היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, מתנגדת לפשרה שגובשה במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח כלל, בטענה כי ההסדר אינו הוגן, אינו סביר ואינו משרת את עניינם של המבוטחים שנפגעו.

במסגרת הפשרה צפויים אלפי מבוטחים בפוליסת ביטוח מנהלים וחיים מסוג "פרופיל" (הגדרת הקבוצה לא נקבעה סופית), בה נגבו דמי ניהול ללא הסכמה, לקבל בין 15 מיליון ל-22 מיליון שקל. הסכום הסופי ייקבע על-ידי מומחה שימונה על-ידי בית המשפט. ההערכה היא כי כל מבוטח יקבל בחזרה אלפי שקלים.

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השופט דורי ספיבק, סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, קבע דיון למחר (ה') בשעה 11:00.

בתביעה שהוגשה בשנת 2019 לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נטען כי חברת הביטוח כלל גבתה ממבוטחי פוליסת ביטוח החיים מסוג "משתתף ברווחים", המכונה פוליסת "פרופיל", דמי ניהול מהפרמיה ללא הסכמה.

בית הדין קבע כי קיימת לכאורה הפרה של התחייבויות החברה כלפי המבוטחים, משום שבפוליסה לא הופיעה הוראה ברורה המתירה גביית דמי ניהול מהפרמיה, ובכך קיבל באופן חלקי את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית.

לאחר שהצדדים ערערו על ההחלטה, הם פנו לגישור והגיעו להסדר פשרה, לפיו כלל תשיב למבוטחים 30% בלבד מדמי הניהול שנגבו מהם בפוליסה, בתוספת הצמדה למדד. בנוסף, מבוטחים פעילים יקבלו הנחה עתידית של 10% בדמי הניהול.

אין פיצוי על אובדן תשואות

לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, מדובר בהסדר בעייתי בכמה היבטים. כך, נטען כי שיעור ההשבה שנקבע בגובה 30% הוא נמוך באופן חריג ואינו משקף את סיכויי התביעה הטובים - זאת במיוחד לאחר שבית הדין כבר קבע כי קיימת לכאורה הפרה חוזית מצד כלל. לדברי היועמ"שית, במקרה דומה אושרו שיעורי השבה גבוהים משמעותית.

עוד נטען כי ההסדר לא כולל פיצוי עבור אובדן תשואות. הכספים שנגבו מהמבוטחים אמורים היו להישאר בחיסכון ולצבור רווחים לאורך השנים. לכן נטען כי השבת דמי הניהול בלבד, ללא רכיב התשואה, מובילה לכך שהפיצוי האמיתי נמוך בהרבה מ-30%.

בעמדת היועמ"שית צוין כי התשואה המצטברת הממוצעת בשוק ביטוחי החיים בתקופה הרלוונטית עמדה על כ-150%, ולכן מדובר ברכיב משמעותי במיוחד. יש לציין כי במסגרת הסדר הפשרה הגדול שהושג בתביעות נגד שבע חברות הביטוח בישראל, נקבע מנגנון להשבת 90% מהתשואות שלא שולמו.

הביקורת מופנית גם על ההנחה שיקבלו בעלי הפוליסות הפעילות, בגובה 10% בלבד בדמי הניהול. לטענת היועמ"שית, ההנחה "למעשה מעניקה הכשר להמשך גביית דמי ניהול שנקבע כי לא עוגנו בבירור בפוליסה. זאת, משום שלתובע מייצג אין סמכות לשנות בדיעבד חוזים קיימים בשם כלל המבוטחים מבלי שהתקבלה לכך הסכמה אישית".

שכר-טרחה מבסיס גבוה

הגמול ושכר-הטרחה הועמדו בהסדר הפשרה על 40% מדמי הניהול שנגבו, בעוד חברי הקבוצה יקבלו 30% בלבד. כלומר, החישוב ייעשה מבסיס גבוה באופן ניכר מהקבוצה. היועמ"שית טוענת יש לחשב את שכר-הטרחה אך ורק לפי התועלת הכספית הממשית שתועבר בפועל לחברי הקבוצה.

עמדת היועמש"ית הוגשה על-ידי עו"ד מיתר בן אבו מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), לאחר שגובשה בשיתוף עם מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) במשרד המשפטים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות המסים והמחלקה האזרחית והמחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה.