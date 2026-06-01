מגדל ביטוח

מגדל תיקנס ב-6.5 מיליון שקל בעקבות כשלים בממשל התאגידי

רשות שוק ההון מתכוונת לקנוס את חברת הביטוח מגדל ב-6.5 מיליון שקל בשל ליקויי ממשל תאגידי חמורים בין השנים 2021 ל-2024 • בדוח הביקורת עלו ממצאים קשים לגבי מעורבותו של בעל השליטה שלמה אליהו וחוסר היציבות הניהולית בחברה, שנותרה במשך כשנה ללא יו"ר קבוע • מגדל: "מרבית האירועים טופלו"

עמירם גיל 15:52
שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל ביטוח / צילום: נאו מדיה
שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל ביטוח / צילום: נאו מדיה

רשות שוק ההון בראשותו של עמית גל הודיעה היום (ב') לחברת הביטוח מגדל שבשליטת שלמה אליהו כי בכוונתה להטיל עליה עיצום כספי בגובה 6.5 מיליון שקל לנוכח ממצאים שעלו בדוח ביקורת לגבי הממשל התאגידי בחברה. הממצאים מתייחסים, בין היתר, למינוי יו"ר קבוע לחברה ולהרכב הדירקטוריון, ועוסקים באירועים שהתרחשו בין ינואר 2021 ליוני 2024.

בדיווח שפרסמה היום מגדל למשקיעים נכתב לגבי האירועים שבמוקד הדוח כי "מרביתם עלו בעבר, נבדקו זה מכבר על-ידי מגדל ביטוח, רשות שוק ההון וגורמים חיצוניים נוספים מטעם הקבוצה, וניתנו לגביהם הוראות שמולאו ובוצעו על-ידי מגדל ביטוח". עוד דיווחה מגדל כי בכוונתה לבחון את הדוח ואת כוונת הרשות לקנוס אותה.

חוסר יציבות ניהולית

ביולי 2025 פורסם כי רשות שוק ההון גיבשה דוח ביקורת שהעלה ממצאים חמורים לגבי חוסר היציבות הניהולית במגדל ומעורבותו של אליהו בקבלת ההחלטות בה. בין היתר, הדוח עמד על התחלופה הגבוהה של בכירים במגדל מאז שרכש אותה אליהו. בהקשר זה נזכיר כי מאז הרכישה התחלפו שמונה מנכ"לים ואף מספר גבוה של יושבי-ראש הדירקטוריון. עוד עלה מהדוח כי אליהו התערב לכאורה בפעילות הדירקטוריון של מגדל ביטוח - כולל סביב עסקאות הנוגעות לכספי עמיתים ובמינוי המנכ"ל רונן אגסי לתפקידו.

הרשות מצאה כי הליקויים בממשל התאגידי פסקו עם מינויו של פרופ' אמיר ברנע ליו"ר מגדל ביטוח ב-2023, ומאז התנהלה החברה באופן תקין. אלא שעד למינוי ברנע התנהלה החברה במשך כשנה ללא יו"ר קבוע. בנוסף, בתחילת 2025 הודיע ברנע על כוונתו לפרוש לפני סיום כהונתו, והרשות התריעה מפני חזרת הליקויים ומפני התערבות אליהו במינויו מחליפו.

על רקע זה, התנגד גל לכוונתו של אליהו למנות את פרופ' רוני גמזו, המשמש כיו"ר מגדל אחזקות, החברה-האם, גם לתפקיד דירקטור בחברת הביטוח ובהמשך היו"ר שלה. גמזו ניהל מאבק ממושך מול גל בנושא, אך בסופו של דבר ויתר על המינוי.

ממגדל ביטוח ופיננסים נמסר: "קיבלנו את הדוח המיוחד של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ונלמד את ממצאיו. הדוח המדובר מתייחס לשנים 2021-יוני 2024, פרק שהסתיים ומהווה נחלת העבר. עם דירקטוריון בראשות היו"ר החדש, רביב צולר, שמונה לשלוש שנים, בהובלת מנכ"ל החברה רונן אגסי, המכהן בתפקידו בהצלחה מזה שלוש וחצי שנים והנהלה יציבה ומקצועית, החברה ממוקדת לחלוטין בעתיד. אנו פועלים במלוא המרץ ליישום התוכנית האסטרטגית של החברה לשנים הקרובות, ובטוחים כי אנו נמצאים במסלול ברור של צמיחה ועשייה".