קצב נטילת המשכנתאות ב־2026 ממשיך להיות גבוה: על־פי נתוני בנק ישראל המתפרסמים היום (ד'), בחודש מאי האחרון נלקחו משכנתאות חדשות בהיקף של כ־9.687 מיליארד שקל.

בחודש הקודם, אפריל 2026, בשל חג הפסח שחל באותו חודש, היקף המשכנתאות היה נמוך בכ־22% ועמד על כ־7.9 מיליארד שקל - סכום שגם הוא נחשב גבוה למדי, בהתחשב בכך שלאורך ימי החג באופן טבעי ניטלות פחות הלוואות.

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על־פי הנתונים, מתחילת שנת 2026 ניטלו משכנתאות חדשות בהיקף של כ־46 מיליארד שקל, בחמישה חודשים. מדובר על קצב שנתי של כ־110 מיליארד שקל לשנה זו.

לשם השוואה, בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2025 היקף המשכנתאות החדשות שניטלו עמד על 41 מיליארד שקל, ואילו בחמשת החודשים של שנת 2024 - כ־30 מיליארד שקל. למעשה, רק בשנת 2022 החריגה, שם נשברו שיאי כל הזמנים, היקף המשכנתאות החדשות שניטלו בחמשת החודשים הראשונים של השנה היה גבוה יותר.

שתי סיבות מרכזיות

הנתונים הללו באים בניגוד לנתוני המכירות בענף המגורים, בדגש על הדירות החדשות, שם נמשכת מגמת ירידה של שנה ויותר בהיקף העסקאות. איך ייתכן, אם כך, שהיקף המשכנתאות גבוה כל־כך?

אחת הסיבות המרכזיות היא מבצעי המימון של הקבלנים, אשר דוחים את התשלום העיקרי, ואת נטילת המשכנתא, כמה שנים קדימה - ולכן ייתכן מאוד שרבות מהמשכנתאות שניטלות כעת הן "תרגום" של אותן עסקאות שבוצעו שנה, שנתיים ושלוש לפני כן במסגרת מבצעי הקבלנים.

הסבר נוסף, כפי שכבר פרסמנו כאן, הוא שכמעט מחצית מהמשכנתאות מבוצעות בכמה פעימות, וכ־80% מביצועי האשראי החודשיים הם למעשה ביצוע ראשון של הלוואה חדשה - ועל כל מקרה כזה נרשמות כמה משכנתאות.

כך או כך, נראה כי גם מבצעי הקבלנים ממשיכים בקצב גבוה, על אף מגבלות בנק ישראל שהוטלו עוד באפריל של השנה שעברה: היקף הלוואות ה"בולט" וה"בלון", כפי שמגדיר אותן בנק ישראל, שניטלו לצורך רכישת דירה, הסתכם במאי האחרון בכ־1.48 מיליארד שקל - אחת הרמות הגבוהות שנרשמו מאז החלה העלייה המשמעותית בהיקף הלוואות אלה, בסביבות אמצע שנת 2024. שיעור הלוואות אלה מתוך כלל המשכנתאות החדשות עומד על כ־15%, שיעור דומה לשיעור שנרשם בחודשים הקודמים.