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שוק ההון והשקעות מגמה שלילית באסיה הבוקר; מחירי הנפט מטפסים
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מגמה שלילית באסיה הבוקר; מחירי הנפט מטפסים

לאחר התקיפות האמריקאיות סביב מצר הורמוז, החוזים העתידיים על וול סטריט בירידות קלות • מחירי הנפט מטפסים במתינות • השווקים באסיה מתנהלים במגמה שלילית בהובלת מדד הקוספי שמאבד למעלה מ-3%

שירות גלובס 06:15
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:14

החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב רושמים הבוקר ירידות קלות, לאחר שארה"ב פתחה ב"תקיפות הגנה עצמית" נגד איראן, בתגובה להפלת המסוק אמש.

החוזים העתידיים על מדדי הנאסד"ק מאבדים 0.4%, ה-S&P 500 מאבד 0.2% והחוזים העתידיים למדד הדאו ג'ונס יורדים בכ-01%.

השווקים באסיה נפתחו הבוקר במגמה שלילית, כאשר מדד הקוספי הדרום קוריאני מוביל את הירידות עם צניחה של מעל 3%. מדד הניקיי וההנג סנג מאבדים למעלה מ-1% כל אחד, והשנזן נופל בכ-1.9%.

מחירי הנפט רושמים עליות מתונות בעקבות התקיפה: החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עולים בכ-0.8% ונסחרים סביב 92 דולר לחבית; חבית נפט אמריקאי נסחרת כעת סביב 88.9 דולר, מדובר בעלייה של כ-0.8% גם כן.

המתח במזרח התיכון גבר שוב אמש (ג') בשעות הערב, לאחר שכוחות אמריקאים פתחו בתקיפות נגד איראן "בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב אתמול", כך מסר פיקוד המרכז של ארה"ב. הנשיא דונלד טראמפ האשים עוד קודם לכן את איראן בהפלת המסוק, שלדבריו ביצע סיור מעל מצר הורמוז.