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שוק ההון והשקעות תדהר השלימה את הנפקת הענק; אלה המוסדיים שהשתתפו בהנפקה
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קבוצת תדהר | בלעדי

לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל: תדהר השלימה את הנפקת הענק; אלה המוסדיים שהשתתפו בהנפקה

בהנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מ-4 מיליארד שקל, המהווים פי 2.5 מהיקף הגיוס • תחל להיסחר בבורסה בשווי שוק של 8 מיליארד שקל לאחר הכסף • לגלובס נודע כי הגופים שהשתתפו בהנפקההם מור,כלל, מגדל והפניקס, ובתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב

בועז בן נוןנתנאל אריאל 09:14
גיל גבע, יו''ר קבוצת תדהר / צילום: עופר חג'יוב
גיל גבע, יו''ר קבוצת תדהר / צילום: עופר חג'יוב

יזמית הבנייה קבוצת תדהר הודיעה הבוקר שהשלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניות החברה להיסחר בבורסה בת"א. בהנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מ-4 מיליארד שקל, המהווים פי 2.5 מהיקף הגיוס, תוך השתתפות הגופים המוסדיים המובילים בישראל.

לגלובס נודע כי אלה הגופים שהשתתפו בהנפקה: בית ההשקעות מור, חברות הביטוח כלל, מגדל והפניקס, ובתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב.

גיל גבע מתדהר יוצא לאור, ולא בטוח שהוא יאהב את זה

במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, גייסה החברה כ-1.7 מיליארד שקל, מתוכם 200 מיליון בהצעת מכר, תמורת כ-19% ממניותיה לפי שווי של כ-6.55 מיליארד שקל לפני הכסף. לפי הודעת החברה היא תחל להיסחר בבורסה בשווי שוק של 8 מיליארד שקל לאחר הכסף.

את ההנפקה ליוו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום, משרד עו״ד פישר ומשרד עו״ד כורש ופירמת רואי החשבון EY.

הקבוצה פועלת במספר תחומים: יזמות, בנייה של בתי מגורים, משרדים ומסחר, לוגיסטיקה, התחדשות עירונית ועבודות גמר, בארץ ובעולם. אורי לוין מנהל את החברה, היו"ר הוא גיל גבע.