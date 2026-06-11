המנכ"ל שניצל זינוק של 540% כדי למכור מניות

לאחר זינוק של 540% במניית בית ההשקעות אנליסט בשלוש השנים האחרונות, מנכ"ל אנליסט איציק שנידובסקי, בן 57, מכר חצי אחוז ממניות החברה במחיר של 153 שקלים למניה, קרוב לשיא כל הזמנים של מניית החברה, בעסקה מחוץ לבורסה. תמורת המניות הוא קיבל סכום של 8.4 מיליון שקל. הוא ימשיך להחזיק ב-0.8% ממניות החברה בשווי של יותר מ-16 מיליון שקל.

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שנידובסקי משלים מכירת מניות בשנה האחרונה בסכום של כ-13 מיליון שקל. כדי למכור את המנה הנוכחית, הגדולה ביותר שלו, הוא חיכה שהמניה תחזור למחירי השיא. קודם לכן, מתחילת השנה איבדה המניה 30% מערכה ושנידובסקי המתין שמחירה יטפס בחזרה.

שנידובסקי מצטרף לבעלי השליטה בחברה, שמואל לב ואהוד שילוני, שמכרו בשנה שעברה מניות ב-21.2 מיליון שקל כל אחד. הם עשו זאת כשחברה נסחרה לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל ומאז ההון המשותף שלהם צמד בעוד 266 מיליון שקל. אלא שאצל בעלי השליטה מדובר בסכום קטן יחסית מההחזקה שלהם בחברה. שילוני ולב מחזיקים כל אחד ב-26.9% ממניותיה של אנליסט בשווי של 528 מיליון שקל, כל אחד.

צמיחה מטאורית

בית ההשקעות אנליסט פעיל בעיקר בתחום הגמל, קרנות נאמנות וניהול תיקים ואינו מנהל למשל קרנות פנסיה. היקף הנכסים הכולל שלו עומד כיום על 126 מיליארד שקל, צמיחה מטאורית בשנים האחרונות. לשם השוואה, בשנת 2021 הוא ניהל נכסים בסכום כולל של 23 מיליארד שקל בלבד. כלומר, גידול של פי 5.5 בתוך שנים ספורות בלבד.

בתחום הצומח ביותר שלו, קופות הגמל (קרנות השתלמות, גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד), הוא ניהל בסוף חודש מאי סכום של 93 מיליארד שקל, מה שהפך אותו לגוף הגמל החמישי בגודלו בישראל (לעומת 16 מיליארד שקל בשנת 2021). בתחום קרנות הנאמנות מנהל אנליסט 26 מיליארד שקל ובניהול התיקים עוד 7 מיליארד שקל.

שנידובסקי הצטרף לאנליסט בשנת 2009, כשעזב את בית ההשקעות מיטב. במיטב כיהן בשלל תפקידים והגיע לתפקיד מנכ"ל משותף. הוא בעל תואר ראשון במנהל עסקים מהמכללה למנהל ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. בשנה שעברה עלות שכרו היתה 4.2 מיליון שקל, מתוכה 1.3 מיליון שקל בשכר ועוד 2.76 מיליון שקל במניות וכן תשלום של 150 אלף שקל במניות.