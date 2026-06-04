חלק מהשליטה בבית ההשקעות מיטב עומד למכירה. בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן התבקש למצוא רוכש לפעילות על ידי חלק מבעלי השליטה, האחים אלי וניר ברקת. בנק ההשקעות פנה בשמה של חברת האחזקות שלהם BRM למספר גופים והציע כמה אפשרויות לקיומה של עסקה, לרבות כזו שתכלול גם את מכירת חלקם של השותפים ממשפחת סטפק. עם זאת, נכון לעכשיו החלק של משפחת סטפק לא צפוי להימכר כחלק מאותה מכירה, ללא קשר למחיר שיוצע. המניה נפלה ב-9% בבורסה לאחר פרסום כוונת המכירה.

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כך, צבי סטפק, אבי בעלי השליטה בבית ההשקעות, אומר בשיחה עם גלובס כי המשפחה לא מתכוונת למכור את המניות. "אין ל'סטפקים' שום כוונה למכור את המניות", אומר סטפק האב, שהעביר לפני מספר שנים את החזקותיו בחברה לילדיו. סטפק הוסיף: "משקיעים זרים גילו את החברה לפני כמה חודשים, הייתה עסקה לפני מספר חודשים שבה דוללנו מעט ומאז באופן טבעי ההתעניינות במניה גדלה".

שווי האחזקות של האחים ברקת: כ-3 מיליארד שקל

האחים ברקת מחזיקים ב-24.1% ממניות בית ההשקעות הגדול בישראל, בשווי של 3.3 מיליארד שקל. בכך הם רוצים לנצל את התשואה המטאורית במניה, 1,300% במהלך שלוש השנים האחרונות כדי להיפגש עם הכסף הגדול. בעקבות הזינוק במניה מיטב הפכה לחברה בעלת שווי השוק ה-36 בבורסה - ולא רחוקה מהצטרפות למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35. כשהיא נסחרת לפי שווי של יותר מ-13 מיליארד שקל.

האחים ברקת הפכו לבעלי שליטה משותפת במיטב בשנת 2013 במסגרת המיזוג הגדול של מיטב עם בית ההשקעות דש. בשנת 2016 היה אמור בית ההשקעות להימכר לקרן XIO הסינית לפי שווי של כמעט 1.5 מיליארד שקל, אך שנה לאחר מכן העסקה בוטלה. לקראת סוף שנת 2019, לאחר שנבחר לראשונה לכנסת, העביר ניר ברקת את חלקו בחברה לנאמנות המנוהלת בידי אחיו אלי, והוא אינו מעורב בפעילות החברה.

מלבד מיטב, ההשקעה הבולטת של האחים ברקת ושתפם יובל רכבי, היא בפלטפורמת המסחר המקוון אייטורו, בה היא מחזיקה מניות בשווי נוכחי של כ-228 מיליון דולר. זאת, לאחר שבהנפקת החברה בנאסד"ק לפני כשנה היא מכרה מניות ב-26 מיליון דולר.

ההשקעות של BRM באיטורו בוצעו בעיקר בשלבים מוקדמים של פעילות החברה, ובשוויים נמוכים משמעותית מהשווי בהנפקה וכיום, כך שהיא רושמת רווחים על ההשקעה - גם בפועל במימוש וגם רווח על הנייר על החזקתה כיום.

מבית ההשקעות מיטב נמסר בתגובה: "אנו מזהים פניות מצד משקיעים זרים לחברה, הנתפסת כאטרקטיבית. בגיוס בדצמבר האחרון נחשפו גורמים בינלאומיים לפעילות החברה, ומאז מתקבלות פניות בנושא לחברה ולבעלי השליטה. החברה בוחנת כל פנייה והזדמנות בהתאם למגוון שיקולים".