחר שנכנסה להשקעה בחברה בשלב מוקדם יותר, מעוניינת לדבריה להרחיב משמעותית את אחזקותיה בקבוצת המלונאות האירופית, כחלק מהמשך אסטרטגיית ההתרחבות שלה באירופה.

קבוצת PPHE פועלת כיום בפריסה רחבה באירופה, עם פעילות מלונאית מגוונת הכוללת בתי מלון, ריזורטים ואתרי קמפינג, כשעיקר פעילותה מרוכזת בשוק הבריטי.

הקבוצה מתמקדת במלונות פרימיום בדרגת 4 ו־5 כוכבים, בדומה לפתאל, ומנהלת למעלה כ-10,000 חדרי מלון וכ־5,700 יחידות קמפינג, תוך שילוב בין נכסים בבעלות, חכירה וניהול. בין נכסי הדגל של החברה, נמנים art’otel London Hoxton בלונדון ו־art’otel Rome Piazza Sallustio ברומא, לצד פרויקטי פיתוח משמעותיים ובהם פרויקט Radisson RED בלונדון, הצפוי לכלול גם שטחי מסחר ופנאי. פעילות החברה מבוססת על שילוב בין נכסי Freehold, Leasehold ומלונות בניהול, מודל המעניק גמישות תפעולית ופיננסית לצד שליטה בנכסים אסטרטגיים.

בפתאל מציינים כי "המהלך משתלב באסטרטגיית ההתרחבות ארוכת־השנים של פתאל באירופה, שם מתבצעת כיום כ־80% מפעילות הקבוצה".

נכון לסוף הרבעון הראשון השנה, פעילות פתאל בישראל ובאירופה כוללת 318 מלונות וכ־56 אלף חדרים ב־22 מדינות, מתוכם כ־44 אלף חדרים באירופה.

פתאל היא כיום החברה השישית בגודלה באירופה מבחינת תפעול והחזקה של חדרים בבתי מלון, ומבחינת גופים הפועלים בתחום המלונאות בלבד, פתאל החזקות היא חברת המלונאות השלישית בגודלה באירופה.

דוד פתאל, מנכ"ל ובעלי החברה מסר כי "פארק פלאזה הינה חברה ותיקה וייחודית, בנוסף אני מוקיר ומעריך את מייסדה אלי פפושדו, (פאפו). פורטפוליו הנכסים של החברה סינרגטי לפעילותינו ואיחוד כוחות צפוי להשיא ערך רב. לאחר שבחנו היטב את התנאים, לרבות יכולתינו להשיא ערך עודף, החלטנו להגיש הצעה לרכישת הפורטפוליו. לא בכל יום נקרית בפנינו הזדמנות לרכוש פורטפוליו שתואם בצורה כמעט מושלמת את פורטפוליו הנכסים שלנו. אנו מקווים כי העסקה תושלם לטובת כל בעלי העניין של שתי החברות".