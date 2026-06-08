אילו עסקים יהיו פתוחים היום, וכיצד תפעל התחבורה הציבורית

אמש (א') התחדש הירי האיראני על ישראל, ושונו הנחיות פיקוד העורף לדרגות מחמירות בכל הארץ. לצד ביטול הלימודים בבתי הספר והגנים והדיון על המשך הפעילות בנתב"ג - אלפי עסקים בישראל נותרים בשלב זה בבלבול בעקבות ההנחיות החדשות. אז מה פתוח ומה סגור הבוקר? גלובס עם השאלות והתשובות.

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אילו עסקים יכולים לפתוח על רקע ההנחיות החדשות?

על פי הנחיות פיקוד העורף אין אפשרות לפתוח עסקים, מקומות עבודה או כל פעילות אחרת שלא מאפשרת הגעה למרחב מוגן תקני בזמני ההנחיה הקבועים. כלומר, רק עסקים שברשותם ממ"ד או מקלט קרובים יכולים להיפתח הבוקר. רשתות הקניונים הגדולות כמו קניוני עופר וקניוני עזריאלי פתוחות כרגיל, וכך גם רשתות נוספות בתחום הקמעונאות, המסחר והמסעדות.

כמו כן, הרשתות הקמעונאיות הגדולות, הסופרים, רשתות הפארם והשיווק השונות יוכלו להיפתח, מכיוון שהן נחשבות משק חיוני, בדומה למצבי חירום קודמים.

נדבך נוסף נוגע לעובדה שהלימודים בוטלו בכל הארץ, ובעקבות כך המון עובדים מתקשים להגיע לעבודה בשל היעדר סידור לילדים, שנשארים הבוקר בבית.

"ביטול מערכת החינוך והשארת המשק במצב כתום עם הגבלות של שהיה ליד מרחב מוגן משתקת את המשק כולו ויוצרת נזקים כלכליים קשים", מוסר עו"ד רועי כהן, נשיא להב (לשכת ארגוני העצמאיים). "ממשלת ישראל חייבת אחת ולתמיד להפנים שעם מתן האישור לתקיפה באיראן, וכניסה לתוקף של הגבלות פיקוד העורף, יש במקביל השלכות כלכליות על ציבור העצמאים ובעלי העסקים. לא אתן יד שוב לניסיון לעצום עיניים ולא להכיר בנזקים הכלכליים שלהם ולהפקיר אותם לגורלם. נדרוש ונקבל מענה לנזקים הכלכליים. אני אומר בקול ברור וחד לשר האוצר סמוטריץ', העצמאים ובעלי העסקים הם לא אזרחים סוג ב'".

האם נתב"ג עדיין פתוח?

נכון לעכשיו, נמל התעופה בן גוריון ממשיך לפעול, וכך גם נמלי התעופה בחיפה וברמון. עם זאת, בשעות אלה מתקיימות הערכות מצב ודיונים בנושא, וההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להתפתחויות. במערכת הביטחון ובפיקוד העורף דנים בין היתר בהגבלות על התקהלויות, צעד שעשוי להשפיע גם על פעילות הטיסות ועל היכולת להפעיל את נתב"ג במתכונתו הנוכחית. מומלץ לנוסעים להתעדכן מול חברות התעופה.

כיצד פועלת התחבורה הציבורית?

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, קווי האוטובוסים ברחבי הארץ פועלים בהיקף של 75% מהשירות הרגיל. בשל הצמצום בשירות, מומלץ להתעדכן מראש בלוחות הזמנים ובמצב הקווים לפני היציאה לדרך.

רכבת ישראל ממשיכה לפעול כרגיל. גם הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן ממשיכות לפעול, בכפוף להתאמות ולהנחיות הביטחוניות. מנגד, הרכבלית בחיפה אינה פועלת עד להודעה חדשה.

יש שינויים בפעילות הרכבת הקלה בגוש דן. הקו האדום ממשיך לפעול, אך לא כל התחנות פתוחות לשירות. תחנת קרליבך סגורה לציבור, והרכבות חולפות בה מבלי לעצור.

אילו תחנות ברכבת הקלה פתוחות ויכולות לשמש גם כמחסה בזמן חירום?

התחנות התת-קרקעיות אלנבי, יהודית, שאול המלך וארלוזורוב בתל אביב, ביאליק ואבא הלל ברמת גן, בן גוריון ואהרונוביץ’ בבני ברק, ואם המושבות בפתח תקווה, ממשיכות לפעול ומאושרות גם לשהייה בעת אזעקות. התחנות מאוישות לאורך כל שעות היממה ופתוחות לציבור 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

מה על הנוסעים לעשות בעת כניסה לתחנה בזמן אזעקה?

בנת״ע מבקשים מהציבור לשמור על הסדר, להתכנס באזורי השהייה המסומנים בתחנה ולהישמע להנחיות צוותי התחנה ופיקוד העורף.

היכן ניתן לקבל מידע מעודכן על פעילות התחבורה הציבורית?

ניתן להתעדכן לפני כל נסיעה באמצעות מוקדי השירות של מפעילי התחבורה הציבורית או במוקד המידע הארצי 8787*, שבו מתפרסמים העדכונים השוטפים על פעילות הקווים והנסיעות.