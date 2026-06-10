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משפט עו״ד אתי בן דור מונתה לתפקיד פרקליטת מיסוי וכלכלה במחוז ת"א
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פרקליטות מיסוי וכלכלה

עו״ד אתי בן דור מונתה לתפקיד פרקליטת מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב

ועדת המכרזים של נציבות שירות המדינה בחרה בעו”ד אתי בן דור לתפקיד פרקליטת מחוז תל אביב באגף מיסוי וכלכלה, ותחליף את עו"ד יהונתן תדמור • בן דור משמשת כיום כמשנה לפרקליט המחוז והובילה לאורך השנים שורה של תיקי שחיתות ציבורית ותיקים כלכליים מורכבים

ג'ניפר סילון 16:38
עו''ד אתי בן דור, פרקליטת מחוז תל אביב / צילום: ברונו שטיין, לע''מ
עו''ד אתי בן דור, פרקליטת מחוז תל אביב / צילום: ברונו שטיין, לע''מ

עו"ד אתי בן דור מונתה לתפקיד פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) במקום עו"ד יהונתן תדמור, כך עולה מהודעת הפרקליטות שפורסמה היום.

עו"ד בן דור משמשת כיום כמשנה לפרקליט המחוז, והיא תמונה לפרקליטת מחוז תל אביב לאחר שבחרה בה ועדת המכרזים של נציבות שירות המדינה פה־אחד. עו"ד יהונתן תדמור, שסיים לאחרונה את כהונתו, מונה למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.

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חברי ועדת המכרזים שבחרו בבן דור היו שופטת בית המשפט המחוזי בדימוס מרים דיסקין (יו"ר); פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן; היועץ המשפטי של רשות המסים, עו"ד הראל ישראלי; ויו"ר ארגון הפרקליטים, עו"ד אורית קורין.

עו"ד בן דור (53), נשואה ואם לארבעה ילדים, בעלת תואר שני בהצטיינות במינהל ציבורי מאוניברסיטת הארווארד בארה"ב, במסגרת תוכנית קרן וקסנר, ותואר ראשון במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. את דרכה המקצועית החלה בן דור כמתמחה בפרקליטות מיסוי וכלכלה. במהלך השנים שימשה כראשת צוות וכראשת תחום, ובחמש השנים האחרונות כיהנה כמשנה לפרקליט המחוז. במקביל, היא אחראית על האכיפה בתחום השוחד הזר.

לאורך השנים טיפלה בן דור במגוון רחב של תיקי שחיתות ציבורית, עבירות מס ותיקים כלכליים מורכבים. בין התיקים הבולטים שבהם טיפלה: תיק הולילנד, תיק שיכון ובינוי והתיק נגד דוד ביטן ואחרים.