מה עושים כשחשבון דיגיטלי נפרץ או ננעל?

זה מתחיל בהודעה תמימה מחבר, בקשת אימות מוזרה, או ניסיון התחברות שגרתי לאינסטגרם או לוואטסאפ - שמסתיים במסך נעילה אטום. בשנים האחרונות המרחב הדיגיטלי הפך לשדה קרב של ממש. תקיפות הסייבר הן כבר לא נחלתן הבלעדית של חברות ענק או גופים ביטחוניים; הן קורות כאן ועכשיו, בחשבונות הפרטיים של כולנו.

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התפתחות הבינה המלאכותית מסייעת מאוד לתוקפים, וכשהפריצה מתרחשת, הבהלה היא מיידית. אבל רגע לפני שאתם נכנסים לפאניקה, כדאי לדעת שיש מה לעשות. צעד אחר צעד, כך תחזירו לעצמכם את השליטה.

וואטסאפ: השתלטות על החשבון

וואטסאפ היא האפליקציה הפופולרית ביותר בישראל, מה שהופך אותה גם ליעד מרכזי עבור האקרים ותוקפים. כדי לדעת אם החשבון שלכם נפרץ, כדאי לשים לב לסימני אזהרה עיקריים הכוללים הודעות שנשלחו לאנשי קשר מבלי שכתבתם אותן, שיחות חדשות ברשימה שלא אתם פתחתם, שינויים בתמונת הפרופיל או בפרטים האישיים, וכמובן - התראות מערכת על התחברות ממכשיר אחר.

אם זיהיתם פעילות חשודה כזו, יש לפעול באופן מיידי ולהיכנס מחדש לחשבון וואטסאפ במכשיר הנייד. הזנת קוד האימות החד-פעמי שיתקבל ב-SMS תנתק אוטומטית את הפורץ מהחשבון, ולאחר מכן יש להיכנס להגדרות האפליקציה ולנתק באופן יזום את כל המכשירים המקושרים. במקרה שהגישה לחשבון נחסמה לחלוטין, יש לפנות בדחיפות לתמיכה של וואטסאפ.

במקביל, מומלץ לעדכן את אנשי הקשר כדי שלא יגיבו להודעות שנשלחות בשמכם, שכן הנוכלים מנסים לרוב לדלות מהם קודי אימות נוספים. כמו כן, כדאי לנעול או לבטל את התא הקולי שלכם, שכן פריצה אליו באמצעות סיסמת ברירת המחדל הישנה היא שיטת השתלטות נפוצה.

כדי למנוע מקרים כאלה מראש, חשוב להקפיד על כמה כללי הגנה קבועים. הצעד המשמעותי ביותר הוא הפעלת מנגנון אימות דו-שלבי בהגדרות, תוך קביעת קוד PIN ייחודי וקישור החשבון לכתובת דואר אלקטרוני לשחזור. לצד זאת, יש לזכור חוק ברזל: לעולם אל תשתפו קודי אימות עם אף גורם, שכן אף נציג רשמי של וואטסאפ לא יבקש מכם את הקוד האישי.

כמו כן, מומלץ לבצע בקרת מכשירים תקופתית בהגדרות, כדי לוודא שאין חשבונות פעילים שאינכם מזהים, לשמור על פרטיות החשבון באמצעות חסימת שיחות ממספרים לא מוכרים, ולהקפיד תמיד על שימוש בגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה.

פייסבוק ואינסטגרם: אף פעם לא פונים

בשל החיבור האינטנסיבי של כולנו לרשתות החברתיות, חשוב לא לפעול באימפולסיביות ולהימנע מלחיצה על קישורים לא מזוהים. אם זיהיתם שחשבון הפייסבוק או האינסטגרם שלכם נפרץ, הצעד הראשון והמהיר ביותר הוא לבדוק את תיבת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון.

במקרה של שינוי פרטי הגישה על ידי התוקפים, מטא שולחת התראה למייל, ודרכה ניתן לרוב לבצע איפוס סיסמה מיידי ולהחזיר את השליטה. בשלב זה, מומלץ להתחבר דווקא ממכשיר מוכר - כלומר, מחשב או טלפון שכבר התחברתם מהם בעבר, והמערכת מזהה כבטוחים. אם הגישה למייל או לחשבון נחסמה לחלוטין, יש להיכנס לאתר התמיכה הרשמי של מטא, ולדווח על הפריצה. בתהליך השחזור תידרשו לספק שם משתמש, פרטים מזהים, מייל או מספר טלפון, ובמקרים רבים אף לצלם סרטון סלפי קצר כדי לאמת את זהותכם.

חשוב להכיר נקודה קריטית בנוגע להתנהלות של מטא: החברה לעולם לא תפנה אליכם בוואטסאפ או במייל כדי לבקש סיסמאות או פרטים רגישים, או כדי לשלוח קבצים להורדה. לפיכך, יש להתעלם לחלוטין מהודעות המבקשות "לאמת סיסמה בדחיפות", ומזהירות מפני חסימת החשבון.

לאחר שתשיגו מחדש את השליטה בפרופיל, מומלץ לבצע בדיקת אבטחה מקיפה, להחליף סיסמאות, להפעיל מחדש את מנגנון האימות הדו-שלבי, ולנקות פוסטים, לייקים או תגובות זרות שפורסמו בשמכם בזמן הפריצה. כמו כן, כדאי לנצל את כלי האבטחה של הפלטפורמה, כדי לעבור על היסטוריית ההתחברויות, ולזהות כניסות לא מורשות.

גוגל: אירוע פיננסי

כשחשבון גוגל (או לצורך העניין, ג'ימייל) שלכם נפרץ, הסיכון אינו מוגבל רק לחשיפת תכתובות או תמונות פרטיות - מדובר באירוע פיננסי חמור לכל דבר. חשבון הגוגל משמש כיום כארנק דיגיטלי מרכזי: שמורים בו כרטיסי האשראי שלכם (ב-Google Pay), כתובות המגורים, ולעיתים קרובות גם הסיסמאות הרגישות ביותר לאתרי בנקים וחנויות מקוונות, דרך מנהל הסיסמאות של הדפדפן.

ברגע שהאקר משתלט על החשבון, הוא מקבל גישה ישירה לכיס שלכם, ויכול לבצע רכישות בשמכם. לכן, אם זיהיתם שמישהו שינה את פרטי החשבון או מחק מידע, או אם אינכם מצליחים להתחבר לחשבון - יש לפעול ללא דחוי.

במקרה של פריצה, מעבר לניסיונות השחזור מול גוגל, חובה לפנות מיד לכל גוף רלוונטי שעלול להיפגע, ובעיקר לחברות האשראי והבנקים כדי לחסום חיובים, וכן למקום העבודה, אם החשבון היה מקושר לנכסי החברה.

הגנה על חשבון גוגל היא קריטית, וניתן למנוע את הפריצה הבאה באמצעות מספר צעדי מפתח. הצעד הבסיסי ביותר הוא הגדרת סיסמה חזקה וייחודית, לצד הפעלה קבועה של מנגנון אימות דו-שלבי. כדי לאפשר שחזור יעיל במקרה חירום או בעת זיהוי פעילות חריגה, יש להוסיף מראש כתובת דוא"ל חלופית ומספר טלפון מעודכן.

מעבר לאמצעים המסורתיים, מומלץ מאוד לעבור לשימוש בטכנולוגיית Passkey (מפתח מעבר) - שיטה המאפשרת להתחבר באמצעות זיהוי פנים, טביעת אצבע או מפתח אבטחה פיזי. מומחים רבים רואים בה כיום את שיטת ההגנה הבטוחה ביותר, המעניקה חסינות כמעט מוחלטת מפני מתקפות פישינג.

לבסוף, מומלץ לבצע בדיקות אבטחה תקופתיות דרך כלי האבטחה הפנימיים של גוגל, לעבור על רשימת המכשירים המחוברים, לבחון אילו אפליקציות צד שלישי קיבלו הרשאות גישה לחשבון שלכם - ולנתק את אלו שאינן נחוצות עוד.

מבט לעתיד: כך תמנעו פריצה חוזרת

אחת הסכנות הגדולות ביותר ברשת נובעת מהנטייה של משתמשים רבים לבחור בסיסמה זהה עבור מספר אתרים ושירותים שונים. ברגע שהאקר מצליח לפרוץ למאגר נתונים של שירות אחד, הוא משתמש באותם פרטי גישה בדיוק כדי לחדור בקלות לשאר החשבונות המקושרים שלכם.

כדי למנוע שרשרת פריצות, חוק הברזל הוא להגדיר סיסמה חזקה, ייחודית ושונה לחלוטין לכל חשבון. הדרך היעילה ביותר לנהל זאת היא באמצעות מנהל סיסמאות מאובטח. לצד הבחירה בסיסמאות נפרדות, חובה להפעיל מנגנון אימות דו-שלבי בכל פלטפורמה אפשרית כדי להבטיח שכבת הגנה נוספת, ולבצע בקרת מכשירים קבועה בהגדרות החשבון.