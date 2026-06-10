תקלה עולמית בג'מיני: משתמשים אינם מצליחים להשתמש בשירות

גוגל אישרה היום (ד') כי שירות הבינה המלאכותית Gemini סובל מתקלה נרחבת המשפיעה על משתמשים ברחבי העולם.

החל משעות הבוקר המוקדמות בארה"ב החלו להצטבר דיווחים על כך שהצ'אטבוט אינו מגיב לבקשות, מציג הודעות שגיאה או מפסיק לפעול לחלוטין. משתמשים רבים דיווחו כי בעת ניסיון להפעיל את השירות הם נתקלים בהודעות שגיאה כמו Error 1076 ו־Error 1099 לצד ההודעה הכללית "Something went wrong".

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במקביל, אתר ניטור התקלות Downdetector רשם זינוק חד במספר הדיווחים על תקלות, עם יותר מ־1,600 דיווחים בתוך שעות ספורות. הגרף שפורסם באתר מראה כי במשך רוב שעות היממה כמעט שלא נרשמו בעיות, אך החל משעות הלילה בארה"ב נרשמה עלייה חדה במספר התלונות, דבר המצביע על תקלה רחבה ולא על בעיה נקודתית אצל משתמשים בודדים.

תקלה עולמית בג'מיני / צילום: צילום מסך מהאפליקציה

לפי דיווחים, התקלה משפיעה על ג'ימני במגוון פלטפורמות, ובהן גרסת הווב, מכשירי אנדרואיד ואייפון, דפדפן כרום ומחשבי Mac. גוגל עדכנה כי האירוע קשור לשירות ג'ימני במסגרת Google Workspace, חבילת היישומים הכוללת בין היתר את Docs, Sheets, Slides ו־Drive.

עוד עדכנה החברה בלוח הסטטוס הרשמי שלה כי היא מודעת לבעיה ופועלת לתיקונה, ובהמשך מסרה כי זוהה פתרון וכי הוא נמצא בתהליך הפצה למשתמשים. עם זאת, גוגל טרם סיפקה הערכה למועד שבו השירות יחזור לפעול באופן מלא.

התקלה מגיעה בתקופה שבה גוגל משקיעה משאבים רבים בהרחבת השימוש ב־Gemini והטמעתו במנוע החיפוש, בחבילת היישומים הארגונית ובמוצרי הענן שלה, כחלק מהתחרות מול ChatGPT של OpenAI ושחקניות נוספות בשוק הבינה המלאכותית. בשלב זה החברה עדיין בודקת את מקור התקלה ולא פרסמה כמה משתמשים הושפעו ממנה בפועל.