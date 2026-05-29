חברת נדל"ן נוספת בדרך לת"א. חברת הנדל"ן היזמי אביסרור צפויה לגייס כ-660 מיליון שקל במסגרת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסה בת"א לפי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל (לפני הכסף).

מי שצפויים להנות מהצפת ערך הם בעלי השליטה באביסרור, ארבעת בניו של מייסד החברה משה אביסרור ז"ל; אלי אביסרור, המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה מחזיק בכ-40% ממניות החברה (בשווי מוערך של 1 מיליארד שקל); יצחק ויורם, המכהנים כדירקטורים בחברה, מחזיקים בכ-25% ו-22% מהחברה (בהתאמה) ומרדכי המחזיק במניות בהיקף של כ-12.5% אך אינו בעל תפקיד רשמי בחברה.

אביסרור, אשר הוקמה בשנת 1978, עוסקת בעיקר בייזום פרויקטים למגורים, פעילות שבעבר התרכזה באזור הדרום (בין רחובות לבאר שבע), אך בשנים האחרונות התרחבה גם אל מרכז הארץ (ת"א, פ"ת, בני ברק). בנוסף, לחברה גם פעילות של ייזום ותפעול נכסי נדל"ן מניב (משרדים ושטחי מסחר).

בתחום הייזום מחזיקה אביסרור בשורה ארוכה של פרויקטי מגורים, הכוללים מעל 1,800 יח"ד, הנמצאים בשלבי הקמה. הללו, צפויים להניב לה רווח גולמי מוערך של כ-1.3 מיליארד שקל. אלא שכמו חברות נדל"ן רבות, גם אביסרור מתקשה למכור את כל מלאי הדירות אותם הקימה. כך, מחזיקה אביסרור כיום בכ-33 יח"ד בפרויקטים, שהקמתם נגמרה אך טרם נמכרו, אשר צפויים להניב לה הכנסות של כ-77 מיליון שקל, ורווח גולמי של כ-21.5 מיליון שקל.

בשנת 2021 נכנסה החברה לתחום ההתחדשות העירונית באמצעות רכישת חברת "קשת". בנוסף, בסוף השנה שעברה חתמה אביסרור על הסכם לרכישת מחצית ממניות חברת כרמים נווה פת, המקדמת פרויקט התחדשות עירונית רחב היקף בצומת פת בירושלים. נכן להיום, היא מחזיקה בכ-9 פרויקטים משמעותיים בתחום בהיקף של כמעט 6,000 יח"ד, אשר צפויים להניב הכנסות של כ-6.3 מיליארד שקל, לצד רווח גולמי של כ-1.3 מיליארד שקל.

בתחום המניב מחזיקה אביסרור בנכסים מניבים הכוללים שטחי מסחר ומשרדים, המשתרעים על פני 33,774 מ"ר. הללו הניבו אשתקד הכנסות של כ-26 מיליון שקל, לצד NOI (הכנסות תפעוליות נטו) של כ-21.5 מיליון שקל. בימים אלו, מקימה אביסרור 4 פרויקטים מסחר ומשרדים, שהיא צופה כי יניבו לה NOI של כ-61 מיליון שקל.

בדרך לת"א: חברות הנדל"ן נאלצות להתפשר על השווי

אביסרור מצטרפת לשתי חברות נדל"ן גדולות שהגישו מוקדם יותר החודש תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיהן. הראשונה היא תדהר, חברת הנדל"ן הפרטית הגדולה בישראל, שצפויה להנפיק את מניותיה לפי שווי של כ-6.4 מיליארד שקל (לפני הכסף). זאת, לאחר שבתחילה קיוותה תדהר לגייס לפי שווי של כ-7.5 מיליארד שקל, אך לבסוף נאלצה להתפשר בתום הפגישות שערכה עם הגופים המוסדיים.

במסגרת המהלך, צפויה תדהר, המנוהלת בידי אורי לוין, לשעבר מנכ"ל בנק דיסקונט, לגייס סכום של כ-1.5 מיליארד שקל, באמצעות הקצאה של כ-20% ממניותיה לציבור. בנוסף, ההנפקה צפויה לכלול גם הצעת מכר מצד היו"ר גיל גבע, אחד ממייסדי החברה, וחברת הביטוח הראל שימכרו יחד חלק ממניותיהם בתמורה לכ-230 מיליון שקל.

בדומה לאביסרור גם תדהר מגיעה לבורסה כשהיא מתמודדת עם החולשה המתמשכת בשוק הנדל"ן למגורים. לתדהר 40 אלף יח"ד צבר לבנייה, בעוד שבשנת 2025 כולה היא מכרה 261 דירות, מחצית ממספר הדירות שמכרה ב־2024.

בנוסף, גם בתחום הנכסים המניבים מתמודדת תדהר עם מציאות מאתגרת. לתדהר כמה פרויקטים מרכזיים בהתהוות, חלק מהם כבר בשלבי ביצוע אחרונים, אבל השוק נמצא ברוויה והיזמים מתמודדים עם היצע גדול יחסית מול הביקוש. כך למשל, במגדלי Beyond שבונה תדהר בגבעתיים, נחתמו עד כה חוזי שכירות רק עבור 48% משטחי המסחר והתעסוקה - למרות שעוד השנה אמורה להסתיים בנייתם.

חברת נוספת שעושה בימים אלה את דרכה לבורסה בת"א, ונאלצה להתפשר גם היא על שוויה היא חברת הבניה בסט (BST). החברה, שבבעלות משפחת טנוס (80%) וחברת הביטוח הפניקס (20%), צפויה לגייס כ-400 מיליון שקל, לפי שווי של כ-2.1 מיליארד שקל (לפני הכסף). זאת, לאחר שבתחילה היא שאפה להנפיק את מניותיה לפי שווי שאפתני של 2.5-3 מיליארד שקל (לפני הכסף) .

אל הבורסה מגיעה בסט, לאחר שבשנת 2025 היא רשמה הכנסות בהיקף של 1.9 מיליארד שקל, עליה של 24% לעומת 2024 אך החברה רשמה שחיקה ברווחיות הגולמית, שהשתרשרה עד השורה התחתונה כך שהרווח הנקי שלה הסתכם ב-52.2 מיליון שקל, נפילה של 37%. ההון העצמי שלה, נכון לסוף השנה שעברה עומד על 733 מיליון שקל. מתחילת 2024 לא חילקה החברה דיבידנדים כאשר יתרת הרווח שלה לחלוקה עומדת על 318 מיליון שקל .