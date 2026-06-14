ההסלמה הביטחונית והאיומים המחודשים לירי איראני פוגשים את שוק ההון לאחר כמה ימים של אופוריה שהעלתה את השווקים בסוף השבוע. בנוסף, בשוק מצפים להורדה קרובה של הריבית במשק, שקיבלה יותר מרמזים עבים גם על ידי נגיד בנק ישראל עצמו.

כעת, החשש הוא שמערכה מחודשת עלולה להחזיר את המומנטום השלילי, להעלות את פריית הסיכון של ישראל ולהחזיר את הנגיד למדיניות שמרנית. ובכל מקרה, ההערכה היא כי סבב קצר עשוי להשפיע לכל היותר בטווח הקצר בלבד, אולי בדומה למה שראינו בבורסה ביום שני שעבר, אז היא הספיקה לתקן את הירידות תוך כדי יום המסחר עצמו.

● מה יקרה בת"א אם הלחימה מול איראן תחודש, והמניות שיעלו מחר

● מה צפוי מחר בנתוני האינפלציה, ואיך זה ישפיע על הריבית?

רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי בבנק מזרחי טפחות, מציין כי "מטבע הדברים, זו התפתחות שלילית, אך בשוק למדו להכיר את 'סבבי המשוואות' האחרונים והשאלה העיקרית היא האם יראו בכך אירוע נוסף".

להערכתו, "כל עוד הסבב הנוכחי - אם וככל שיתפתח - לא ייתפס כאירוע המשכי , כזה שפוגע בפעילות הכלכלית, או התעסוקתית, השפעתו על פתיחת המסחר בשוק המניות ובשוק המט"ח מחר תהייה מוגבלת".

"ההתפתחויות עלולות להביא לפתיחה שלילית בת"א"

רפי גוזלן, כלכלן ראשי IBI בית השקעות, מעריך כי ישנם כמה היבטים לאירועים האחרונים: "בטווח הקצר ההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן צפוי להרגיע את שוקי האנרגיה, ומכאן את חששות האינפלציה ועוצמת ההתאמה הנדרשת בריבית בעולם. עם זאת, סביר שפרמיית הסיכון בשוקי האנרגיה לא תרד במלואה, שכן ייקח זמן עד לחזרה לתפוקה של טרום המלחמה, תרחיש אינו מובטח שכן הוא תלוי בהשגת הסכם כולל ובפתיחה מלאה של מיצרי הורמוז".

בהיבט הישראלי, אומר גוזלן, ההסכם מציב סימני שאלה מבחינת ההשפעה האסטרטגית על ישראל, "שצפויים להקרין הן על תקציב הביטחון בשנים הבאות והן על הפוטנציאל לסבבי לחימה בתדירות גבוהה יותר מול איראן".

בטווח הקצר, הוא מעריך "השוק יושפע מההשלכות המנוגדות של המצב. כל עוד סבבי הלחימה לא חורגים מהכלל, כלומר למשל לא גולשים לפגיעה בתשתיות אנרגיה באיראן, ההשפעה על השוק המקומי, כולל שוק המט"ח, צפויה להיות מתונה, אולי שלילית קלה". גם בנוגע לכיוון הריבית, הוא מעריך כי "בהנחה ולא חלה הידרדרות משמעותית במצב, לא צפויה השפעה על הכוונה להמשך התאמה בריבית, כמובן בהנחה ולא תירשם הפתעה ניכרת כלפי מעלה בנתוני האינפלציה הקרובים".

"השווקים נכנסו לשבוע האחרון מתוך הנחה שהסיכון הגיאופוליטי במזרח התיכון נמצא בירידה", מציין יוסי ברק יו"ר קבוצת ברק פיננסים, "המשקיעים החלו לתמחר תרחיש של התקדמות להסדר מול איראן, ירידת פרמיית הסיכון האזורית ואף האצה אפשרית של הורדות ריבית בהמשך השנה".

כעת, הוא מסביר, "ההתפתחויות האחרונות מחזירות חלק מאי-הוודאות לשוק ועלולות להביא לפתיחה שלילית השבוע במסחר בתל אביב, בעיקר במניות הרגישות לסיכון ובסקטורים. עם זאת, חשוב לזכור שהניסיון מהחודשים האחרונים מלמד שהשווקים מגיבים בעיקר לשאלה האם מדובר באירוע נקודתי או בהסלמה מתמשכת. כל עוד לא נראה פגיעה משמעותית בתשתיות אנרגיה או התרחבות של העימות לזירות נוספות, הירידות עשויות להיות מוגבלות יחסית".

פרמיית הסיכון של ישראל תעלה?

חן הרצוג הכלכלן הראשי של BDO מעריך כי הסלמה נוספת עלולה לגרום לעלייה מחודשת של פרמיית הסיכון של ישראל והחלשות של השקל והתרחקות הורדות הריבית. במקביל, הוא מעריך, אי יציבות אזורית ופגיעה בסיכוי להסכם עם איראן ופתיחת מצר הורמוז גם יביאו לעליית מחירי הנפט חזרה מעל מאה דולר ליבת.

יוסי מנשה, מנכ״ל משותף פייננשל סרביסס, מעריך גם הוא ש"במידה ואכן איראן תממש את האיומים שלה ותשגר טילים לעבר ישראל, השקל צפוי לפתוח את יום המסחר בהיחלשות לעומת הסגירה בשישי. סביר להניח שגם הנגיד ירצה גם לראות רגיעה ביטחונית כדי להוריד ריבית שוב. בכל מקרה כרגע ניתן רק להמתין ולראות מה יקרה בפועל וכיצד ארה״ב וישראל יגיבו במידה ואיראן אכן תפעל״.

גם ברק מציין את השקל כמי שרגיש במיוחד להסלמה ביטחונית. לדבריו, "התגובה הראשונה בשוק המט"ח צפויה להיות מעבר מסוים לנכסי מקלט, ולכן הדולר עשוי להתחזק מול השקל בטווח הקצר. בטווח המיידי הכיוון הסביר הוא דולר חזק יותר ושקל חלש יותר, כאשר עוצמת המהלך תהיה תלויה במשך ובעוצמת ההסלמה".

התרחיש שמדאיג את המשקיעים

חשוב להקדים ולומר כי התרחיש המרכזי בשווקים אינו קריסת הסכם הפסקת האש, אלא המשך ניסיונות הגישור. ניכר כי הממשל האמריקאי, בהובלת הנשיא טראמפ, נחוש להגיע להסכמות גם במחיר של מהמורות בדרך. השווקים יתמחרו כרגע אי ודאות, לא בהכרח תרחיש קיצון.

שמואל בן אריה, מנהל השקעות ראשי בפיוניר ניהול הון, מדגיש כי "התרחיש המרכזי בשווקים אינו קריסת הסכם הפסקת האש, אלא המשך ניסיונות הגישור". יחד עם זאת, הוא מציין, במידה ותימשך חסימה ממושכת של נתיבי שיט קריטיים, כדוגמת מצר הורמוז, "אנו עשויים לראות לחץ אינפלציוני שיחלחל לציפיות האינפלציה. תרחיש כזה עלול להוביל לעלייה מחודשת בתשואות אגרות החוב בארה"ב, מתוך חשש כי הריבית תיוותר גבוהה לזמן רב יותר. בהיבט זה, שוק המניות עשוי להגיב בתיקון שלילי בטווח המיידי".

"באשר לשווקים המקומיים, פתיחת המסחר השבוע עשויה להתאפיין במימושים קצרי מועד, בדומה לתגובות שראינו לאירוע הביטחוני בשבוע שעבר. כך גם לגבי התחזקות הדולר מול השקל. עם זאת, להערכתי, מדובר בהשפעה רגעית בלבד. השוק הוכח בעבר כבעל יכולת הסת הסתגלות מהירה למציאות ביטחונית מורכבת".

"בשורה התחתונה: אנו צופים תנודתיות בטווח הקצר מאוד, אך לא שינוי מגמה מבני. המשקיעים צריכים לנטרל את הרעש הגיאופוליטי ולהתמקד ביסודות הכלכליים, שנותרו איתנים הן בישראל והן בארה"ב".

עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא-קלאריטי בית השקעות, ציין כי ״ככל שתהיה תגובה מצד איראן, סביר להניח שהיא תהיה מוגבלת לאור ההערכה שלאף אחד מהצדדים אין אינטרס להסלים את המצב רגע לפני חתימה על הסכם המסגרת בין ארה״ב לאיראן. הנחת העבודה שלנו היא תגובה מינורית מאוד של השווקים, אם בכלל. בתקווה שההנחה שהתגובה תהיה 'מדודה' ולא חלילה קטלנית״.