מעל מחיר השוק: בכמה נמכרה דירת גן עם חצר ענקית בתל אביב?

בשכונת רמת ישראל במזרח תל אביב נמכרה דירת גן בת שלושה חדרים, בשטח בנוי של 98 מ"ר עם גינה בשטח של 90 מ"ר, תמורת 4.25 מיליון שקל. לדירה מחסן בשטח של 6 מ"ר.

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מחיר השיווק של הדירה עמד על 4.09 מיליון שקל והדירה עמדה על המדף שבוע.

המוכרים הם יורשים והקונים הם זוג צעיר מהעיר שקנה את הנכס למטרת מגורים.

דירת גן עם חצר בשכונת רמת ישראל במזרח תל אביב / צילום: עידן ישר

"השוק לא פשוט"

עידן ישר, מנהל צוות Re/max ocean תל אביב, מספר כי שכונת רמת ישראל היא שכונה שקטה, ירוקה ומבוקשת במזרח העיר בסמוך לשכונת ביצרון. "מדובר במיקום מנצח - קרוב למרכז תל אביב, עם נגישות נוחה ומהירה לכל מקום בעיר, ובמקביל התושבים נהנים משקט, מפרטיות ומאווירה פסטורלית", אומר ישר.

לדבריו, "למיקום של הדירה בתוך השכונה יש יתרון נוסף - מדובר בדירת גן פינתית, שקטה מאוד, שעטופה בירוק. הדירה במצב מצוין, יש לה שלושה כיווני אוויר ואפשר גם להפוך אותה בקלות לדירת ארבעה חדרים.

"השוק בתל אביב היום לא פשוט. יש לנו דירות טובות שלא פשוט למכור אותן. כרגע לא מרגישים משקיעים בשוק, ולכן השוק מתבסס בעיקר על אנשים שמחפשים לקנות למגורים. באזורים שיש בהם מערכת חינוך טובה והם נחשבים לאזור 'טוב' - יש ביקוש ואפשר למכור. זה אזור קהילתי כזה 'שכולם מכירים בו את כולם'.

"הדירה נמכרה תוך ביקור אחד - הגיעו כמה לקוחות שרצו אותה והייתה התמחרות, עד שזה הגיע למחיר הזה. מדובר בדירה מיוחדת והיא הצליחה לעלות על מחיר השיווק שלה אף שאין בה ממ"ד. לדירה יש כניסה נפרדת ומעליה יש עוד קומה אחת".

דירת גן עם חצר בשכונת רמת ישראל במזרח תל אביב / צילום: עידן ישר

דירות יד שנייה שנמכרו

קרית אתא

ברחוב נורדאו, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3,

ב־1.15 מיליון שקל.

ברחוב העצמאות, דירת 5 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8,

ב־1.92 מיליון שקל.

ברחוב העצמאות, דירת 4 חדרים, 137 מ"ר, בקומה 2 מתוך 10, עם חניה, ב־1.73 מיליון שקל.

ברחוב שאגל, בית בן 5 חדרים, 119 מ"ר, עם חצר בשטח 32 מ"ר,

ב־2.35 מיליון שקל.

גדרה

ברחוב שרה אהרונסון, דירת 4 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, עם חניה, ב־2.3 מיליון שקל.

ברחוב צאלה, דירת 5 חדרים, 150 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם שתי חניות, ב־2.9 מיליון שקל.

רמלה

ברחוב יגאל אלון, דירת 5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, עם חניה ומעלית, ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב גיורא יוספטל, דירת 3 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4,

ב־1.35 מיליון שקל.

ברחוב נחשול, דירת 3 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה,

ב־1.75 מיליון שקל.

ברחוב אבא אחימאיר, דירת 4 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה, ב־1.56 מיליון שקל.

מגדל העמק

ברחוב יוסף סמוכה, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3,

ב־850 אלף שקל.

ברחוב התדהר, דירת 3 חדרים, 130 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 8, עם חניה כפולה, ב־1.35 מיליון שקל.

ברחוב נחל הצבי, דירת 3 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, עם חניה ומעלית, ב־1.2 מיליון שקל.

חולון

ברחוב אהוד מנור, דירת 4 6 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם שתי חניות, מעלית, ב־3 מיליון שקל.

ברחוב יהושע רבינוביץ', דירת 5 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, ב־2.48 מיליון שקל.

ברחוב יריחו, דירת 5 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, עם חניה,

ב־2.8 מיליון שקל.

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