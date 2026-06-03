רון בארון נמצא בתקופה קשה בעסקיו, והוא בונה על אילון מאסק שיחלץ אותו ממנה. הקרן הגדולה ביותר של המשקיע בן ה־83, בעלי חברת בארון קפיטל, רשמה השנה תשואת חסר, כשגם הקרנות האחרות מפגרות אחרי השוק, ואחת מהן איבדה יותר מ־10% מתחילת 2026. בעקבות עזיבות של חלק מלקוחותיה, היקף הנכסים שבניהול החברה הצטמצם.

מה שיכול לשפר את מצבו של בארון הוא אם מניית SpaceX של "חברו" מאסק תזנק בעקבות הנפקתה בחודש הבא, שצפויה להיות הגדולה ביותר בתולדות שוק המניות.

● הוא השקיע ב־SpaceX לפני ששיגרה את הרקטה הראשונה שלה. עכשיו הוא ירוויח מיליארדים

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בארון השקיע בחברת טילי השיגור והלוויינים כבר בשנת 2017, כששוויה הוערך בפחות מ־22 מיליארד דולר. נכון לחודש מאי, היוותה SpaceX כמעט 30% מהקרן הגדולה ביותר שלו, ולצידה מניית טסלה - עוד מיזם של החבר מאסק - היוותה קרוב ל־19% מהקרן. מדובר בריכוז חריג של השקעות המעיד על האמון הרב שבארון רוחש למאסק. בנוסף בארון השקיע סכומי עתק בחברות נוספות שבשליטת האיש השווה טריליונים.

הקשר עם מאסק התחזק ב־2022, כאשר זה התקשה לגייס מזומנים לצורך רכישת X (שנקראה אז טוויטר). בארון התקשר אליו והציע להשקיע 100 מיליון דולר - 65 מיליון דולר משתי קרנות הנאמנות שלו ו־35 מיליון מכספו הפרטי. "באמת?!", הגיב מאסק להצעה.

מאסק נזכר בחילופי הדברים הללו בריאיון מצולם שנערך בכנס המשקיעים השנתי של בארון בשנה שעברה, שם גם הביע את הערכתו לאיש. "אני באמת רואה בך חבר אמיתי ואדם שאני יכול לתת בו אמון", אמר מאסק באותו אירוע, שנערך במרכז לינקולן בניו יורק וכלל הופעות של הזמרות פינק ושאניה טוויין.

זמן קצר לאחר מכן נאלצה בארון קפיטל להפחית את שווי השקעתה ב־X, אך מאז ערך ההחזקה יותר מהוכפל, והיא שווה כיום יותר מ־700 מיליון דולר.

ההתלהבות של בארון מכל מה שמאסק נוגע בו מפתיעה במידה מסוימת. במשך שנים רבות הוא נודע בספקנותו כלפי מניות טכנולוגיה, עמדה שסייעה לו להימנע מההפסדים הכבדים של קריסת בועת הדוט.קום בשנת 2000. אולם מאסק יודע לעורר נאמנות כמעט פולחנית, אפילו בקרב משקיעים ותיקים. התלהבותו של בארון כה גדולה, שבשיחות עם לקוחות ואחרים הוא מרבה להשתמש במילה "אנחנו" כשהוא מדבר על שאיפותיה של SpaceX , ובהן יישוב מאדים.

כנסי המשקיעים השנתיים של בארון, בהם הופיעו לאורך השנים אמנים כגון אלטון ג'ון, פול מקרטני וליידי גאגא, ממחישים את מסירותו למאסק, כשבין הפרסים שחולקו למשתתפים בהם היו מכוניות טסלה מודל Y, ובאירועים הוצג הרובוט האנושי Optimus.

הספקנות כלפי טסלה הפכה להערצה לאיש שהמציא אותה

אבל למרות הזוהר והקשר למאסק, בארון חווה נטישה של משקיעים על רקע הירידה בפופולריות של קרנות נאמנות המנוהלות אקטיבית. לפי נתוני בארון קפיטל הפועלת ממנהטן, החברה מנהלת נכסים בהיקף של 43.9 מיליארד דולר בקרנות נאמנות ובקרנות סל. לפי חברת מורנינגסטאר, מדובר בירידה לעומת שיא של 52 מיליארד דולר שנרשם באוקטובר 2021. בארון עצמו סירב להגיב לנתונים.

בארון גדל באסברי פארק, עיירת חוף בניו ג'רזי שבה גם צמח ברוס ספרינגסטין. בילדותו עבד כנושא אלות גולף ובמשרות מזדמנות נוספות באזור, וחסך 1,000 דולר ללימודים אקדמיים. הוא השקיע את הכסף במניות של בנק מקומי והגדיל את הסכום ל־1,700 דולר, די והותר כדי לממן את מרבית שנת לימודיו הראשונה באוניברסיטת באקנל, שם למד כימיה.

"וואו. זה היה קל", הוא נזכר לימים, והחליט כי בכך ירצה לעסוק.

בארון החל לעבוד כאנליסט פיננסי ב־1970, ובהמשך הקים חברת השקעות משלו. סלידתו מסיכון נראתה כחיסרון בתקופת האופוריה של שנות ה־90', אולם קריסת הדוט.קום בשנת 2000 הפכה את הקרן שלו לשם מוכר בשוק.

בשנים שלאחר מכן חיפש חברות קטנות שיוכל להחזיק בהן במשך עשור או יותר, לצד מנהלים שעליהם היה מוכן להמר, ובהם ג'יי פריצקר, ממייסדי רשת המלונות היאט.

בארון עלה לכותרות גם בזכות מהלכים אישיים, ובהם רכישת מגרש בשטח של כ־162 דונם בהמפטונס ביותר מ־100 מיליון דולר, לצורך הקמת מתחם משפחתי רחב ידיים. העסקה אף זיכתה אותו באזכור במדור הרכילות Page Six של הניו יורק פוסט .

בשנת 2010 בארון פגש את מאסק, שבא כמנכ"ל טסלה להציג בפניו את הנפקת החברה. בתחילה הפגין בארון את הספקנות שאפיינה אותו לאורך השנים ודחה את ההצעה, במחשבה שטסלה תתקשה לפרוץ קדימה. ב־2014 הוא שינה את דעתו, ובמהלך השנתיים שלאחר מכן רכש מניות של החברה ב־400 מיליון דולר. בארון קפיטל מסרה למשקיעים כי הקרנות שלה גרפו יותר מ־6 מיליארד דולר מההשקעה.

ב־2017 בארון השקיע כאמור ב־SpaceX. הוא הסביר לבעלי המניות כי המהלך נשען על אמונתו שטילים רב־פעמיים יגדילו את נתח השוק של החברה, ועל הערכתו שלחלק גדול מאוכלוסיית העולם עדיין אין גישה לשירות אינטרנט אמין, מה שיוצר הזדמנות משמעותית עבור שירות סטארלינק של החברה.

לדבריו, שוויה של SpaceX עלה ברבעון הראשון השנה ב־24.5%, והוערך בשוק ב-1.25 טריליון דולר. שווי החזקתה של קרן בארון פרטנרס, הקרן הגדולה ביותר של בארון קפיטל, בחברת החלל הגיע ל־3.89 מיליארד דולר, מה שהניב לה רווחים "על הנייר" של מיליארדי דולרים.

מי עוד במרוויחים מהנפקת SpaceX

לאחר ההנפקה צפוי שוויה של SpaceX להגיע ל־1.5 טריליון דולר ואף יותר, מה שעשוי להגדיל עוד יותר את רווחיו של בארון.

למרות זאת, קרן בארון פרטנרס ירדה בכ־1.6% מתחילת השנה ועד 22 במאי, לעומת עלייה של 5.6% במדד הייחוס המרכזי שלה, ראסל 1000, לפי נתוני מורנינגסטאר. בחמש השנים האחרונות הקרן פיגרה אחרי המדד, אך בטווח של 10 שנים היא השיגה ביצועים טובים יותר מהראסל ומרוב הקרנות המתחרות.

הירידה שנרשמה השנה נובעת בין היתר מהיחלשות מניית טסלה ומירידות במניות נוספות שבהן השקיעה הקרן. לדברי החברה, קרן בארון פרטנרס הניבה לאורך השנים תשואה גבוהה יותר ממדד הייחוס המועדף עליה, מדד הצמיחה ראסל 3000.

"ההנפקה המוצלחת של SpaceX וביצועים חזקים של המניה לאחריה עשויים לשנות את התמונה במהירות, בהתחשב במשקלה הגדול של ההחזקה בקרן", אמר אדם סבאן, מנהל שותף במורנינגסטאר. "רוב מנהלי ההשקעות היו מקטינים את החשיפה שלהם, אבל בארון הלך על זה בכל הכוח".

בארון לא יהיה היחיד בוול סטריט שירוויח בגדול אם SpaceX תזנק. גם משקיעת קרנות הנאמנות קת'י ווד, שספגה ביקורת על רכישות אגרסיביות של מניות טכנולוגיה ומניות נוספות, מחזיקה ב־SpaceX באמצעות קרן ARK Venture Fund. נכון ל־31 במרץ, 17% מנכסי הקרן הושקעו בחברה, ולדברי חברת ההשקעות של ווד, SpaceX היא ההחזקה הגדולה ביותר של הקרן כבר תקופה ממושכת. הקרן עלתה בכמעט 8% מתחילת השנה ועד 22 במאי.

בארון משוכנע כי מאסק והחברות שבנה יספקו רווחים נוספים גם בעתיד. נכון ל־30 באפריל, קרנותיו של בארון החזיקו במניות SpaceX בשווי כולל של יותר מ־6 מיליארד דולר.

בכנס המשקיעים שערך בשנה שעברה הביע בארון התלהבות מחזון נוסף של מאסק: תוכניתה של טסלה לפרוס בעתיד מיליארדי רובוטים דמויי אדם שיבצעו עבור בני אדם משימות שגרתיות בבית ובעבודה. הוא גם הרעיף שבחים על הישגיו של מאסק: "אין אדם שהשפיע על חיינו יותר מאילון", הכריז.