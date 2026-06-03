גרג אייבל ניסה במהלך השנה האחרונה לשכנע את המשקיעים כי ברקשייר האת'וויי עדיין יודעת לבצע עסקאות ולנצל הזדמנויות, כפי שעשתה בתקופתו של קודמו, וורן באפט.

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הוא אמר את כל הדברים הנכונים, אך הדשדוש הממושך במניית החברה העיד שבעלי המניות רצו לראות מעשים. בסוף שבוע אחד, בסוף חודש מאי, הם קיבלו אותם.

גרג, שנכנס בינואר לתפקיד מנכ"ל ברקשייר כיורשו של באפט, הסכים במהלך סוף השבוע לרכוש את חברת הבנייה למגורים טיילור מוריסון הום תמורת 6.8 מיליארד דולר. במקביל, פעל לקידום עסקה נוספת בהיקף של מיליארדי דולרים.

ביום שני סיפק את ההמשך: רכישת מניות אלפאבית, חברת האם של גוגל, ב־10 מיליארד דולר.

"הוא יעיל בצורה בלתי רגילה, וזה כנראה בולט עוד יותר משום שאני איטי ולא יעיל", אמר באפט על יורשו בריאיון. "גם בשיאי לא הספקתי לעשות ביום אחד את מה שגרג מצליח לעשות".

העסקאות הללו נמנות עם הגדולות ביותר שברקשייר קידמה בשנים האחרונות, והן מלמדות כי גרג מוכן לאמץ את שיטות הפעולה שהנחילו הצלחה לבאפט, לצד הטבעת חותמו האישי על אופן ניהולה של ברקשייר.

"הן מאותתות לשוק שגרג אייבל מוכן ומזומן להקצות הון לעסקאות ואינו חושש להיכנס לענף שאינו נמצא כיום באופנה, ברוח הגישה המסורתית של ברקשייר", אמרה קתי סייפרט, אנליסטית ב- CFRA Research.

המבחן של המנכ"ל החדש

מאז שבאפט הודיע במאי 2025 על כוונתו להעביר את תפקיד המנכ"ל בסוף השנה, גרג פועל לשכנע את בעלי המניות של ברקשייר כי ישמור על המאפיינים שהפכו את החברה לתופעה יוצאת דופן בנוף התאגידי האמריקאי: קונגלומרט של עסקים שאינם קשורים זה לזה, החל מחברות רכבת ואנרגיה ועד צעצועי ילדים, לצד פעילות ביטוח דומיננטית ותיק השקעות משמעותי המנוהל בידי המנכ"ל.

המנכ"ל החדש נכנס לתפקיד עם מוניטין של מנהל תפעולי מצטיין, המסוגל לבחון בעין ביקורתית את המגוון העצום של העסקים שבבעלות החברה. לעומת זאת, יכולותיו בבחירת מניות ובביצוע עסקאות היו פחות ברורות. חלק מהמשקיעים לא היו בטוחים שלגרג יש את היכולת להוציא לפועל עסקאות גדולות כפי שעשה באפט.

הדבר מסייע להסביר מדוע מניית Class A של ברקשייר ירדה ביותר מ־6% במהלך השנה האחרונה. לפי נתוני דאו ג'ונס, מתחילת 2026 המניה מציגה תשואת חסר לעומת מדד S&P 500 בפער הגדול ביותר מאז 1990.

אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו את המשקיעים הייתה האם גרג יתחיל להשתמש בחלק ממאגר המזומנים העצום של ברקשייר. באספה השנתית של החברה במאי גרג אמר לבעלי המניות כי גיבש רשימה מצומצמת של חברות שבהן הוא מעוניין להשקיע, במחיר המתאים. הוא גם חידש את תוכנית הרכישה העצמית של המניות, שהוקפאה מאז 2024, ורכש החזקה בחברת ביטוח ביפן שהעמיקה את פעילותה של ברקשייר במדינה.

אף אחת מהעסקאות הללו אינה צפויה לצמצם באופן משמעותי את יתרות המזומנים של ברקשייר, שעמדו על יותר מ־380 מיליארד דולר בסוף מארס. עם זאת, כל אחת מהן משקפת את הסגנון השונה של העסקאות שסייעו לבנות את ברקשייר מלכתחילה.

חוזרים לשיטות של באפט

טיילור מוריסון היא חברה ותיקה בענף שאינו נהנה כיום מאהדת המשקיעים, לאחר שנפגע משיעורי משכנתאות גבוהים וממחירי דיור יקרים. זהו בדיוק סוג החברות שבאפט נהג לרכוש בהתלהבות במשך עשרות שנים.

למעשה, הצהרתו של גרג בנוגע לעסקה, שלפיה "בעלות על בית נותרה מרכיב מרכזי בחלום האמריקאי, וההשקעה הזו מרחיבה את יכולתנו לשרת את השוק הזה", הזכירה את דבריו של קודמו באוקטובר 2008, כאשר העולם הפיננסי התמודד עם משבר האשראי החמור ביותר זה עשרות שנים.

"בטווח הקצר, האבטלה תעלה, הפעילות העסקית תיחלש והכותרות ימשיכו לעורר חשש", כתב אז באפט במאמר דעה שפורסם בניו יורק טיימס. "לכן... אני קונה מניות אמריקאיות".

ברקשייר צירפה את אלפאבית לתיק ההשקעות שלה ברבעון השלישי של השנה שעברה. אף שאפל נותרה ההחזקה הגדולה ביותר בתיק המניות של ברקשייר, משקלה של החברה בתחום הטכנולוגיה היה נמוך יחסית.

לדברי אנשים המעורים בפרטים, גרג שוחח ביום ראשון עם בנק ההשקעות גולדמן זאקס, שייצג את אלפאבית בעסקה, כדי לגבש את תנאי השתתפותה של ברקשייר בגיוס ההון שמבצעת אלפאבית באמצעות מכירת מניות חדשות. בהמשך שוחח עם מנכ"ל אלפאבית, סונדאר פיצ'אי, והשלים את העסקה ביום שני. ברקשייר רכשה את המניות בהנחה משמעותית לעומת מחיר המסחר שלהן בשוק.

הנרי אשר, נשיא קבוצת נורת'סטאר, המחזיקה במניות ברקשייר, אמר כי הוא מתעלם מירידות המניה ומקווה שגרג ימשיך לבצע עסקאות. "אם זו אומללות, נשמח לקבל עוד ממנה", אמר אשר. "אני מקווה שלצד זאת תבצע החברה רכישות עצמיות משמעותיות של מניותיה ברמות המחיר הנוכחיות".

משנים את המודל של ברקשייר

בסטייה מסוימת מחלק מהרכישות שביצעה ברקשייר בעבר, גרג הצהיר כי הוא מצפה "לאחד את פעילויות בניית הבתים באתרי הבנייה שלנו לכדי פלטפורמה משולבת". הדברים מתייחסים לטיילור מוריסון ולקלייטון הומס, יצרנית הבתים המתועשים שבבעלות ברקשייר.

באפט העניק בעבר לחברות שרכשה ברקשייר מידה רבה של עצמאות זו מזו, גם במקרים שבהם אחת או יותר מהן פעלו באותו ענף. לדברי אנליסטים ועוקבים אחר ברקשייר, תוכניתו של גרג עבור פעילות הדיור מאותתת כי המנכ"ל החדש מתחיל להטביע את חותמו על הקונגלומרט.

לקראת העברת המושכות לגרג, ברקשייר נקטה צעדים שנועדו לרכז תחת ניהול משותף חברות בנות הפועלות בתחומים דומים. למשל בשנה שעברה, ברקשייר מינתה מנכ"ל אחד לרשתות התכשיטים הלזברג דיימונדס ובן ברידג' ג'ולרס. בדצמבר מינתה ברקשייר נשיא חדש לפעילויות מוצרי הצריכה, השירותים והקמעונאות שלה.

"במובנים מסוימים, זה מנוגד למודל של ברקשייר", אמרה סייפרט. "יהיה מעניין לראות אם גרג יבצע בו כמה התאמות".