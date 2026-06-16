כמה נכשלו באנגלית? תלוי איך קוראים את הנתונים

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: אין בסיס לטענה ש־78% מהתלמידים נכשלו בבחינה באנגלית, כי 60% עברו אותה מצד אחד:

אומנם רק 22% מהתלמידים הציגו רמת ביצוע גבוהה, אך זה לא אומר ש־78% נכשלו מצד שני:

50% מהתלמידים הציגו רמת ביצוע שמשקפת "פערים משמעותיים" בעמידה בדרישות תוכנית הלימודים הציון: לשיפוטכם

78% מתלמידי ישראל נכשלו במבחנים בשפה האנגלית? זה היה הדיווח בכלי התקשורת שהעלה את חמתו של שר החינוך יואב קיש - והביא אותו לפרסם סרטון תגובה ברשתות החברתיות. "הכותרת שראיתם ש־78% נכשלו היא שקר מוחלט", קבע השר. "במבחן המציאות, 60% מתלמידי ישראל עברו את המבחן הזה, ולא נכשלו בו". ומה הנתונים?

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המבחן המדובר הוא מבחן תנופה, מבחן ארצי מטעם משרד החינוך שהחליף את מבחני המיצ"ב הוותיקים. המבחנים נועדו לבדוק את שליטת התלמידים בתוכניות הלימודים, אותן מגבש משרד החינוך. במקרה שלנו, הפרסומים מתייחסים למבחן באנגלית לכיתות ט' שנערך בשנת הלימודים תשפ"ה (2024־2025). במבחן נבדקו כישורי הבנת הנקרא של התלמידים בטקסטים מסוגות שונות, וכן אוצר המילים באנגלית בהתאם לרמה הנדרשת בתוכנית הלימודים.

ומה התגלה במבחנים? ובכן, ש־22% מהתלמידים הפגינו רמת ביצוע גבוהה; 27% רמת ביצוע בינונית; 10% רמת ביצוע בינונית־נמוכה ו־40% רמת ביצוע נמוכה. מכאן גם ברור מאיפה נובעים הפערים בין הדיווח בתקשורת לבין הטענות של קיש: בעוד שבתקשורת הגדירו את כל מי שלא הגיע לרמת ביצוע גבוהה כ"נכשל", לשיטת קיש הנכשלים הם רק אלה שהפגינו רמת ביצוע נמוכה.

אז מי צודק? התשובה מורכבת. במשרד החינוך הסבירו לנו כי החיתוכים הללו לרמות הביצוע השונות לא מבטאים חלוקה של "עובר" או "נכשל", שכן לדבריהם "גם תלמידים שאינם נמצאים ברמת הביצוע הגבוהה ביותר עשויים להפגין שליטה ברמות שונות במיומנויות שנבדקו".

ובכל זאת, לפי ראמ"ה, סולם הציונים מבחין בין רמות שליטה שונות בתחום: רמת ביצוע גבוהה מבטאת עמידה מלאה בדרישות תוכנית הלימודים, רמה בינונית משקפת "קרבה לסף הנדרש" - ורמות בינונית־נמוכה ונמוכה מייצגות "פערים משמעותיים". המשמעות היא של־50% מתלמידי כיתה ט' יש פערים משמעותיים בהבנת הנקרא באנגלית.

מטעם שר החינוך יואב קיש נמסר: "בבדיקתכם אכן ברור שאין כל בסיס לכותרת השקרית של ערוץ 12, לפיה 78% מהתלמידים נכשלו במבחן. הטענה שכל תלמיד שלא הגיע לרף הגבוה ביותר שהציב משרד החינוך נכשל במבחן - היא שקר מוחלט. לידיעתכם, קיימות טענות מקצועיות מהותיות בנוגע למקצועיות המבחנים והדוחות של ראמ״ה. הטענות נבדקות בימים אלה בבדיקה מקצועית בהובלת יו"ר הות״ת, פרופ' עמי מויאל. רק לאחר סיום הבדיקה נוכל להתייחס עניינית".

השורה התחתונה: 50% מהתלמידים הציגו רמות המעידות על פערים משמעותיים, ורק 22% עמדו באופן מלא בדרישות תכנית הלימודים בשפה האנגלית.