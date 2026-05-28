הפניקס רשמה עלייה של 24% ברווח הכולל

לאחר שמדד ת"א-ביטוח איבד כמעט 5% בתוך יומיים, האם תוצאות הפניקס יצליחו לשנות לחיוב את המגמה במניות הענף? חברת הביטוח הגדולה בארץ (במונחי שווי שוק), שנסחרת בשווי שוק של 49 מיליארד שקל, מפרסמת הבוקר (ה') כי הרווח הכולל שלה ברבעון הראשון של 2026 הסתכם ב-702 מיליון שקל - עלייה של 24% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הפניקס בניהולו של אייל בן סימון רשמה ברבעון תשואה להון של 24.1%, בדומה לנתון שרשמה ברבעון המקביל אשתקד (24.4%), זאת כאשר חברות ביטוח גדולות אחרות שדיווחו בימים האחרונים - כמו הראל ומנורה מבטחים - הציגו שחיקה בנתון.

העליות בבורסה משפיעות מאוד על חברות הביטוח בארץ, משום שזינוק במחירי המניות מגדיל את השווי של הנכסים שלהן באופן אוטומטי, וכך מגדיל ללא מאמץ מיוחד את דמי הניהול שהן גובות.

בהפניקס פיתחו לאורך השנים אסטרגיה עסקית מעט שונה, שכוללת בניית תשתיות כנגזרת של פעילות. כלומר, הפניקס מקדם פעילות בתחום ההשקעות, והיא מחזיקה בבית השקעות, מוכרת פוליסות השקעה וכן מעמידה פעילות אשראי, אך בפועל פעלו בחברה לייצר פלטפורמות פיננסיות תזרימיות, ולהקטין את התלות בעלייה או בירידה בבורסה.

בתום הרבעון הראשון חילקו בהפניקס דיבידנד גדול של 405 מיליון שקל (57% מהרווח הנקי, הוא מחולק במזומן וברכש עצמי של מניות).

להסתער על העולם הפיננסי החדש

בהפניקס חותרים להסתער על העולם הפיננסי החדש בישראל, שם חותרים לכך שבעוד מספר שנים הקרב על הפיקדון הבנקאי יוכרע דווקא לטובת חברות הביטוח (והם מקווים לנצל זאת באופן מיטבי). הצעירים כיום כבר פותחים חשבונות מסחר בבתי השקעות בקצב מהיר, והפניקס מקווה למכור פוליסות ביטוח ומכשירי השקעה שיתחרו בהצלחה טובה יותר בפיקדון שיש בבנק ובעלות (דמי ניהול) אטרקטיבית.

מבחינת הפעילות ברבעון, החברה מדווחת על "צמיחה מואצת בפעילות ניהול הנכסים והמשך שינוי התמהיל לכיוון מנועי הצמיחה בעלי מכפילים גבוהים וצורכי הון נמוכים". בהפניקס ציינו כי רווח הליבה נטו מפעילות ניהול נכסים, שכולל את ניהול השקעות, פנסיה וגמל, אשראי וסוכנויות, הסתכם ברבעון הראשון ב-251 מיליון שקל - עלייה של 23% בתוך שנה.

סך הנכסים שמנהלת כיום הפניקס כבר עומד על 623 מיליארד שקל - עלייה של 2% ביחס לסוף השנה שעברה. סך תיק האשראי העסקי והצרכני של הפניקס גמא המשיך לצמוח והסתכם ב-5.3 מיליארד שקל.

"תוצאות הרבעון הראשון מבטאות את המשך מגמת הצמיחה האורגנית של הפניקס בקצב גבוה מהצפוי", אמר מנכ"ל החברה בן סימון עם פרסום התוצאות. לדבריו, בחברה מבחינים ב"מגוון מגמות חיוביות, הזדמנויות אורגניות ולא אורגניות בשוק, ופועלים לנצלן תוך בניית הארגון להמשך יצירת הערך לאורך זמן. הפניקס פועלת כפלטפורמה פיננסית מובילה בישראל - מגוון רחב של שירותים פיננסים וערוצי הפצה דיגיטליים ומסורתיים ללקוחות פרטיים ועסקיים, ובמקביל יכולות השקעה עמוקות בשוק הישראלי ושיתופי-פעולה עם גופים מובילים בעולם".