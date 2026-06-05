יזמית הבנייה קבוצת תדהר הודיעה הבוקר שהשלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניות החברה להיסחר בבורסה בת"א. בהנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מ-4 מיליארד שקל, המהווים פי 2.5 מהיקף הגיוס, תוך השתתפות הגופים המוסדיים המובילים בישראל.
לגלובס נודע כי אלה הגופים שהשתתפו בהנפקה: בית ההשקעות מור, חברות הביטוח כלל, מגדל והפניקס, ובתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב.
● גיל גבע מתדהר יוצא לאור, ולא בטוח שהוא יאהב את זה
במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, גייסה החברה כ-1.7 מיליארד שקל, מתוכם 200 מיליון בהצעת מכר, תמורת כ-19% ממניותיה לפי שווי של כ-6.55 מיליארד שקל לפני הכסף. לפי הודעת החברה היא תחל להיסחר בבורסה בשווי שוק של 8 מיליארד שקל לאחר הכסף.
את ההנפקה ליוו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום, משרד עו״ד פישר ומשרד עו״ד כורש ופירמת רואי החשבון EY.
הקבוצה פועלת במספר תחומים: יזמות, בנייה של בתי מגורים, משרדים ומסחר, לוגיסטיקה, התחדשות עירונית ועבודות גמר, בארץ ובעולם. אורי לוין מנהל את החברה, היו"ר הוא גיל גבע.
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