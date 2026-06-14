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כדורגל

שחקן כדורגל מליגה בכירה חשוד בהימורים ועבירות מס

הבוקר נעצר שחקן כדורגל מקבוצה בליגת בכירה, בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס

שירות גלובס 08:46
אצטדיון בלומפילד (הצילם לשם המחשה בלבד) / צילום: בר לביא
אצטדיון בלומפילד (הצילם לשם המחשה בלבד) / צילום: בר לביא

במסגרת חקירת פרשיה של כנופייה ממגדל העמק המנוהלת באכ"ל צפון להב 433, הבוקר (א'), שוטרי מפלג הימורים בספורט של יאל"כ להב 433, עצרו שחקן כדורגל מליגה בכירה.

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הבוקר נעצר שחקן כדורגל מקבוצה בליגת בכירה, בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס אותן ביצע ביחד עם אחרים.

המעצר הבוקר מצטרף למעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, במסגרת החקירה המנוהלת ביאל"כ להב 433, מפלג שוחד והימורים בספורט - בשת"פ מלא עם ההתאחדות לכדורגל.

במסגרת החקירה עלה, כך ע"פ החשד, שהשחקן הימר באופן שיטתי, לא חוקי , שאינו הולם את היותו שחקן פעיל בקבוצה בכירה.

צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים.

*** חזקת החפות: השחקן לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.