עם הרשעה פלילית ועונש מאסר שנגזר עליו בעבר, מנסה איש העסקים מאיר דוד (כיום דוידי) לגייס חוב עבור חברת הנדל"ן ניצנים שבבעלותו, הפועלת אלה לגייס כ-150 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח. החברה, שהוקמה בשנת 2015, פועלת בעיקר בתחום הייזום, ובבעלותה פרוייקטים שנמצאים בשלבים שונים של תכנון בהיקף של כ-5,100 יח"ד וכ-13,565 מ"ר שטחי משרדים, מסחר ותעשייה. בנוסף, היא פועלת להקמת פרויקט שיכלול 168 יח"ד המיועדות להשכרה ברחוב ז'בוטינסקי בר"ג.

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בתחילת שנות ה-90 הביאו דוידי (ששינה בשנים האחרונות את שם משפחתו) ושותפו דאז טל יגרמן, שתי חברות לבורסה המקומית - מירומית מפעלי מתכת ואוגדן מערכות. בתוך זמן קצר מצאו השניים את עצמם בתוך קלחת משפטית, בעקבות שורה ארוכה של בקשות פירוק ותביעות, בהן הועלו טענות חמורות נגדם. בשנת 2008 הרשיע בית המשפט המחוזי בת"א את השניים בגניבה בידי מורשה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים בתאגיד וזיוף בנסיבות מחמירות. בעקבותיו נגזרו על יגרמן 20 חודשי מאסר, בעוד על דוד נגזרו 10 חודשי מאסר.

זאת, לאחר שהשניים שעבדו את מניות החברות הבנות של אוגדן, ג'ון ברייס ו -AMS לטובת בנק אמריקאי-ישראלי, כדי להבטיח הלוואות אישיות שנטלו בסך 3 מיליון שקל. בנוסף, הם ביקשו וקיבלו הלוואה מקבוצת מלווים, על סמך הצהרות כוזבות שהם הבעלים הרשומים של שליש ממניות החברות הבנות. כמו כן, הם ניהלו בשם אוגדן מו"מ לקבלת הלוואה, תוך הצגת מצגי שווא כאילו פעלו על דעת דירקטוריון החברה, שע"פ כתב האישום הביאה לקריסת אוגדן.

באותה שנה גם הודה דוידי והורשע ב-12 עבירות של אי-הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ, ונגזרו עליו 6 חודשי מאסר על-תנאי. בנוסף, הוא ביקש להכריז על עצמו כפושט רגל בעקבות קריסתה של חברת המגזינים SBC, שבבעלותו שהוציאה מגזינים כמו "פורבס ישראל", "קוסמופוליטן" ו"מסע אחר". באותה העת, טען דוידי כי היקף חובותיה שלהחברה עומד על כ-25 מיליון שקל, שלמרביתן הוא ערב אישית, וכן טען, כי קיימים כנגדו תיקי הוצאה לפועל בהיקף של כ-9.5 מיליון שקל.

הערבויות האישיות והג'ובים לבני המשפחה

תשקיף ההנפקה של ניצנים מגלה כי דוידי ערב באופן אישי להלוואות החברה בהיקף של כ-232 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון מסגרות אשראי שהועמדו לחברה לטובת פרויקטים שהיא מקדמת בהיקף של 20 מיליון שקל. בנוסף, התמורה צפויה לשמש גם להעמדת הון עצמי לחלק מהפרויקטים, בהיקף מוערך של 80 מיליון שקל.

בני המשפחה של בעל השליטה דוידי משמשים במגוון תפקידים בניצנים ומעניקים לה שלל שירותים. כך, אשתו של דוידי, ורד, מנהלת המחלקה המשפטית בחברה (למרות שהיא בעלת השכלה תיכונית), זכאית לשכר בעלות שנתית של כ-240 אלף שקל. בנם של השניים, אורי, משמש כסמנכ"ל הפיתוח העסקי בחברה, בעוד אחיו של דוידי, יצחק, מועסק כמנהל מחלקת הרישוי.

שם מוכר בתשקיף הוא איש העסקים שאול נאוי, בעל השליטה בחברת האשראי החוץ בנקאי יעקב פיננסים, לו אופציות לרכישת 6% ממניות החברה.