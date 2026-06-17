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כנס TECH IL 2026

שער הדולר, מגפת הפיטורים והשלכות ה־AI: בכירי ההייטק מדברים

בכירי תעשיית ההייטק הישראלי התכנסו היום בכנס TECH IL של גלובס • בשיאו של הכנס נחשפה רשימת "עשרת הסטארט-אפים המבטיחים", שתפורסם מחר באתר גלובס

שירות גלובס 18:13
באי הכנס / צילום: כדיה לוי
באי הכנס / צילום: כדיה לוי

בכירי תעשיית הטק התכנסו בחלל של מסעדת קלארו בתל אביב, כדי לקחת חלק בכנס TECH IL של גלובס, ולדון במגמות בתעשיית הטכנולוגיה, אתגרי המט"ח, האקזיטים הגדולים בסייבר והפריחה בדיפנס טק. המושב המסיים עסק בשאלה האם ההייטק הישראלי ימשיך לצמוח ב־2026.

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בשיאו של הכנס נחשפה רשימת "עשרת הסטארט-אפים המבטיחים" של גלובס, אשר דורגה בידי מספר שיא של 100 קרנות הון סיכון. הזוכים עלו לבמה לקבלת תעודה, ומחר (ה') יפורסמו הראיונות עמם באתר גלובס.

לאורחים הוגש יין BLENDIM של הייננית שירי רוזנטל, וחולק שוקולד שמיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח במתקפת ה-7 באוקטובר. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, הפועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה.

אלונה בר און, מו''ל גלובס, ומיכל ברוורמן־בלומנשטיק / צילום: ניב קנטור
 אלונה בר און, מו''ל גלובס, ומיכל ברוורמן־בלומנשטיק / צילום: ניב קנטור

שלמה קרמר / צילום: ניב קנטור
 שלמה קרמר / צילום: ניב קנטור

חמוטל מרידור וחן גולן / צילום: כדיה לוי
 חמוטל מרידור וחן גולן / צילום: כדיה לוי

הילה זיגמן / צילום: ניב קנטור
 הילה זיגמן / צילום: ניב קנטור

אבנר חדד / צילום: כדיה לוי
 אבנר חדד / צילום: כדיה לוי

אייל פרוינד ורועי פישר / צילום: ניב קנטור
 אייל פרוינד ורועי פישר / צילום: ניב קנטור

זיו גפני וטלור ארדן / צילום: כדיה לוי
 זיו גפני וטלור ארדן / צילום: כדיה לוי

ליעד אגמון ורן היישטיין / צילום: כדיה לוי
 ליעד אגמון ורן היישטיין / צילום: כדיה לוי

מייק קמלמכר, שוקי וידל ועופר שחם / צילום: כדיה לוי
 מייק קמלמכר, שוקי וידל ועופר שחם / צילום: כדיה לוי

טל לינד, חנן וקנין ואריק קלינשטיין / צילום: כדיה לוי
 טל לינד, חנן וקנין ואריק קלינשטיין / צילום: כדיה לוי

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL : קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP , אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.