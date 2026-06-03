בעקבות השינוי הארגוני והפיטורים: הוכרז סכסוך עבודה באתר וואלה

ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל הכריז הבוקר (ד') על סכסוך עבודה באתר וואלה. בהודעה צוין כי סכסוך העבודה מוכרז לאחר שעובדי ועובדות וואלה הציגו עמדה ברורה בעד מאבק, וכי ב"רוב ברור בקרב עובדי וואלה הביעו חשש ודאגה מהכיוון אליו מובל מקום העבודה שלהם ומהשינויים הצפויים בו, ותמכו במהלך".

לפי ההודעה, "אין זה סוד שהאתר, כמו כל עולם התקשורת, מתמודד עם קשיים, אך חלק מהצעדים שמובילה ההנהלה פוגעים באתר ובעובדיו".

● מהתאגיד לוואלה: אילאיל שחר תמונה לראש מערכת החדשות והעורכת האחראית

● עיתונאי וואלה במכתב קשה להנהלה: "לא יכולים להמשיך במסלול הנוכחי שמוביל אותנו אל התהום"

על-פי ארגון העיתונאים, מהיום מתחילה תקופת צינון בת שבועיים, שבמהלכה ניתן להידבר ולנסות למצוא מתווה לפתרון הסוגיות שעל הפרק. עוד צוין כי בארגון קוראים להנהלת וואלה לנהל משא-ומתן כדי להתייחס לטענות העובדים.

על-פי הודעת הארגון, "בחודשים האחרונים פועלת מערכת החדשות של וואלה בניגוד לתקנון האתיקה של האתר במספר אופנים, ודרישות ההנהלה פוגמות באיכות ובמקצועיות העבודה העיתונאית. התנהלות זו אף פוגעת בשם הטוב של רבים מאיתנו וגורמת לאתר לאבד את ערכיו העיתונאיים".

פיטורים ועזיבות

נזכיר כי באחרונה פורסם על פגישה דחופה לעובדי וואלה בשל הרצון של ההנהלה להוביל שינוי ארגוני שיכלול פיטורים ומהלכים מרכזיים נוספים - כמו הקמת דסק כללי ומעבר של כלל עורכי המדורים לשמש כעורכים כלליים. "כעת ישנה כוונה לעבור לדסק כללי ולפטר מספר עובדים בניסיון להדק עוד יותר את החגורה, במקביל לשאר השינויים במתכונת העבודה", נכתב.

בהודעה אף צוין כי "כל הניסיונות הקודמים שלנו לפנות להנהלה ולבקש לשוב ולעבוד בהתאם לסטנדרטים המקובלים בענף, נדחו ואף לוו באיומים כלפי הפונים והוועד. כוועד העובדים, אין לנו ברירה אלא לעשות כל שביכולתנו על-מנת לגרום להנהלה להבין את הנזק שנגרם לאתר ולעובדיו, גם אם זה אומר להכריז על סכסוך עבודה ולשקול בהמשך צעדים ארגוניים".

אתר וואלה מתמודד בחודשים האחרונים עם טלטלות לא פשוטות - החל מעזיבתם של כתבים ומנהלים בכירים ועד שינויים ארגוניים הכוללים דרישות להעלאת מכסות האייטמים היומית בכל מדור.

בתוך כך, באחרונה הודיעו בקבוצה של גיוסה של אילאיל שחר, מי שהייתה סגנית ראש חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי ואף מי שהייתה בעבר ראש מחלקת החדשות בגלי צה"ל. שחר, שהיא אף כתבת ופרשנית מדינית, הצטרפה לוואלה בתור עורכת אחראית, ועל-פי ההנהלה, היא תכהן בתפקיד במקביל לעורך הראשי אור צלקובניק, "כתף אל כתף".

מהנהלת וואלה לא נמסרה תגובה.