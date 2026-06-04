מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', הודיע היום (ה') על בחירתה של נטלי נבון לתפקיד מנהלת אגף בכיר דוברות תקשורת והסברה ברשות המסים. נבון, שניהלה בשנים האחרונות את אגף בכיר דוברות תקשורת והסברה במשרד הבינוי והשיכון, תחליף החל ב-1 בינואר 2027 את עידית לב-זרחיה, הפורשת מתפקידה לאחר 35 שנות שירות, בתוכן שימשה כדוברת רשות המסים בישראל מיום הקמתה, לפני כ-22 שנה. קודם לכן, שימשה לב-זרחיה כדוברת המכס ומע"מ במשך 13 שנה.

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מינויה של הדוברת החדשה נעשה במסגרת סבב מינויים של בכירים בצמרת הרשות, לאחר שהשלימו 5 שנים או יותר בתפקידם. זאת, בעקבות החלטת ממשלה משנת 2015 על קציבת כהונה ורוטציה כל 5 שנים לנושאי משרות בסגל הבכיר בשירות המדינה, עם אפשרות לכהונה של עד 4 עד 8 שנים במקרים מסוימים. כך, רו"ח רובי בוטבול , אשר כיהן עד כה כסמנכ"ל בכיר מס הכנסה, מונה במסגרת סבב רוטציה לסמנכ"ל בכיר שומה וביקורת ומחליף בתפקיד את רו"ח פזית קלימן , שפרשה מרשות המסים לאחר 32 שנים; ונטע סבח מונתה לתפקיד סמנכ"לית בכירה מע"מ לאחר שכיהנה כחמש וחצי שנים בתפקיד סמנכ"לית בכירה גביה ואכיפה.

עוד לאחרונה, במסגרת השינויים בצמרת רשות המסים, ומעל שנתיים לאחר עזיבתו של סמנכ"ל המחלקה המקצועית ברשות המסים הקודם רונלד עם שלם, הודיעה רשות המסים על בחירות של סמנכ"ל חדש במכרז: רו"ח אמיר דוידוב.

כעת גם במערך הבכיר בדוברות הרשות נעשים שינויים כאמור, כאשר נבון מחליפה ברוטציה את לב-זרחיה.

במהלך כהונתה בתפקיד הובילה עידית לב-זרחיה את תהליכי המיתוג, ההסברה והתקשורת של הרשות, במטרה לבסס את מעמדה כרשות מקצועית, נגישה ושירותית, לצד היותה רשות אכיפה מרכזית במדינה. במסגרת זו נוהלו קמפיינים ציבוריים ותקשורתיים רחבי היקף במתחומי המיסוי, האכיפה, מיצוי זכויות והשירות לאזרח ופותחו והורחבו ערוצי התקשורת הדיגיטליים והרשתות החברתיות.

נטלי נבון מנהלת בשנים האחרונות את אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה במשרד הבינוי והשיכון. במסגרת תפקידה הובילה את מערך הדוברות, ההסברה והדיגיטל של המשרד והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ניהלה קמפיינים ציבוריים רחבי היקף והייתה אמונה על אסטרטגיה תקשורתית, ניהול משברים, קשרי תקשורת וליווי הנהלת המשרד בשגרה ובחירום. נבון הובילה מהלכים תקשורתיים ומיתוגיים בתחומי הדיור, ההתחדשות העירונית והדיור הציבורי, בהם מיתוג והסברת תוכנית "דירה בהנחה", ליווי הסכמי גג, קמפיינים ממשלתיים ותוכניות סיוע לציבור. לנבון ניסיון של למעלה מעשור בתחומי הדוברות, התקשורת והניהול במגזר הציבורי.