הבנק שמנסה להתחרות בעמלות של בתי ההשקעות

הבנק הדיגיטלי ONE ZERO מנסה לתת פייט לבתי ההשקעות ולבנקים במסחר בניירות ערך. באופן פרדוקסלי, גם ימים של מפולות בבורסה הם מרובי פעולות בניירות ערך, ולכן גם כשמשקיעים חווים הפסדים בהשקעתם, הם עדיין יכולים לצמצם אותם במידה מסוימת דרך הקטנת המסחר בעמלות.

ONE ZERO מציע אומנם חבילה של עשר פעולות מסחר חודשיות בחינם למעבירי משכורת או העברה חודשית, אבל כעת הוא יציע למפעילים בחשבון ההשקעות שהשיק בתחילת השנה (סטארט-טרייד) פטור מדמי משמרת ודמי טיפול, וכן עמלה מזערית של 0.1% לפעולה בנייר ערך, עם מינימום פעולה של 2 שקלים (הנמוך במערכת).

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בנוסף משיק ONE ZERO אפשרות למסחר ב-125 המניות הנכללות במדד ת"א-125. זוהי הרחבה של השירות, אך כאמור נותרו כמה מאות מניות קטנות יותר בבורסה שלא ניתן לסחור בהן כרגע במערכות המסחר של ONE ZERO. בעבר אפשר הבנק ללקוחותיו לסחור בניירות ערך זרים בבורסה בארה"ב ובמכשירי השקעה פופולריים בישראל כמו קרנות נאמנות וקרנות נאמנות מחקות ישראליות. בהמשך, ירחיב הבנק בהדרגה את המניות הזמינות לרכישה ישירה, כשבמקביל כאמור, ניתן להמשיך להשקיע במניות קטנות יותר דרך קרנות מחקות העוקבות אחר מדדי הבורסה.

פער של אלפי שקלים בין הבנקים לבתי ההשקעות

בעקבות פתיחת המסחר במניות ישראליות, ONE ZERO מסר כי יאפשר לראשונה ללקוחותיו לנייד תיקי השקעות שברשותם בבנקים אחרים, ניוד המתבצע דרך המערכת של הבורסה לניירות ערך. נציין כי הפטור מדמי משמרת ודמי טיפול בחשבון ניירות ערך עשוי להיות משמעותי במיוחד ללקוחות ולחסוך להם אפילו אלפי שקלים לשנה וגם יותר. כך למי שיש לו תיק ניירות ערך של 100,000 שקל, עמלות דמי ניהול חשבון ניירות ערך נעות בין 0% בONE ZERO, וכך בחשבונות המסחר בבתי ההשקעות אלטשולר שחם ופסגות, ועד לרמה מזערית (שנתית) בבתי ההשקעות אי.בי.אי, הפניקס, מיטב טרייד של 0.04%-0.05% (40-50 שקל בשנה). בבנקים דמי הניהול האלה מזנקים דרמטית לטווח של 500 שקל בשנה (בנק ירושלים) עד 2,200 שקל בשנה לתיק כזה (בנק יהב).

במסחר בניירות ערך עצמם הטווח רחב ושוב משתנה לפי גודל תיק ההשקעות. בONE ZERO הפנו למחשבון עמלות המסחר של הבורסה, והציגו נתונים לפיהם גובה העמלה המינימלית שהם גובים נמוכה במעל ל-90% מהבנקים האחרים, וגם מבתי ההשקעות הגדולים. נציין כי בקנייה או מכירה של ניירות ערך, טווח העמלות נע בין 0.07% באלטשולר שחם ל-0.31% בבנק יהב.

המסחר בניירות ערך הפך למאבק של ממש בין הבנקים השונים לבתי ההשקעות. עבור הבנקים היה בעבר הלא רחוק המסחר הזה מקור עצום לעמלות במיליארדי שקלים בשנה. עם כניסתם של בתי ההשקעות לתמונה, ובעיקר ההתנפלות של הציבור עליהם, החלו הבנקים לצאת בסדרה ארוכה של הטבות לקהלים שונים במסחר בניירות ערך. כאשר כעת ניכר כי בONE ZERO מנסים לאתגר לא רק את הבנקים המתחרים אלא גם את בתי ההשקעות עצמם.