למרות אי הוודאות הגדולה לגבי הזירה האיראנית, המגמה החיובית החזקה בשווקים נמשכה גם בחודש מאי והובילה לחודש מצוין נוסף לחוסכים בגמל ובפנסיה. במסלולים הכללים בקופות הגמל צפויים ליהנות מתשואה של 2% ובמסלולי המניות מתשואה של 3.3%, כך מעריך אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה. לדברי ברקוביץ, "התיסוף של השקל גרע כ־0.9% מתשואת הקופות הכלליות", כשגם העליות באג"ח תרמו לתשואות.

● המסלולים שזינקו, וזה ששוב נשאר מאחור: מה קרה לחיסכון שלכם במאי?

● שאלות ותשובות | להמשיך לעבוד, לקבל פנסיה וגם לשלם פחות מס: כך תעשו את זה

הדולר אכל תשואה דו־ספרתית

הנפגעים המרכזיים מהתחזקות השקל מול הדולר הם כמובן חוסכי ה־S&P 500. בחודש מאי לבדו הדולר איבד 4.7%, מה שמחק כמעט את כל התשואה של המדד בחודש מאי. במקום עליות של 5.1%, החוסכים קיבלו עלייה של 0.4%. מתחילת השנה החוסכים האלה איבדו תשואה ניכרת. מדד S&P 500 רשם זו שנה רביעית ברציפות זינוק דו־ספרתי, של 10.7%, אלא שברקוביץ מציין כי "היחלשות הדולר מול השקל גרעה כ־11.9% מתשואות אלה במונחים שקליים", כלומר את כל התשואה, שהסתכמה בירידה של 1.2%. התחזיות של ברקוביץ ניתנות בטווח, ולצורך הכתבה נלקחו התשואות של אמצע הטווח.

גם החוסכים במסלולי הפנסיה נהנו מחודש חזק, כשברקוביץ מעריך כי קרנות הפנסיה לבני 50 ומטה נהנו מעלייה של כ־2.3% ואלה לבני 60 ומעלה הוסיפו 1.5%. הללו צפויים להשלים זינוק של 8.2% ו־4.7% בהתאמה מתחילת השנה.

המדד מהמזרח שהוביל את התשואות

המסלולים הבולטים של מאי הם ללא ספק המסלול המנייתי, ואחריו הכללי. המסלול המנייתי בקופות הגמל צפוי לרשום תשואה של 3.3% במאי, ולהשלים זינוק של 12% מתחילת השנה. במסלול הכללי מדובר על עלייה של 2% במאי, שתסתכם ל־6.4% מתחילת שנת 2026. בשני המקרים האלה הטווח שצופה ברקוביץ רחב יחסית, בין היתר בשל השוני בין הגופים במסלולים הללו. במסלול הכללי הטווח הוא בין 5%־8%, כשגופים שמוטים יותר לישראל ופחות חשופים למט"ח צפויים ליהנות יותר, ובמסלולי המניות הטווח הוא על 8.5%־14%.

התשואות הללו ראויות לציון שכן הן מגיעות למרות "מרץ האדום" בשווקים (בגלל המלחמה באיראן) שמחק את רוב התשואה שהצטברה בחודשיים הראשונים של השנה. אלא שאחריו הגיע חודש אפריל, שהיה אחד החודשים החזקים ביותר של העשור וחצי האחרונים וגם חודש מאי היה כאמור חזק. שני אלה אחראים לכמעט כל התשואה מתחילת השנה.

מאחורי התשואות הגבוהות עומדים, לא רק וול סטריט ותל אביב, אלא בורסות המזרח. בזמן שמדדי ת"א 35 ות"א 125 עלו ב־21%־23% מתחילת השנה, והמדדים S&P 500 ונאסד"ק עלו ב־10.7% וכ־16% בהתאמה - מדדי המזרח זינקו בחדות. מדד הניקיי היפני השלים קפיצה של כמעט 32% בתוך פחות מחצי שנה, והמדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בכ־25%. מי שנשארו מאחור הן בורסות אירופה. מדד יורוסטוקס 50 עלה ב־4.5% מתחילת השנה, הדאקס הגרמני עלה ב־2.5%, והקאק הצרפתי בפחות מחצי אחוז.

ביצת הזהב של בתי ההשקעות

בדוחות שפורסמו בשבוע שעבר נחשף עד כמה בתי ההשקעות וחברות הביטוח, נהנים מדמי ניהול שהולכים ועולים כתוצאה מהגידול בהיקף הנכסים המנוהלים. כך, חמשת בתי ההשקעות הגדולים (מיטב, אי.בי.אי, מור, אנליסט ואלטשולר שחם) רשמו ברבעון הראשון לשנת 2026 הכנסה מצרפית של 1.76 מיליארד שקל, זינוק של 31% לעומת הרבעון המקביל בשנה שלפניה. הרווחים זינקו עוד יותר בחדות, ב־78% לסכום של 345 מיליון שקל.

כשצוללים לדוחות של החברות השונות ניתן לראות כיצד כמעט אצל כולן (למעט אלטשולר שחם) היקף ההכנסות גדל, ובשורת הרווח אצל כולן נרשם שיפור. מי שבלט במיוחד הוא בית ההשקעות אי.בי.אי עם קפיצה של 205% ברווח לעומת הרבעון המקביל לסכום של 94.4 מיליון שקל. על רקע זה הוא גם רושם את הזינוק החד ביותר במניה מתחילת השנה הנוכחית - 91%, לשווי שוק של כמעט 8 מיליארד שקל. המניה זינקה ב־14% ביום חמישי עם פרסום הדוחות, בעודה משלימה קפיצה של 27% בשבוע אחד.

את הרווח הגדול בענף רשם מיטב, עם 131 מיליון שקל, עלייה של 46% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המשקיעים מתגמלים גם את החברה בבעלות המשפחות סטפק וברקת, כשהמניה עלתה בכמעט 50% מתחילת השנה לשווי 14.5 מיליארד שקל - אם המניה תמשיך באותו הכיוון, היא תהפוך למועמדת חזקה לכניסה למדד ת"א 35 בעדכון הבא.

באנליסט, הדוחות סיפקו רוח גבית אחרי תקופה לא זוהרת במיוחד. המניה זינקה בכמעט 11% ביום חמישי, אחרי פרסום הדוחות, אבל גם אחרי העלייה הזו, מתחילת השנה מדובר בירידה של כמעט 5% בשווי ל־2.1 מיליארד שקל. בית ההשקעות דיווח על קפיצה של 141% ברווח לסכום של 40.5 מיליון שקל ברבעון.

גם בבית ההשקעות מור יש מפגש בין זינוק פנומנלי בתוצאות לתקופה חלשה במניה. החברה דיווחה בסוף השבוע שעבר על עלייה של 58% ברווח לסכום של 50 מיליון שקל. התוצאות אמנם הביאו לקפיצה של 27% במניה בשבוע אחד, ועדיין מתחילת השנה המניה מסכמת ירידה של 10%.

את רשימת המדווחות סוגר אלטשולר שחם, בית ההשקעות היחיד שדיווח על ירידה בהכנסות. נטישת הלקוחות ההמונית שמסרבת לדעוך הביאה לירידה של 7% בהכנסות בית ההשקעות, לסכום של 214 מיליון שקל. ועדיין, בשורה התחתונה הרווח עלה ב־22% לסכום של 28.7 מיליון שקל. אבל הנתון הזה לא עזר להקפיץ את המניה החבוטה, שמתחילת השנה ירדה ב־3% לשווי של 1.4 מיליארד שקל.

ילין לפידות, שתוצאותיו מדווחות באמצעות אטראו שמחזיק ב־50% ממניות בית ההשקעות, טרם פרסם את הדוחות הכספיים נכון לכתיבת שורות אלו, אך גם הוא רושם תשואה שלילית מתחילת השנה של 16%. גם בילין לפידות ספגו השנה עזיבה של כספים מנוהלים.

למה למרות תוצאות כל כך טובות מניות בתי ההשקעות מתחילות להתממש? אחרי שנה של עליות תלת ספרתיות במרבית המניות בסקטור, ייתכן שהמשקיעים מעריכים שמגיעה תפנית. הדוחות מספרים את העבר, בעוד שהשוק מנסה לצפות את העתיד. בנוסף, ואולי חשוב מכך, בתי ההשקעות נשענים על הביצועים של שוק המניות, כשבשוק גוברים החששות מפני בועה בוול סטריט ומיצוי העליות בתל אביב, החששות הללו נוגעות ישירות לרווחים העתידיים של בתי ההשקעות.