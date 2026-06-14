בין הסכם עם איראן למדד מאי: כל מה שצפוי השבוע בשווקים

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע מסחר חדש המושפע משילוב של אירועים ביטחוניים, מדיניים ומאקרו-כלכליים. בגזרה האזורית, המשקיעים עוקבים אחר הלחימה בצפון, שכללה היום, תקיפה ישראלית בדאחייה בביירות בעקבות שלושה מטחי ירי של חיזבאללה לעבר הגליל. התקיפה גררה איומים מצד איראן, כי "תעניש את ישראל על התקיפה". מנגד, הסנטימנט הכללי נתמך בדיווחים לפיהם ארה"ב ואיראן קרובות לחתימה על הסכם ביניים. כאשר במהלך סוף השבוע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ציין כי החתימה צפויה אף היום, אך באיראן הכחישו.

המסחר בוול סטריט השבוע יהיה מקוצר, כאשר ביום שישי לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום השחרור מעבדות. בנוסף, הבורסות בסין ובהונג קונג יהיו סגורות לרגל חג מקומי.

בגזרה המקומית, תשומת הלב של המשקיעים תתחלק בין ההסלמה הביטחונית לבין שני נתוני מאקרו קריטיים שיעמידו למבחן את מצב המשק: ביום שני יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי (הרחבה בהמשך), וביום שלישי יתפרסמו נתוני התמ"ג הרבעוניים בחישוב שנתי. נתונים אלו, לצד הפיחות הקל שנרשם בשקל מול הדולר, עשויים להשפיע על מתווה הריבית העתידי של בנק ישראל. בגזרת הדיווחים המקומית, חברת מבטח שמיר (שאיבדה כ-5% בשבוע החולף) תפרסם ביום שלישי את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2026.

בשווקי המסחר הגלובליים יפורסמו השבוע החלטות מוניטריות משמעותיות. האירוע המרכזי יתרחש בארה"ב ביום רביעי בערב, עם פרסום החלטת הריבית של הפד (העומדת כעת על 3.75%) והראשונה של נגיד ארה"ב, קווין וורש. בנוסף, צפויות החלטות ריבית בבריטניה ויפן (הרחבה בהמשך).

2 מניות השבבים חוזרות לת"א עם פערים חיוביים

בפתח שבוע המסחר, המניות הדואליות צפויות לספק רוח גבית קלה למדדים המובילים בתל אביב, לאחר שחזרו מניו יורק עם פער ארביטראז' חיובי משוקלל. המשקיעים בשוק המקומי ינסו להמשיך את המומנטום החיובי, כאשר עיקר תשומת הלב והנזילות צפויות להתרכז בסקטור הטכנולוגיה והמניות בעלות הזיקה העולמית לענף השבבים.

בעקבות מגמת ההתאוששות בסקטור השבבים בוול סטריט לקראת סוף השבוע, החברות המקומיות בענף צפויות לפתוח את המסחר בעליות שערים. קמטק חוזרת מניו יורק עם ארביטראז' חיובי בולט של 3.2%, נייס עם פער חיובי של 2.6%, נובה עם 2.2%, וטאואר עם פער של כ-0.5%. חברות אלו הושפעו בשבוע שעבר מהתיקון הטכני בקרן השבבים האמריקאית (SOXX) ומגיוסי ההון של סופר מיקרו ואורקל, אך תוקנו כלפי מעלה בסוף השבוע עם התייצבות המדדים בניו יורק ולאחר ירידת מחירי הנפט. עוד יספקו רוח גבית למדדים המרכזיים אורמת תעשיות ואיי.סי.אל , שיפתחו בפערים חיוביים של כ-1.4%.

מנגד, מי שתרכז עניין שלילי ועשויה להעיב על פתיחת המסחר היא ענקית הטכנולוגיה הביטחונית אלביט מערכות , שחוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 3.1%. מניית החברה נסחרה ברקע תנודות הסנטימנט סביב המגעים המדיניים מול איראן, לצד הסטת כספים רוחבית של משקיעים חזרה לסקטור הטכנולוגיה האזרחי בסוף השבוע. אליה מצטרפות בטריטוריה האדומה גם חברת טבע , עם פער שלילי מתון של 0.5%, וגילת שחוזרת עם ארביטראז' שלילי של 3.7%.

שבוע שעבר הסתיים במגמה חיובית בבורסה המקומית. מדד ת"א 35 הוביל את העליות עם זינוק שבועי של 1.8%, ומדד ת"א 125 רשם עלייה של 1.4%. ברקע התנודתיות בגזרה הביטחונית, מי שהוביל את העליות המקומיות היה מדד ת"א-ביטחון שצמח ב-1.9%. לצידו בלטו לחיוב מדד ת"א-נפט וגז שטיפס ב-1.8% ומדד ת"א-בנקים 5 שהוסיף 1.7% לערכו. מנגד, לחץ מכירות נרשם בסקטור האנרגיה הירוקה והנדל"ן, מדד ת"א-תשתיות אנרגיה השיל 2.4%, ת"א-קלינטק ירד ב-2%, ומדד ת"א מניב-חו"ל נחלש ב-0.6%.

בוול סטריט נרשמה מגמה מעורבת, מדד הדאו ג'ונס הוביל את העליות בניו יורק עם תוספת שבועית של 0.8%, בעוד מדד ה-S&P 500 הסתפק בעלייה מתונה של 0.3%. מנגד, הנאסד"ק פיגר מאחור ונעל את שבוע המסחר בירידה קלה.

התנודתיות בניו יורק הושפעה באופן ניכר מההנפקה הראשונית לציבור של SpaceX בנאסד"ק ביום שישי, שהוגדרה כגדולה ביותר בהיסטוריה. החברה גייסה 75 מיליארד דולר לפי שווי של כ-1.8 טריליון דולר, וביום המסחר הראשון שלה החליפו ידיים למעלה מ-513 מיליון מניות, במהלך שנתמך בביקוש קמעונאי מסיבי של יותר מ-100 מיליון דולר. עם תחילת המסחר המניה זינקה ב-30% למחיר של 176.52 דולר בתוך פחות משעתיים, מה שהקפיץ זמנית את שווי השוק שלה מעבר לרף ה-2.3 טריליון דולר. בהמשך, חלפו המשקיעים למימושי רווחים שלחצו את המחיר חזרה לאזור 158 דולר, אך לקראת הנעילה התייצבה המניה על 160.95 דולר - מחיר המשקף לחברה שווי שוק של מעל 2.1 טריליון דולר.

הנפקת הענק הזו הובילה ללחץ מכירות זמני במניות השבבים הגדולות, בהן אנבידיה ו-AMD , ברקע הצורך של מנהלי תיקים לפנות נזילות מסיבית בתיקים כדי לקנות את מניות החברה החדשה של אילון מאסק. עם זאת, לקראת תום המסחר נרשמה התאוששות רוחבית, שנתמכה בדיווחים על התקדמות לקראת הסכם ביניים בין ארה"ב לאיראן, שהביא גם לירידת מחירי הנפט. בשבוע הקרוב, תהיה SpaceX זכאית לצירוף מהיר למספר מדדים מרכזיים, מה שיאלץ קרנות פסיביות לרכוש את מניותיה. החברה עשויה להיות זכאית להתווסף ל-Nasdaq 100 לאחר 15 ימי מסחר בלבד.

3 השקל התחזק, הנפט נחלש

השקל התחזק מול הדולר בסוף השבוע (חמישי-שישי בכמעט 2%) ונסחר ברמה של 2.92 שקלים. שוב קיבלנו את התזכורת הקבועה עד כמה צמד המטבעות צמוד להתנהגות השווקים. עלייה בוול סטריט מובילה להיחלשות של הדולר ולהתחזקות של השקל. מנהלי ההשקעות אוהבים להזכיר שהצד החיובי מבחינתם הוא שלמשקיעים הישראלים יש 'גידור טבעי' מפני ירידות בשווקים. במקרה כזה, הדולר ישוב לזנק וימתן את הפגיעה בכספי החוסכים.

במקביל, מחירי הנפט ירדו בשבוע החולף ב-6% והשלימו ירידה של 17% בחודש האחרון. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט נסחרה בסוף השבוע תמורת 87 דולרים. הירידות בנפט הגיעו על רקע הדיווחים בהתקדמות ההסכם בין ארה"ב ואיראן לסיום המלחמה.

לדברי נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא, בבנק יוליוס בר: "כמו בעבר, השווקים מתנתקים בסופו של דבר מהגיאופוליטיקה ומהפחד, ופונים לכלכלה ולפרגמטיות. המעברים דרך מצר הורמוז מתגברים בהדרגה וגם הסיכונים להסלמה כוללת (ארה"ב-איראן) הולכים ופוחתים עם הזמן. חילופי המהלומות הצבאיות נותרו בימים האחרונים מדודים יחסית". אלא שלדעתו, "הירידה במלאים צפויה ככל הנראה להימשך בהמשך השנה. התפתחויות אלה צפויות להפעיל לחץ מתמשך יותר על מחירי הנפט".

4 מה צפוי באינפלציה בישראל ובהחלטות הריבית בעולם?

במוקד נתוני המאקרו השבוע עומדת מגמת האינפלציה בארץ ובעולם, המשפיעה ישירות על המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים. בגזרה המקומית, לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי מחר (ב'), תחזית האנליסטים עומדת על ירידה מתונה של המדד בשיעור של כ-0.1% עד 0.2%. נזכיר כי בחודש אפריל זינק המדד ב-1.2%, אך קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נותר על 1.9%.

בקרב הכלכלנים הראשיים קיימת הסכמה כללית לגבי מגמת ההתקררות במאי, עם הבדלים קלים בתוך הטווח. יונתן כץ מלידר שוקי הון ומודי שפריר מבנק הפועלים מעריכים ירידה של 0.2%. שפריר מציין כי הדבר ישקף קצב אינפלציה שנתי של כ-2%. בלידר מסבירים כי המדד צפוי לרדת על רקע ירידה במחירי הטיסות, קיפאון במחירי הדיור וירידה מתונה במחירי המזון. רונן מנחם ממזרחי-טפחות ומתן שטרית מהפניקס צופים ירידה מתונה יותר של 0.1%.

בשוק ההון מדגישים כי עמידה בתחזיות אלו תתמוך בהפחתת ריבית של רבע אחוז לרמה של 3.5% בהחלטה הקרובה של בנק ישראל ביולי - תרחיש שהשוק הפיננסי מתמחר כעת בהסתברות גבוהה במיוחד. הדבר נתמך גם בפעילות הכלכלית המתונה במשק: סקר המגמות בסקטור העסקי אומנם הצביע על שיפור מסוים בחודש מאי לעומת אפריל (אך הפעילות נמוכה מרמתה בפברואר, ערב המלחמה), ומדד אמון הצרכנים עלה וחזר לרמתו בינואר. עם זאת, נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי בשבוע הראשון של יוני מראים קיפאון בצריכה ביחס למאי, בין היתר בשל המשך הלחימה בצפון והחשש מאיראן. בלידר מדגישים כי אין בשלב זה עדויות להיווצרות "ביקוש כבוש" שעלול להוות גורם אינפלציוני עתידי.

בזירה הבינלאומית, הלחצים האינפלציוניים מציבים אתגרים מורכבים יותר. החלטת הריבית המרכזית השבוע היא בארה"ב, שם נתוני הפד נבחנים בעניין רב על רקע עלייה בקצב עליית המחירים השנתי מעבר לרף ה-4.2%, נתון המקשה על הפחתת הריבית ומותיר אותה ברמתה הנוכחית.

בשווקים צופים כי הריבית תיוותר ללא שינוי ביום רביעי, אך התחזיות שיפרסם הפד ייבחנו בעניין רב. "הוא מונה כבחירה של טראמפ, מכיוון שטראמפ ככל הנראה ניסה להשפיע עליו להוריד את הריבית", אמר ל-AFP דן נורת', כלכלן בכיר ב-Allianz Trade. "אני לא רואה אותו מסוגל לעשות זאת כעת, במיוחד לאור נתוני האינפלציה ונתוני הצמיחה בשוק התעסוקה, ובהתחשב במה שחברי הוועדה אמרו בפגישה הקודמת באמצעות קולות ההתנגדות שלהם".

גרג דאקו, הכלכלן הראשי של EY-Parthenon, אמר ל-AFP כי וורש אינו צפוי לנסות לבצע שינויים גורפים כבר בפגישה זו - שהיא ההזדמנות הראשונה שלו לשבת עם הוועדה המלאה ו"לשתף את נקודת מבטו על הנוף הכלכלי". וורש הציע בעבר לצמצם את היקף המידע שהפד מפרסם לגבי החלטותיו, כולל ביטול התחזיות הכלכליות קדימה. "בפגישה הראשונה הזו, להערכתי הוא יימנע מלפרסם את התחזית שלו, אך לא בהכרח ישנה כבר עכשיו את האופן שבו התחזיות הכלליות מפורסמות", אמר דאקו.

יום קודם לכן, ביום שלישי, עתידה להתקבל החלטת הריבית של הבנק המרכזי של יפן. הצפי בשווקים הוא להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס לרמה של 1.0%. מחד, הצעד נחוץ כדי לבלום את התרסקות הין (שחצה שוב את רף ה-160 ין לדולר) ולמתן את יבוא האינפלציה, למרות שהוא מייקר מיידית את שירות החוב הממשלתי התופח של יפן (יחס חוב-תוצר של 249%). מאידך, החשש המרכזי של וול סטריט הוא מפני היפוך משוואת ה-'Carry Trade', במסגרתה לוו משקיעים מוסדיים וקרנות גידור ין זול כדי לממן רכישת מניות טכנולוגיה ואג"ח בארה"ב. התייקרות המימון בטוקיו לצד התחזקות הין עלולות להצית "שורט סקוויז" כפוי וגל מכירות מבוהל, שיאלץ את הגופים הממונפים לממש נכסים בניו יורק כדי לסגור את פוזיציות השורט על הין (המוערכות במאות מיליארדי דולרים), בדומה לטלטלה שחוותה הבורסה באוגוסט 2024.

ביום רביעי יופנו העיניים לאירופה עם פרסום נתוני האינפלציה בגוש האירו, שיעמדו למבחן לאחר שהבנק המרכזי האירופי העלה, בשבוע שעבר, את הריבית ב-25 נקודות בסיס לרמה של 2.25%, ועל רקע עליית האינפלציה באיחוד ל-3.2% באפריל (רמתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2024). במקביל, יפורסמו בבריטניה נתוני האינפלציה לצד החלטת הריבית של הבנק המרכזי הבריטי. בהמשך השבוע, ביום חמישי, יפורסם בארה"ב, מדד הייצור של הפד של פילדלפיה.

5 האם הביצועים של SpaceX מצדיקים את ההתלהבות?

בסוף השבוע החולף הושלמה בהצלחה הנפקת הענק של מניית SpaceX, שנהנתה מקפיצה של כ-19% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט. אלא שבשוק יש גם מי שמסתייגים מההנפקה המתוקשרת ומהשלכותיה. כך למשל, בבנק ההשקעות לומברד אודייר, מציינים כי היסטורית, ביצועי חברות לאחר הנפקה אינם תמיד מצדיקים את "ההתלהבות הראשונית". לדבריהם, מאז 1980, החברה האמריקאית הממוצעת שהונפקה פיגרה אחרי השוק בשלוש השנים הראשונות למסחר, במיוחד בתקופות של עניין גבוה מצד משקיעים.

לכך, הם מצרפים את העובדה שהמלך של SpaceX צפוי להוות יריית הפתיחה, לגל הנפקות חריג בהיקפו של חברות ענק המזוהות עם תחום ה-AI בהן אנת'רופיק ו-OpenAI, אשר ישפיעו להערכתם בין היתר על ההשקעות הפאסיביות שהפכו לפופולאריות מאד בקרב המשקיעים בשנים האחרונות.

"השורה התחתונה למשקיעים היא שפיזור השקעות אינו דבר שניתן להניח כמובן מאליו, גם כאשר משקיעים במדד רחב. בעידן שבו טכנולוגיה ובינה מלאכותית תופסות משקל הולך וגדל במדדים, נדרשת בחינה מודעת של ריכוזיות, בחירת המדד המתאים, ולעיתים גם שילוב ניהול אקטיבי שיאזן את הסיכון", כותבים בבנק.