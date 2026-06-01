מהומות בשורת מוקדים ופקקי ענק: עדכוני המחאות

מפגינים חרדים פרצו היום (ב') את מחסומי המשטרה במחלף גנות וירדו לכביש 4, מה שמוביל לעומסי תנועה כבדים ולפקקי ענק באזור. ברכבת ישראל מדגישים כי תנועת הרכבות תחודש לאחר שהמשטרה תשלים את פינויים של כלל המפגינים שפרצו לשטח המסילה בניגוד להנחיות ותוך סיכון חיי אדם - וגורמים לשיבושים קשים בתנועת הרכבות בכל רחבי הארץ. בעקבות ההפגנות והפסקת תנועת הרכבות, כל הטיסות ממריאות באיחור.

האירועים בשטח מתרחשים בזמן שפורום הרשויות החרדיות הודיע על ניתוק מוחלט של הקשר המוניציפלי עם המשטרה . אלו הם מוקדי המחאה ברחבי הארץ, ארבעה מהם רק בירושלים :

● מחלף גנות - כביש 4 חסום לתנועה.

● ירושלים, שכונת פסגת זאב - הפגנה בפתח ביתו של ראש אגף התנועה.

● ירושלים, הכניסה לעיר - נחסם צומת גשר המיתרים לשני הכיוונים

● ירושלים - שדרות הרצל-בגין.

● ירושלים, הר חוצבים - אגף הטכנולוגיה של משטרת ישראל.

● נתיבות - שיבושי תנועה כבדים בצומת המזלג.

המפכ"ל דני לוי: "נמצה את הדין עם הפורעים והעבריינים"

המפכ"ל דני לוי שוחח עם N12 ברקע ההתפרעויות האלימות ברחבי הארץ על רקע חוק הפטור מגיוס. המפכ"ל אמר "רואה בחומרה רבה את הפגיעה בשוטרים ובמתקני משטרה. מבטיח לבוא חשבון ולמצות את הדין עם כל הפורעים והעבריינים. כל מי שיעז לפגוע בשוטר - נמצה עמו את הדין".

המשטרה החלה להחמיר את השימוש באמצעים לפיזור הפגנות במהלך ניסיונות האכיפה מול המתפרעים. במקביל, קצין בכיר במשטרה מוסיף: אירוע מבצעי מעצרי העריקים זה לא שלנו אלא של הצבא, אנחנו נדרשים לזה רק כי יש כ"כ הרבה הפגנות וחסימות. תפקדינו לאפשר תנועה סדירה של המרחב התעבורתי".

לשכונת פסגת זאב בירושלים הגיעו מפגינים המזוהים עם הפלג הירושלמי והתפרעו בפתח ביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה. הסיבה להפגנה דווקא מול ביתו של שמואלי היא שהאגף שלו, כך טוענים המפגינים, עוצר נהגים - ובמידה ומופיע שהם עריקים, הם מועברים למשטרה הצבאית. השוטרים שהגיעו לבית מפקד משטרת התנועה, ניסו להרחיק את המפגינים והשתמשו ברימוני הלם שהדפו אותם מהרחוב.

במהלך החסימה במחלף גנות, תקפו המפגינים את התנהלות המשטרה והעומד בראשה. "דני לוי יצא הטיפש הגדול של המדינה", אמר אחד המפגינים במקום. "הוא נפל ברשת של גלי (ברהב-מיארה) ואנחנו מקווים שהוא יתחרט על החלטת המשטרה לעצור בחורי ישיבות".

בתיעוד מהשטח נראים המפגינים עוקפים את ניסיונות הבלימה של השוטרים ופורצים לכביש הראשי. המשטרה חשבה שהיא ערוכה להפגנה המתכוננת ועלתה אל האוטובוסים לבצע מעצרים אלא שברגע האחרון הדלתות האחרונות נפתחו - והמפגינים המשיכו לעבר כביש 4 וחסמו אותו. בהמשך, המפגינים החרדים נכנסו לשטח מסילת הרכבת באזור מחלף גנות מה שעצר את תנועה הרכבות במרחב - רכבת לירושלים נאלצה לשוב על עקבותיה לתל אביב.

זירת מחאה נוספת החלה גם בכניסה לירושלים. מהמשטרה נמסר כי צומת גשר המיתרים וכביש בגין נחסמו לשני הכיוונים לתנועה. המפגינים חוסמים בגופם את הכביש ואת כלי הרכב, כמו גם את הרכבת הקלה - ומשבשים את חיי השגרה בעיר. במקביל, בדרום הארץ בנתיבות ישנם גם שיבושי תנועה כבדים והמשטרה ממליצה לנסוע בדרכים חלופיות.

"מפסיקים את שיתוף-הפעולה"

לצד המהומות, שיגר מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר פורום הרשויות החרדיות, מכתב חריף למפכ"ל המשטרה בו הודיע על הפסקת שיתוף-הפעולה העירוני עם המשטרה. במכתב נטען כי המצב הנוכחי אינו מאפשר את המשך הקשר בין הרשויות למשטרה. הערים שעומדות מאחורי המכתב הן: בני ברק, בית שמש, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית, צפת, רכסים, קריית יערים ועמנואל.

"המשטרה מבצעת צייד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים", תקף רובינשטיין במכתבו. בעקבות כך, הודיע הפורום על כוונתו לבטל את כל ההסכמים הקיימים, כולל הקצאות מבנים עירוניים לתחנות משטרה וביטול השיטור הקהילתי, הצעדים המתוכננים כוללים גם הקפאה של פרויקטים חברתיים וביטחוניים. בפורום הטילו את האחריות למצב על המפכ"ל - בטענה כי הוא משתף פעולה עם הנחיות היועמ"שית, אותה כינו במכתבם: "פקידה מופרעת שהחליטה ללבות אש איש ברעהו ולהרוס את הסטטוס קוו".

במכתב מזהירים ראשי הרשויות מפני השלכות קשות שיעמידו חיי אדם בסיכון. לטענתם, חוסר האמון הקיצוני יוביל לכך שהציבור החרדי יפסיק לקיים את חובת הדיווח למשטרה. "התוצאה של התנהלות המשטרה תביא גם לכך שלא יממשו את חובת הדיווח בשל חוסר האמון", הזהיר רובינשטיין. "זה יביא לסכנת נפשות כפשוטו". בפורום סיכמו כי המעצרים מובילים את הציבור החרדי, המונה מעל 1,000,000 נפש, לדרך הקיצוניות.

נזכיר כי בשבוע שעבר שלח יו"ר דגל התורה, משה גפני, מכתב לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, שבו קרא לעצור באופן מיידי את שיתוף-הפעולה עם משטרת ישראל והשיטור העירוני. "בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה, אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף-הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה", כתב.

