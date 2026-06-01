AI היא רק תירוץ לפיטורים? השאלה שמסעירה את בכירי הטכנולוגיה

מכתבי הפיטורים שנחתו בחודשים האחרונים על שולחנם של אלפי עובדי הייטק כללו נימוק כמעט אחיד - התייעלות מבנית בצל הבינה המלאכותית.

בחודשים האחרונים, מנכ"לי חברות הטכנולוגיה אף עלו לשיחות משקיעים בזה אחר זה והסבירו איך ה-AI מחליף את הידיים העובדות. על פניו, הנרטיב נשמע הגיוני: השוק מאמץ טכנולוגיות חדשות, שמשנות מהותית את שוק העבודה. על פי דוח של חברת הייעוץ Challenger, Gray & Christmas מחודש דצמבר האחרון, בינה מלאכותית צוטטה כסיבה ליותר מ־54 אלף פיטורים בשנת 2025.

● הכלכלן הראשי של אפולו: "אפס ראיות לאובדן משרות בגלל בינה מלאכותית"

● לייטריקס מפטרת 75 עובדים ומתפצלת לשתי חברות נפרדות

אבל מאחורי הקלעים מתפתח נרטיב חלופי - שמסרב לקבל את התזה הזו. לדברי בכירים בענף, ה-AI היא לא באמת הסיבה לפיטורים - אלא רק תירוץ נוח. כך, במקום להודות בטעויות ניהוליות, בגיוס יתר פרוע בשנים הקודמות או בהאטה בצמיחה - קל יותר להאשים את המכונה. בעולם, יש מי שכבר נתנו שם לתופעה: "AI-washing".

המתנגד המרכזי להאשמת הבינה המלאכותית הוא מנכ"ל ומייסד חברת אנבידיה, ג'נסן הואנג. על במת כנס המחשוב קומפיוטקס בטייוואן, המתרחש בימים אלה, הוא פתח את נאומו במענה לטענה זו: "אנשים מדברים על הורדת מספר המשרות, זה שטויות, כי חברות שוכרות יותר מהנדסים שיפיקו יותר. חברות מבינות שמפתחי תוכנה מגדילים את הפריון עם AI ושוכרים יותר מהנדסים. יחידת העיבוד הבסיסית לבינה מלאכותית - אסימונים (טוקנים) - רווחית והביקוש לה גבוה", כך אמר.

המפטרות: מטא, אמזון וויקס

מתחילת השנה, מספר ענקיות טכנולוגיה ביצעו סבבי קיצוצים, בהן מטא, אמזון, סיסקו, חברת בלוק של ג'ק דורסי, וגם וויקס הישראלית. במכתבי הפיטורים של כולן הופיע ה-AI כהסבר.

בסבב הקיצוצים האחרון מוקדם יותר החודש, מטא הודיעה על פיטורי 10% מכוח האדם של החברה בעולם, שהם כ-8,000 עובדים. בנוסף, החברה הודיעה כי 7,000 עובדים יועברו לתפקידים חדשים שקשורים לבינה מלאכותית (כ-100 עובדים פוטרו בישראל, 130 עברו לצוותים אחרים שעוסקים ב־AI).

דבריו של מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, כי "2026 תהיה השנה שבה הבינה המלאכותית תתחיל לשנות באופן דרמטי את אופן העבודה שלנו", מגבים את ההחלטה.

חברת Block של מייסד טוויטר, ג'ק דורסי, שלחה הודעה לבעלי המניות, ועדכן כי החברה תקצץ קרוב למחצית מעובדיה, כ־5,000 עובדים.

דורסי הסביר שזה לא רק "עניין של יעילות", אלא שהבינה המלאכותית שינתה "את מה שזה אומר לבנות ולנהל חברה... צוות קטן משמעותית, המשתמש בכלים שאנחנו בונים, יכול לעשות יותר ולעשות את זה טוב יותר". לדבריו, רוב החברות יגיעו למסקנה דומה במהלך השנה הקרובה.

בסיסקו הודיעו על תוכניות לקצץ כ-4,000 משרות, או כ-5% מכוח העבודה שלה. מנכ"ל החברה, צ'אק רובינס, אמר לעובדים בתזכיר כי "החברות שינצחו בעידן הבינה המלאכותית יהיו אלו עם מיקוד, דחיפות ומשמעת להעביר השקעות באופן רציף" - וזה אומר "קבלת החלטות קשות".

בנוסף, בימים האחרונים נחשף בגלובס כי וויקס צפויה לפטר בין 800 ל-1,000 עובדים. כשהמנכ"ל אבישי אברהמי הודיע רשמית על הפיטורים, הוא הזכיר שתי סיבות: שער הדולר והתפתחות הבינה המלאכותית מחייבת את וויקס להפוך ל"חברה מהירה, רזה ושטוחה יותר".

ענקית הטכנולוגיה והקמעונאות אמזון פיטרה לבדה בינואר האחרון 16 אלף עובדים. זאת לאחר שבאוקטובר 2025 החברה הודיעה על סבב הקיצוצים הגדול ביותר שלה, שפגע ב-14 אלף משרות, במטרה להשקיע יותר בבינה המלאכותית. בת' גאלטי, סגנית נשיא בכירה לתחום משאבי אנוש באמזון אמרה אז כי "צריך להיות מאורגנים בצורה רזה יותר, עם פחות שכבות ויותר בעלות, כדי לנוע מהר ככל האפשר עבור הלקוחות והעסקים שלנו".

גם מיקרוסופט קיצצה 15 אלף עובדים בשנת 2025, סיילספורס פיטרה 4,000 עובדי תמיכת לקוחות בצל הבינה המלאכותית, "כי צריך פחות עובדים", אמר המנכ"ל מארק בניוף, ועוד חברות כמו IBM, Cloudflare ועוד. בכל המקרים האלו, צמד המילים "בינה מלאכותית" עלתה בתור אחת הסיבות.

המפקפקים: ה־AI הוא רק תירוץ

אבל, כאמור, בכירים ואנליסטים ברחבי העולם מאמינים שהסיבה האמיתית לפיטורים האחרונים היא לרוב כלכלית, ונובעת מלחץ שנוצר מגיוסי יתר, ריביות גבוהות ודרישות משקיעים לרווחיות.

כך לדוגמה, ניתוח של הפד מגלה כי האטה בגיוס עובדים במקצועות שחשופים לבינה המלאכותית התרחשה לפני ChatGPT ובינה מלאכותית אינה הגורם העיקרי להאטה הרחבה יותר בשוק העבודה.

גם הכלכלן הראשי של חברת ההשקעות Apollo Global Management, טורסטן סלוק, פרסם פוסט בבלוג שלו וכתב כי ישנן "אפס ראיות לאובדן משרות בגלל AI", תוך שהוא מסתמך על דוח התעסוקה הלאומי (ADP). לדבריו, במקום לפטר, חברות דווקא מגייסות מועמדים בעלי מיומנויות בתחום ה־AI. "חברות רבות מגייסות מומחי הטמעת AI ובניית מרכזי הנתונים, מה שלוחץ כלפי מעלה על שכרם של מומחי AI", אמר סלוק. "השורה התחתונה היא שההשקעות ב־AI מניעות קדימה גם את התעסוקה".

דוגמה נוספת לכך היא חברת הגיימינג ,Epic שבמרץ האחרון הודיעה על סבב קיצוצים של כ-1,000 עובדים (כ-20% מעובדיה) והאשימה את תנאי השוק הקיצוניים והירידה במעורבות בפורטנייט.

באופן מפתיע, בתזכיר לעובדים המנכ"ל טים סוויני כתב כי "מכיוון שזה כבר דבר שקיים, עליי לציין שהפיטורים אינם קשורים לבינה מלאכותית", והוסיף כי הוא רוצה "כמה שיותר מפתחים מדהימים" ולא להחליף אותם.

ובישראל? "ה־AI הוא זרז להתייעלות"

בישראל, סקר מעסיקים שנערך על ידי רשות החדשנות בדצמבר 2025 מצא כי 35% מחברות ההיי-טק פיטרו עובדים בששת החודשים הקודמים, אך רק כ-5% ציינו את יישום הבינה המלאכותית כגורם משמעותי בקיצוצים הללו, ורק שתי חברות אמרו שבינה מלאכותית הייתה הסיבה היחידה לסגירת מחלקות.

טלי שם טוב, מנכ"לית קבוצת הטכנולוגיה CodeValue ויו"ר פורום ה־AI באיגוד ההייטק אומרת לגלובס כי "הניסיון לקשור בצורה ישירה ואוטומטית בין גלי הפיטורים בהייטק לבין כניסת ה־AI לשימוש מסחרי הוא פישוט יתר של המציאות, ומפספס את המגמה העמוקה יותר שמתרחשת בשוק.

"הפיטורים שאנו רואים כיום אינם נובעים מכך שהרובוטים החליפו את המפתחים אלא מכך שכלי ה־AI מאפשרים לצוותים קיימים לעשות הרבה יותר - לכתוב קוד מהר יותר, לייעל תהליכי QA, ולקצר את ה־Time to Market של מוצרים. בסביבה עסקית מאתגרת, שבה הנהלות נבחנות על רווחיות ויציבות ולא רק על שורת ההכנסות.

"ה־AI הוא זרז להתייעלות. חברות כבר לא צריכות לגייס כדי לצמוח באותו קצב מטורף של העבר, הן יכולות להשיג צמיחה באמצעות שילוב נכון בין חדשנות טכנולוגית למצוינות תפעולית".