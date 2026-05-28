"כל מטאטא - ירה": אי.בי.אי בחר להשקיע בהייטק, והרוויח

מניית בית ההשקעות אי.בי.אי , בניהולו של דייב לובצקי, מזנקת בבורסה במעל ל-14% לאחר שהחברה חשפה כי שילשה את הרווח הנקי שלה בתוך שנה. בית ההשקעות אי.בי.אי מדווח הבוקר על רווח נקי (המיוחס לבעלי המניות) של 94 מיליון שקל מול 30 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

סך הכנסות אי.בי.אי הסתכמו ב-485 מיליון שקל, עלייה של 46% בתוך שנה. כאשר הוא פועל במגוון תחומים בהם מתן שירותי בורסה (26% מההכנסות בשנה החולפת), תחום ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות (21% מההכנסות), מוצרי השקעה אלטרנטיביים, סוכנויות פנסיוניות ופיננסיות, חיתום ותחום הפעילות ההייטקסטי - קפיטל, היווה חמישית מההכנסות (21%). התשואה להון ב-12 החודשים האחרונים עמדה על 26.3%.

בית ההשקעות נהנה מהפריחה בשוק ההון והנהירה של הציבור לפתיחת חשבונות מסחר פרטיים מצד אחד, אבל גם מאירוע שנרשם יותר מאחורי הקלעים כך מתברר, הפריחה בפעילות חברות ההייטק הישראליות שרק הולכת ומתעצמת.

אבל ככלל, כל הקלפים שיחקו לטובת אי.בי.אי ברבעון שחלף. יש לבית ההשקעות באמצעות פעילות המסחר העצמאי כבר 82 אלף לקוחות. היעד של לובצקי הוא להגיע ל-150 אלף לקוחות עד שנת 2028. גם פעילות החיתום שברשותו (שליטה באי.בי.אי חיתום) משגשגת לנוכח פריחת הבורסה. ההכנסות מחיתום זינקו בתוך שנה ב-128% ל-41 מיליון שקל.

"קשרנו את גורלנו בגורל ההייטק הישראלי"

"שני המגזרים הובילו אצלנו בסופו של יום", אומר לובצקי לגלובס, והם "הברוקראז' (שירותי מסחר בניירות ערך, י"ש) ותחום קפיטל בהייטק. שניהם היוו דרמה בהכנסות החברה. זה היה רבעון שבסופו בסיס הלקוחות שלנו והתנודתיות בשווקים והעסקאות בכל הגדלים היו מאוד מוצלחים. גם האפיקים האחרים עבדו טוב, הסוכנות הפנסיונית עבדה טוב יותר מהצפיות שלנו וגם קרנות הנאמנות. כל מטאטא ירה".

אי.בי.אי קפיטל היא אחת הזרועות של בית ההשקעות שמעניקה שירותים פיננסיים לתעשיית ההייטק הישראלית. כל חברת סטארט-אפ שהיא מספיק גדולה ורוצה לרשום בשלב הראשון באופן פרטי אופציות לתגמול העובדים שלה, יכולה לפנות לזרוע זו ולקבל את השירות. "ברגע שיש פעילות, חברות הייטק חדשות שמעניקות אופציות מגיעות אלינו. כמובן שגם חברות קיימות של עובדים שמממשים את האופציות עוברות דרכנו. אנחנו הגוף שדרכו הפעילות (של האופציות) מתבצעת", מסביר לובצקי.

הנתונים שמציג אי.בי.אי היום מלמדים על עוצמת הפעילות שהפכה לחריגה באופן חיובי בענף ההייטק הישראלי. "היקף המניות באופציות הניתנות למימוש בקפיטל עומד על 70 מיליארד שקל (בפועל זה כסף 'על הנייר' של עובדי ההייטק שיתממש במקרי אקזיט). כל זאת לצד עסקאות מאוד גדולות (לרכישה ומכירת חברות). אנחנו קשרנו את גורלנו בגורל ההייטק הישראלי".

הכנסות אי.בי.אי קפיטל שעמדו על 129 מיליון שקל בשנת 2023 זינקו אשתקד ל-276 מיליון שקל וצפויות לעלות השנה ל-347 מיליון שקל. צמיחה שנתית ממוצעת של 55%. ברבעון הראשון של שנת 2026 נרשמו 145 חברות הייטק חדשות לשירותי רישום האופציות (תוכנית הטבה לעובדים). זו עלייה דרמטית לדברי לובצקי, שמעידה על היקפי פעילות חריגים בהייטק. זה מסביר גם את שוב את קריסת הדולר, לא רק דרך השקעות השקעות הישראלים בחו"ל, אלא גם דרך זרימה מסיבית של דולרים מהעולם להשקעות בענף בארץ.