אושר: יחידת אתג"ר לטיפול בגניבות רכב תמומן ע"י איגוד חברות הביטוח

היום (א') אושרה בשולחן הממשלה הצעת החלטה שעניינה מימון יחידת אתג"ר הכפופה ללהב 433, יחידה המטפלת בנושא גניבות רכב, וזאת על-ידי איגוד חברות הביטוח. 11 מיליון שקל בשנה - זה הסכום שצפוי איגוד חברות הביטוח להוסיף למשאבים הקיימים של המשטרה לטיפול בנושאי גניבת רכב, סכום שמהווה בין 30%-25% מהתקציב הקיים של המשטרה לעניין זה.

"ככל שיהיו יותר מימון, טכנולוגיות והקצאת משאבים לנושא של גניבות הרכב - כך המשטרה תצליח להוריד את אחוזי הגניבות, מה שצפוי להתבטא בסיכון ובפרמיות", אומר גורם בענף.

גניבות רכב הן "מכת מדינה"

גניבות רכב הן "מכת מדינה" - כך נאמר בוועדה לביטחון לאומי בנובמבר 2024. שם גם נחשפו המספרים שמשלמות חברות הביטוח במקרה של גניבת רכב. בשנת 2021 חברות הביטוח שילמו בגין גניבות הרכב 348 מיליון שקל, בשנת 2022, 709 מליון שקל, ובשנת 2023 קרוב למיליארד שקל.

עוד נאמר שם כי העלייה במספר גניבות הרכב גורמת לעלייה במחירי הביטוח, עניין שמשפיע על ההוצאות של כל אזרח ישראלי המחזיק ברכב. ואולם יש לסייג שני דברים: ראשית, לפי בדיקה שערכנו בגלובס מול סוכני ביטוח, פרמיית הביטוח אינה מתייקרת עם דיווח על גניבה, וזאת משום שלנהג אין אשמה באירוע. גורם המעורה בפרטים מסביר כי אם יש "מכת מדינה", הסיכון לגניבה עולה באופן כללי, ואז עשויה להיות השפעה, לא אוטומטית, על מחירי כלל הפרמיות של הנהגים, גם כאלה שרכבם לא נגנב. שנית, רק מחצית מהרבים הגנובים מבוטחים בביטוח מקיף המבטח מפני גניבה, ושאר הרכבים אינם מבוטחים בביטוח כזה.

ובכל זאת, איגוד חברות הביטוח נכנס מתחת לאלונקה ומוכן "לשפוך" לא מעט כסף כדי לסייע בטיפול בבעיית גניבות הרכב. בהצעת ההחלטה של הממשלה הודגש כי "תוספת מימון לצורכי הפעלת היחידה תאפשר לה להעמיק את פעילותה בתחום המאבק בגניבות הרכב. מדובר באינטרס ציבורי חשוב מאוד בשל ההשפעה על הביטחון האישי והקשר בין היקף התופעה לבין עלות הפרמיות המושתתות על הציבור".

המימון הופסק בגלל סדרי עדיפויות, ומקרי הגניבה עלו

קצת רקע היסטורי: בשנת 2006 החל איגוד חברות הביטוח, מכוח החלטת ממשלה, לממן את יחידת אתג"ר. מאז אותו מימון אפשר היה לראות ירידה דרמטית במספר גניבות הרכב, כאשר בתוך 11 שנים נרשמה ירידה של 31% וכ-10,000 רכבים גנובים.

מאז 2017 הופסק המימון של יחידת אתג"ר בתקופתו של המפכ"ל רוני אלשיך, כחלק משינוי סדרי עדיפויות ומתוך רצון למקד את היחידה בנושא איסוף הנשק בחברה הערבית - ואז מספרי גניבות הרכב שוב עלו.

בשנים האחרונות נתוני המשטרה מראים ירידה בגניבות רכב. בשנת 2024 חלה ירידה של 6.77% לעומת שנת 2023, בשנת 2025 חלה ירידה של 19.02% לעומת שנת 2024, ובשנת 2026 עד לאמצע פברואר הייתה ירידה של 19.58% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

תימוכין לכך אפשר לראות בשיתוף-הפעולה של יחידת אתג"ר עם יבואנים שמוסיפים אלמנטים בתוכנית של הרכב כגון קודנים, על-מנת שיהיו יותר ממוגנים.

למה דווקא כשיש ירידה במספר הגניבות?

אם כן, השאלה הנשאלת היא מדוע דווקא כשיש ירידה בגניבות הרכב, חברות הביטוח מעוניינות להשתתף במימון שך יחידת אתג"ר? נראה כי על פניו הסיבה לכך היא בירוקרטיה של דיונים שהחלו לפני שנתיים עד אשר התגבש הסכם.

אולם כפי שפורסם בגלובס על-ידי צוות המשרוקית, נתוני גניבות הרכב הרחבים יותר כוללים גם ניסיונות גניבה ועבירות נלוות, למשל גם כאשר אדם שכח את רכבו ופתח תלונה על גניבה, ולפיהם מספר התיקים הכוללים גניבות רכב היה הגבוה ביותר בעשור החולף למעט 2015.

לכך נוסיף את העובדה שהגניבות לא רק משפיעות על הכיס של חברות הביטוח, אלא גם על תחושת הביטחון האישי והכלכלי של בעלי הרכבים, כאשר בוועדה לביטחון לאומי הצביעו על קשר וחיבור לטרור, שכן בלמעלה מ-93% מהגניבות, הרכבים מועברים לרשות הפלסטינית.

קשיים משפטיים שקיבלו אור ירוק

עוד עולה בהקשר זה שאלת היכולת של המשטרה לשמור על עצמאותה כל עוד היא תלויה כלכלית בגוף זר לקיום פעילותה. בהקשר זה משפטנים מתריעים כי "יש פה פגיעה בעצמאות המשטרה. שיקולים מסחריים ישפיעו על החלטות שיטור שכרוכרות בפגיעה בחירויות הפרט. הסיפור של תרומה לשם פעילות ממשלתית מעורר בעייתיות מיוחדת, כי מדובר בהפעלת יחידה ובתרומה מתמשכת. נושא נוסף הוא שבהתאם לחוק ניתן לשלם לשוטרים בגין אירוע מסוים, וזה עניין שנהוג באירועי ספורט ותרבות גדולים".

לצד זאת אותם משפטנים מסייגים ומסבירים כי כנראה ניסו לתת את המטעפת המשפטית הנדרשת, וכי הפעילות היא בהתאם לנוהל שגובש על דעת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.

כמו כן, בהצעת ההחלטה נכתב כי משטרת ישראל למדה את ממצאי והמלצת דוח מבקר המדינה בנושא תופעת גניבות הרכב, וכי המשטרה תוודא כי יינקטו כל האמצעים הנדרשים על-מנת שהיחידה תפעל בהתאם למדיניות ולנהלי משטרת ישראל, המבטיחים את עצמאות פעילות היחידה ואת הניתוק בינה לבין הגורמים המממנים שלה.

עוד נציין כי נכון לעכשיו, חברות הליסינג וההשכרה נהתבקשו להשתתף במימון, אולם בשלב זה הן אינן משתתפות בו. נתון זה חשוב, שכן מגורם המעורה בפרטים מציין כי כיום 50% מהרכבים החדשים שעולים כל שנה על הכביש הם רכבי ליסינג.

ממשטרת ישראל נמסר: "בנוגע לפנייתך, אכן קיימת מגמת ירידה משמעותית בגניבות כלי הרכב, בזכות הפעילות האינטנסיבית והממוקדת של משטרת ישראל. בשנת 2025 חלה ירידה של 19.4% והשנה, 2026, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, חלה ירידה של 22.7%. יחידת אתג"ר פועלת ומתכללת את הטיפול בגניבות כלי הרכב.

"המשך הירידה בגניבות כלי הרכב מהווה מטרה משותפת לכלל הגופים המעורבים, ובראש ובראשונה לאזרחים. נציין כי מטרתה של הצעת המחליטים היא לאפשר הרחבה של המאבק בתופעה זו ולהמשיך את מגמת הירידה, כל זאת תוך שמירה מוחלטת על עצמאות יחידת אתג"ר, כפי שמצוין בהחלטה וכפי שהיה גם בעבר".