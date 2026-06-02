חשד לפרשת שחיתות חמורה בצפון: עובדי עירייה בכירים, בהן סגן ראש עירייה, חשודים שסייעו לעבריינים להשתלט על מכרזים ולגרוף מיליונים.

בתום חקירה סמויה, שנוהלה במשך למעלה משנה ביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) להב 433 בשיתוף רשות המסים - יחידת חקירות מע"מ חיפה ויחידת יהלום, נעצרו הבוקר (ג') לחקירה 14 חשודים, ביניהם סגן ראש עירייה בצפון הארץ, ועוכבו ארבעה נוספים, בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס.

הבוקר פשטו בלשי יאל"כ להב 433, יחד עם רשות המסים ולוחמי משמר לאומי של מג"ב ולוחמי יחידת הגדעונים 33, על כ-20 יעדים בצפון, עצרו ועיכבו 18 חשודים ותפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן במיליוני שקלים.

ממצאי החקירה מעלים חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, תוך יצירת קשרים פסולים עם בעלי תפקידים בכירים. על-פי החשד, קשרים אלה הובילו להשתלטות גורמי הפשיעה על מוקדי כוח מרכזיים, ובראשם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה.

מנגנון משומן היטב

מדובר בחקירה מורכבת ורחבת-היקף, במסגרתה עלה חשד כי עבריינים חברו יחדיו לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים ופעלו יחדיו, כמנגנון משומן היטב, לקידום ענייניהם, בין היתר על-ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה.

לפי החשד, במסגרת הקשר בין המעורבים, פעלו העבריינים החשודים על-מנת להוריד קבלנים אחרים ממכרזי העירייה, ואילו עובדי העירייה הבכירים פעלו להבטיח את זכייתם במכרז ו/או הגדלת זכויות הבנייה ואף העבירו מידע פנים לידיעת הגורמים העבריינים עוד בטרם פרסומו לציבור.

בדרך זו, לפי החשד, השתלטו גורמי הפשיעה על פעילות העירייה ועשו בה כרצונם, תוך גריפת מיליוני שקלים לכיסיהם, כאשר במקביל, בכירי העירייה ניצלו את תפקידם הציבורי לצורך קבלת שוחד וטובות הנאה, תוך פגיעה בטוהר המידות ובאמון הציבור.

החשודים יובאו בהמשך לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה.

בהודעה על המעצרים צוין כי "משטרת ישראל מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עברייני השחיתות הציבורית וקשרי הון-שלטון-פשע, במטרה לשמור על שלטון החוק ועל אמון הציבור" .

החקירה מלווה על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, וצפויים בה מעצרים נוספים.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.