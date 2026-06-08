היילו מפטרת כמחצית מעובדיה; דלק תמחק 200 מיליון שקל על השקעתה

חברת שבבי הבינה המלאכותית למוצרי קצה (EDGE) היילו טכנולוגיות הודיעה היום (ב') על פיטורים של כ-110 עובדים, כ-50% מכוח-האדם שלה, זאת כחלק מניסיון לייצב את החברה ולהפוך לארגון יעיל "ורזה" יותר עבור המשקיעים ועבור רוכשים פוטנציאליים.

במקביל, דלק רכב הודיעה כי היא צפויה למחוק את רוב השקעתה בחברה, שעמדה על כ-197 מיליון שקל בסוף מרץ השנה. זאת לאחר שהיילו הודיעה על היעדר התקדמות במיזוג עם חברת ה-SPAC וכי אין כוונה להתמגז עם ספק אחר.

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בהודעת החברה נמסר כי "מוצרי הליבה של היילו כבר הגיעו לבשלות מסחרית ומופצים על-ידי רשת שותפים גלובלית, מה שמאפשר לה לצמצם את צוותי התמיכה הפנימיים ולעבור להתמקד בשווקים מתעוררים של AI פיזי (Physical AI), כמו רובוטיקה ורחפנים, תוך ויתור על תחומים שבהם קצב אימוץ הטכנולוגיה היה איטי מהצפוי".

היילו, שהוקמה על-ידי יוצאי חיל המודיעין, מפתחת ומייצרת שבבים ומעבדי בינה מלאכותית (AI) המיועדים למכשירי קצה (EDGE). בניגוד למודלים של AI הרצים על חוות שרתים בענן, המעבדים של היילו מאפשרים להריץ יישומי AI ובינה מלאכותית יוצרת (GenAI) באופן מקומי על גבי מכשירים חכמים כמו מצלמות אבטחה, רחפנים, כלי רכב אוטונומיים, רובוטים ומחשבים אישיים. פתרון זה חוסך בצריכת אנרגיה, מפחית עלויות ומבטל את התלות בחיבור רציף לאינטרנט.

דלק רכב מוחקת את רוב ההשקעה

היילו נחשבה במשך שנים להבטחה גדולה בענף השבבים הישראלי ובפרט בענף האוטוטק. מאז הקמתה הסתכם סך הגיוסים הכולל שלה בכ-340 מיליון דולר, וב-2021 היא גייסה לראשונה לפי שווי חברה של מעל מיליארד דולר. הגיוס המשמעותי האחרון של היילו היה באפריל 2024, ובו היא גייסה כ-120 מיליון דולר לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר בהשתתפות משקיעים בולטים, ובהם משפחת זיסאפל, אלפרד אקירוב וגיל אגמון.

עם זאת, בשנה וחצי האחרונות היילו נקלעה למשבר בשל השינויים בשוק העולמי והגברה משמעותית של התחרות. החברה שרפה מזומנים בקצב מהיר, ובתחילת השנה נאלצה לקחת הלוואת חירום של 12 מיליון דולר מבעלי עניין בריבית גבוהה.

בעקבות הלחץ הפיננסי ותנאי השוק המשתנים, החברה חתמה באפריל השנה על מזכר הבנות למיזוג עם חברת SPAC לצורך הנפקה בוול סטריט, וזאת לפי שווי של פחות מחצי מיליארד דולר. דבר שהוביל ב-2025 למחיקת ענק של 242 מיליון שקל בהשקעה של דלק בהיילו. המיזוג הזה כאמור לא יצא לפעול, וכעת דלק מוחקת את יתרת ההשקעה שלה.

יצוין כי בעקבות דלק רכב השקיעו בהיילו עוד יבואניות רכב בישראל, כולל השקעות פרטיות של מנהלים בכירים בענף.