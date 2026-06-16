כמה נכשלו באנגלית? תלוי איך קוראים את הנתונים

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: אין בסיס לטענה ש־78% מהתלמידים נכשלו בבחינה באנגלית, כי 60% עברו אותה
מצד אחד:
אומנם רק 22% מהתלמידים הציגו רמת ביצוע גבוהה, אך זה לא אומר ש־78% נכשלו
מצד שני:
50% מהתלמידים הציגו רמת ביצוע שמשקפת "פערים משמעותיים" בעמידה בדרישות תוכנית הלימודים
הציון: לשיפוטכם
78% מתלמידי ישראל נכשלו במבחנים בשפה האנגלית? זה היה הדיווח בכלי התקשורת שהעלה את חמתו של שר החינוך יואב קיש - והביא אותו לפרסם סרטון תגובה ברשתות החברתיות. "הכותרת שראיתם ש־78% נכשלו היא שקר מוחלט", קבע השר. "במבחן המציאות, 60% מתלמידי ישראל עברו את המבחן הזה, ולא נכשלו בו". ומה הנתונים?
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המבחן המדובר הוא מבחן תנופה, מבחן ארצי מטעם משרד החינוך שהחליף את מבחני המיצ"ב הוותיקים. המבחנים נועדו לבדוק את שליטת התלמידים בתוכניות הלימודים, אותן מגבש משרד החינוך. במקרה שלנו, הפרסומים מתייחסים למבחן באנגלית לכיתות ט' שנערך בשנת הלימודים תשפ"ה (2024־2025). במבחן נבדקו כישורי הבנת הנקרא של התלמידים בטקסטים מסוגות שונות, וכן אוצר המילים באנגלית בהתאם לרמה הנדרשת בתוכנית הלימודים.
ומה התגלה במבחנים? ובכן, ש־22% מהתלמידים הפגינו רמת ביצוע גבוהה; 27% רמת ביצוע בינונית; 10% רמת ביצוע בינונית־נמוכה ו־40% רמת ביצוע נמוכה. מכאן גם ברור מאיפה נובעים הפערים בין הדיווח בתקשורת לבין הטענות של קיש: בעוד שבתקשורת הגדירו את כל מי שלא הגיע לרמת ביצוע גבוהה כ"נכשל", לשיטת קיש הנכשלים הם רק אלה שהפגינו רמת ביצוע נמוכה.
אז מי צודק? התשובה מורכבת. במשרד החינוך הסבירו לנו כי החיתוכים הללו לרמות הביצוע השונות לא מבטאים חלוקה של "עובר" או "נכשל", שכן לדבריהם "גם תלמידים שאינם נמצאים ברמת הביצוע הגבוהה ביותר עשויים להפגין שליטה ברמות שונות במיומנויות שנבדקו".
ובכל זאת, לפי ראמ"ה, סולם הציונים מבחין בין רמות שליטה שונות בתחום: רמת ביצוע גבוהה מבטאת עמידה מלאה בדרישות תוכנית הלימודים, רמה בינונית משקפת "קרבה לסף הנדרש" - ורמות בינונית־נמוכה ונמוכה מייצגות "פערים משמעותיים". המשמעות היא של־50% מתלמידי כיתה ט' יש פערים משמעותיים בהבנת הנקרא באנגלית.
מטעם שר החינוך יואב קיש נמסר: "בבדיקתכם אכן ברור שאין כל בסיס לכותרת השקרית של ערוץ 12, לפיה 78% מהתלמידים נכשלו במבחן. הטענה שכל תלמיד שלא הגיע לרף הגבוה ביותר שהציב משרד החינוך נכשל במבחן - היא שקר מוחלט. לידיעתכם, קיימות טענות מקצועיות מהותיות בנוגע למקצועיות המבחנים והדוחות של ראמ״ה. הטענות נבדקות בימים אלה בבדיקה מקצועית בהובלת יו"ר הות״ת, פרופ' עמי מויאל. רק לאחר סיום הבדיקה נוכל להתייחס עניינית".
השורה התחתונה: 50% מהתלמידים הציגו רמות המעידות על פערים משמעותיים, ורק 22% עמדו באופן מלא בדרישות תכנית הלימודים בשפה האנגלית.
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שם: יואב קיש
מפלגה: הליכוד
מקום פרסום: רשתות חברתיות
ציטוט: "הכותרת שראיתם 78% נכשלו (במבחני התנופה) היא שקר מוחלט. במבחן המציאות, המשמעות היא ש-78% פשוט לא הגיעו לרף הגבוה שהציב משרד החינוך. 60% מתלמידי ישראל עברו את המבחן הזה, ולא נכשלו בו"
תאריך: 03.05.26
ציון: לשיפוטכם
התוצאות של המבחנים הארציים לתלמידי כיתות ט', כפי שפורסמו לאחרונה, עוררו עניין רב בשיח התקשורתי. בחדשות 12 פירסמו אותן תחת הכותרת ״קישלון״, והצביעו על כך ש-78% מתלמידי ישראל נכשלו במבחנים בשפה האנגלית, בעוד 62% נכשלו במבחני שפת האם. בתגובה, העלה שר החינוך יואב קיש סרטון בו האשים את חדשות 12 בקמפיין נגדו, וטען כי האמירה לפיה 78% נכשלו באנגלית היא בגדר ״שקר מוחלט״.
התוצאות של מבחן התנופה באנגלית, שנערך בפברואר 2025, מלמדות כי רק 22% מהתלמידים הפגינו רמת ביצוע גבוהה, כלומר עמידה מלאה בדרישות תכנית הלימודים בכל מה שקשור להבנת הנקרא. אך האם זה אומר שיתר התלמידים נכשלו?
רמות הביצוע במבחני התנופה מוגדרות באמצעות נקודות חתך על פני סולם הציונים, המבחינות בין רמות השליטה השונות בתחום הנמדד. בהתאם לכך, התלמידים מסווגים לארבע רמות ביצוע: גבוהה, בינונית, בינונית-נמוכה ונמוכה. על מנת לקבוע את נקודות החתך הללו מתבצע בראמ״ה תהליך הצבת תקנים, בו משתתפים פסיכומטריקאים, מפמ״רים (מפקחי מרכז מקצוע) ו/או נציגיהם, מומחים מהאקדמיה ומורים מהשטח. במהלך התהליך מסודרות כלל שאלות המבחן על פי רמת הקושי שלהן, והוועדה מחליטה אילו שאלות מבחינות בין רמות הביצוע השונות.
התלמידים שלא מוגדרים ברמת ביצוע גבוהה נעים ברצף שנע בין קרבה לסף הנדרש - רמת הביצוע השנייה, לבין פערים משמעותיים - רמות הביצוע השלישית והרביעית. בעוד שרמת ביצוע בינונית מעידה על מסוגלות להבין מגוון טקסטים ברמת מורכבות בינונית, לנתח קשרים בין רעיונות, להסיק מסקנות ממידע סמוי ומפורש, ולהבין את כוונת המחבר והמסר הכללי של הטקסט, רמת ביצוע בינונית-נמוכה מעידה על יכולת להבין טקסטים פשוטים מחיי היום-יום, לזהות רעיונות מרכזיים ופרטים חשובים ולהסיק מסקנות פשוטות על סמך מידע מפורש. רמת ביצוע נמוכה מעידה על יכולת להבין טקסטים קצרים ופשוטים בנושאים מוכרים בלבד, לזהות מידע פשוט ומפורש, ולהראות הבנות חלקית של הרעיונות המרכזיים בעזרת הקשר חזותי או אוצר מילים מוכר.
מטעם שר החינוך יואב קיש נמסר: "בבדיקתכם אכן ברור שאין כל בסיס לכותרת השקרית של ערוץ 12, לפיה 78% מהתלמידים נכשלו במבחן. הטענה שכל תלמיד שלא הגיע לרף הגבוה ביותר שהציב משרד החינוך נכשל במבחן - היא שקר מוחלט. לידיעתכם, קיימות טענות מקצועיות מהותיות בנוגע למקצועיות המבחנים והדוחות של ראמ״ה. הטענות נבדקות בימים אלה בבדיקה מקצועית בהובלת יו״ר הות״ת, פרופ' עמי מויאל. רק לאחר סיום הבדיקה נוכל להתייחס עניינית".
לסיכום, 50% מהתלמידים הציגו רמות ביצוע נמוכות, המעידות על פערים משמעותיים. 22% בלבד מכלל התלמידים עמדו באופן מלא בדרישות תכנית הלימודים בשפה האנגלית, ו-27% מהתלמידים הראו רמת ביצוע בינונית המוגדרת כקרבה לסף הנדרש.
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