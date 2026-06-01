היום (ב') הסתיימה התקופה שהקציב בג"ץ למשרד הפנים לפעול לשלילת הנחה בארנונה למי שמשתמט מצה"ל. משרד הפנים - בו אין כיום שר מכהן, ובראשו עומד המנכ"ל ישראל אוזן - מתנגד לשנות את התקנות הנוגעות להנחות בארנונה במסגרת הכלים לאכיפת הגיוס לצה"ל.

לדברי מנכ"ל משרד הפנים, התנגדותו היא בהתאם להמלצת גורמי המקצוע. "לאור הקשיים המקצועיים והיישומים שהועלו על-ידי גורמי המקצוע במשרד הפנים, עמדת המשרד היא כי תיקון התקנות כפי שהוצע משנה ומהווה התערבות משמעותית ביחסי השלטון המרכזי-המקומי, דבר אשר עד כה המשרד נמנע מלעשות, ומעלה חשש כי הדבר ישפיע על מארג היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי".

בנוסף לכך, לדברין, בהתאם לעמדת גורמי המקצוע במשרד, עולה חשש כי תיקון התקנות יכניס באופן מיידי רשויות רבות לסחרור תקציבי ולגירעון, בשל האתגרים הרבים הכרוכים ביישומו והקשיים המהותיים שעלו בבחינה המקצועית.

המשנה ליועמ"שית: "הנחה בארנונה אינה זכות קנויה"

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, כתב היום לאוזן כי בג"ץ הורה לבטל את ההנחות בארנונה למשתמטים מגיוס, וכי חלפו 35 הימים שבית המשפט הקציב כדי ליישם זאת.

נזכיר כי באפריל האחרון קבעו שופטי בג"ץ כי יש ליישם שורה של גזירות כלכליות על האוכלוסייה שלא מתגייסת לצה"ל ושמעמדה לא הוסדר. ביטול ההטבות בארנונה צפוי להוסיף למשקי בית חרדיים רבים הוצאה נוספת של אלפי שקלים בחודש.

ד"ר לימון כתב כי בניגוד לטענת אוזן, שלילת הנחה בארנונה סומנה על-ידי בית המשפט העליון ועל-ידי גורמי המקצוע כצעד אפקטיבי למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית. "שלילת הנחה בארנונה עשויה להיות משמעותית מבחינה כלכלית עבור בתי אב רבים בישראל, ומשכך היא סומנה על-ידי גורמי המקצוע כצעד אפקטיבי לעדוד חייבים בגיוס לצה"ל".

עוד הוא כתב כי "הנחה בארנונה אינה זכות קנויה, ולעומת זאת השירות בצה"ל הוא חובה שבדין, צורך ביטחוני חיוני, וההשתמטות פוגעת באופן קשה בשוויון".

בהחלטת בג"ץ נקבע כי "שר הפנים, או ממלא-מקומו לעניין זה, ישקול ויקבל החלטה בתוך 35 יום אם ובאיזה אופן לתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), כך שיקבע בהן כי הנחה בארנונה מכוח התקנות והתבחינים שנקבעו לשם כך תותנה, לגבי מי שנקרא לשירות, בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא".

להעביר את הסמכות לשר אחר

ד"ר לימון מציין במכתבו למנכ"ל משרד הפנים כי למרות שחלף פרק הזמן שקבע בג"ץ, הנושא לא הובא בפני דרג מיניסטריאלי, מן הטעם שמזה 10 חודשים לא מכהן שר פנים, והסמכות הרלוונטית לא הועברה לראש הממשלה.

לימון, מטעמה של היועצת המשפטית לממשלה, ביקש מאוזן לפעול בהקדם על-מנת להעביר את הסמכות לתקן את התקנות הדרושות לראש הממשלה או לשר אחר כדי שישקול את הדברים.

פסק הדין של בג"ץ שניתן באפריל קבע כי הממשלה לא נקטהצעדים לגיוס שוויוני באופן המהווה הפרה של הדין ושל עיקרון שלטון החוק. לכן בית המשפט נאלץ להתערב, והורה לרשויות שונות לשקול שלילת הטבות בתחומים שונים, בהן ההנחות בארנונה.