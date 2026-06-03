עם הפנים להנפקה: אלדר השלימה את רכישת השליטה בראדקו

עסקאות

אלדר השלימה את רכישת השליטה בראדקו: "הכוונה להיות חברה ציבורית"

קבוצת אלדר, בבעלות עמיר שאלתיאל ומשפחת רפאלי, הבעלים של חברת ההתחדשות העירונית ראדקו, הודיעה על השלמת המיזוג ביניהן לישות עסקית אחת בשליטת אלדר (60%). שווי החברה הממוזגת מוערך ב-300 מיליון שקל.

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אלדר, שנוסדה בשנת 1999, מכרה בשנה שעברה את השליטה בחברת ההתחדשות העירונית מטרופוליס לקבוצת אלייד, בעסקה ששיקפה שווי של 800 מיליון שקל למטרופוליס.

לראדקו יש צבר פרויקטים גדול עם כ-13 אלף דירות בהתחדשות עירונית בשלבים שונים של קידום התוכניות.

"הרכישה היא צעד מאוד גדול מבחינתי - זה מראה שאני מאמין בשוק", אומר שאלתיאל לגלובס. "אנחנו פרוסים יפה, באור יהודה, ביהוד, בתל אביב, בנתניה, בבת ים, ברמת גן, וגם באשקלון ובקריית חיים, ברמלה. הפריסה הזו מתכתבת עם האמונה שלי שהתייקרות מחירי הדיור דוחפת את האנשים לפריפריה. חדרה הייתה נחשבת רחוקה, והיום לקנות שם דירה זה כמו לקנות בבת ים.

"אני חושב שברגע שהמחירים יחזרו לעלות - זה יקרה מהר. בשנה הקרובה יהיו עוד שתי הורדות ריבית, השוק כבר מתמחר את זה. ברגע שהמחירים יעלו שלושה חודשים רצוף, נראה את כולם יורדים מהגדר".

באשר לתוכניות העתידיות מציין שאלתיאל: "הכוונה היא להיות חברה ציבורית, וזה האופק. שוק הנדל"ן עתיר הון, אי-אפשר להתפתח בלי הון, והבורסה מכניסה את כולם לכללים של שקיפות והוגנות. הרגולציה היא לטובתו של הצרכן. המגמה של ריבוי ההנפקות של חברות נדל"ן בבורסה היא חיובית לענף ולצרכנים".

יישובים חדשים

אושרה להפקדה התוכנית להקמת היישוב החדש "חנון" (אופיר) עם כ-500 יחידות דיור

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום החליטה להפקיד את התוכנית להקמת היישוב הכפרי-קהילתי החדש "חנון" (אופיר) בתחום המועצה האזורית שדות נגב, מזרחית לקיבוץ סעד ומצפון לכביש 25.

היישוב, שתוכנן בתחילה להיקרא "חנון" ייקרא "אופיר" על שם אופיר ליבשטיין ז"ל, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שנהרג בבוקר ה-7 באוקטובר בקיבוצו, כפר עזה.

התוכנית, המקודמת על-ידי משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף המועצה האזורית, מבוססת על החלטת ממשלה מנובמבר 2020. היא משתרעת על פני כ-950 דונם ומיועדת לאכלס קהילה מעורבת (דתיים וחילונים) בכ-500 יחידות דיור.

מיגון

הממשלה אישרה תוכנית לאומית להאצת מיגון הצפון בהיקף של כ-4 מיליארד שקל

הממשלה אישרה תוכנית להאצת המיגון והחיזוק של יישובי קו העימות בצפון, שתבוצע על-ידי משרד הבינוי והשיכון ביישובי קו העימות. במסגרת התוכנית ימוגנו ויחוזקו למעלה מ-10,000 יחידות דיור באמצעות האצת הליכי התחדשות עירונית או חיזוק מבנים קיימים. עלות התוכנית כ-4 מיליארד שקל.

על-פי הודעת המשרד, בשלב הראשון יתמקד המהלך בקריית שמונה וביישובים בטווח של 1-5 ק"מ מהגבול, ובהמשך יורחב ליישובים בטווח של 5-9 ק"מ, ובהם נהריה ומעלות-תרשיחא. היישוב שלומי, הנמצא בטווח של עד קילומטר מהגבול, מקודם כבר כיום במסגרת החלטת ממשלה ייעודית ובאמצעות משרד הביטחון.

עסקאות

קבוצת גבאי מוכרת קרקע בעיר היין באשקלון לפרץ בוני הנגב תמורת 105 מיליון שקל

חברת גבאי מניבים מקבוצת גבאי דיווחה על חתימת הסכם למכירת מלוא זכויותיה במגרש 109 במתחם עיר היין באשקלון (תמ"ל/1006) לחברת פרץ בוני הנגב, תמורת 105 מיליון שקל.

המגרש, בשטח של 6,796 מ"ר, מיועד לפיתוח למגורים, מסחר ותעסוקה. פרץ בוני הנגב תוכל להקים עליו 206 יחידות דיור. לאחר פירעון ההלוואות הקיימות בגין המגרש (בסך כ-85 מיליון שקל), צפוי להיוותר בידי החברה תזרים נטו של כ-21 מיליון שקל ורווח מוערך של כ-3 מיליון שקל לפני מס.

תכנון

המועצה הארצית אישרה להפקדה: הרחבת הקיבוצים משמר העמק ואיילת השחר ומושב ציפורי בכ-850 יחידות דיור

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח, החליטה להפקיד שינוי לתוכנית המתאר המחוזית של מחוז הצפון (תמ"מ 2/9). השינוי, שמקודם מכוח תמ"א 35, יאפשר הגדלה של מספר יחידות הדיור המאושר בשלושה יישובים כפריים לטובת צמיחה דמוגרפית וקליטת משפחות צעירות.

● קיבוץ משמר העמק (מועצה אזורית מגידו): תוספת של 350 יחידות דיור. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" קלט הקיבוץ כ-270 מתושבי קיבוץ נחל עוז שפונו מבתיהם, והתוכנית תאפשר את המשך צמיחתו באמצעות בניית מבני קבע.

● קיבוץ איילת השחר (מועצה אזורית הגליל העליון): תוספת של 250 יחידות דיור. התוכנית תאפשר פיתוח בשטח הפנוי שבין שכונת ההרחבה לבין הגרעין הוותיק של הקיבוץ, במטרה ליצור רצף בנוי ואחיד, לחזק את המרקם הקהילתי ולייעל את השימוש בקרקע.

● מושב ציפורי (מועצה אזורית עמק יזרעאל): תוספת של 250 יחידות דיור. התוכנית נועדה לתת מענה לביקוש הגובר למגורים מצד צעירים בני המקום המבקשים להקים בו את ביתם. היא תאפשר תוספת יחידות דיור הן בתוך נחלות קיימות והן בשטחים שאינם מנוצלים כיום.

עסקאות

פרופדו תשקיע בחברת עוז נדל"ן

חברת פרופדו דיווחה לבורסה על התקשרות בהסכם השקעה אסטרטגי שביעי בתוך כשלוש שנים, הפעם בחברת עוז נדל"ן, העוסקת בייזום פרויקטי התחדשות עירונית ומחזיקה בסיווג קבלני ג' 4.

במסגרת העסקה יוקצו לפרופדו 49% מהון המניות של עוז, לצד אופציה להגדלת החלק ל-100% בתוך חמש-תשע שנים. פרופדו תממן את פעילות החברה בהלוואות בעלים ביחס של 75:25 ותעמיד ערבות להתחייבויות עוז כלפי צדדים שלישיים במידת הצורך.

לפי הודעת החברה, עוז נדל"ן מסרה מעל 200 יחידות דיור עד היום ומקדמת כעת 375 יחידות דיור לבנייה (מתוכן 249 יחידות דיור לשיווק), עם צפי הכנסות כולל של כ-718 מיליון שקל ועודפים צפויים של כ-194 מיליון שקל.

פרויקט הדגל של החברה הוא מתחם פינוי-בינוי בפינת הרחובות תרצה ומולכו ברמת גן, הכולל הקמה של כ-125 יחידות דיור (מתוכן 90 לשיווק). לפרויקט יש תב"ע מאושרת, ותחילת הביצוע צפויה במהלך שנת 2027.