לראשונה זה שנים: חיפוש גז פעיל בישראל יתחיל בספטמבר

אוניה סייסמית צפויה להגיע לישראל בחודש ספטמבר הקרוב, ותתחיל חיפוש גז פעיל בבלוק I של ניו מד, BP וסוקאר, כך מעריכים בשוק. זה יהיה חיפוש הגז הפעיל הראשון מאז המאגרים הקטנים שנמצאו ב-2022 בשטחים הקיימים של אנרג'יאן, בהמשך לרישיון שהוענק להם ב-2016. השותפות זכו בזכויות החיפוש בבלוק באוקטובר 2023, אך בשל פרוץ המלחמה הן נטלו רשמית את הרישיון במרץ 2025. ישראל צפויה להידרש לנכסי גז רבים כדי לענות לביקושי החשמל האדירים בעשור הקרוב.

● מאגר תמר הגדיל תפוקה ב-45%; יפיק יותר מלוויתן

● מסתמן: הגבלות על פעילות חוות השרתים במרכז הארץ

סקירה סייסמית תלת מימדית היא השלב הפעיל הראשון בחיפוש גז. הוא דורש אוניה ייחודית, שסגירתה מתרחשת חודשים מראש. היא צפויה לעבור במשך כשנה לאורך כל שטח הבלוק, במטרה לאתר מאגרי גז פוטנציאליים. לאחר מכן, כשניתן להעריך את הסיכויים למציאת גז, מתבצע קידוח אקספלורציה שהוא זה שקובע סופית האם התגלה מאגר גז חדש בישראל או שלא.

עיכובים רבים

חיפוש הגז בישראל התעכב משמעותית בשנים האחרונות. משרד האנרגיה פרסם ארבעה הליכים תחרותיים לחיפוש גז, אך אף אחד מהם לא הוביל לחיפושים פעילים. זאת בשל שילוב של נסיבות, כולל הסכם הגבול הימי עם לבנון, פרוץ מלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023 ואי מימוש זכיות. לאחר מכן, הזכיה המבטיחה ביותר של ניו מד (הבעלים של כ-45% ממאגר לוויתן), יחד עם ענקית הנפט והגז BP וחברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן סוקאר, התעכבה שוב בשל בלימת היתר היצוא למצרים במטרה להבטיח מחיר גז נמוך למשק המקומי. אז הוערך שהאוניה הסייסמית המדוברת צפויה להגיע במחצית הראשונה של 2026, אך הדבר התעכב, וכעת התאריך החדש הוא ספטמבר הקרוב.

במקביל, קבוצת זוכים נוספת באותו הליך תחרותי, רציו, דנה פטרוליום ו-ENI, טרם נטלו את הרישיון. באוקטובר 2025, ENI האיטלקית פרשו עקב סיבות גאופוליטיות, ורציו הודיעו על כך לבורסה בישראל במרץ האחרון. במאי הם הודיעו שהם מצאו שותפה בינ"ל חדשה, אך ביקשו וקיבלו הארכה נוספת על ההודעה הרשמית ונטילת הרישיון, שצפוי להסתיים היום. כעת, רציו עשויים לבקש הארכה נוספת, וטרם ברור מתי הם ייטלו את הרישיון ומתי יתחיל חיפוש גז פעיל.

דחיפה משמעותית למשק האנרגיה בישראל

בפברואר האחרון משרד האנרגיה הודיע על הליך תחרותי חמישי, שאנרג'יאן לא תודר ממנו כפי שהייתה בהליך הרביעי. אך גם הוא התעכב מסיבות גאו-פוליטיות: הפעם, פרוץ מערכת "שאגת הארי" מול איראן. אך בימים האחרונים שר האנרגיה אלי כהן הבטיח ש"בתוך מספר שבועות נצא לסבב נוסף של חיפושי גז" והוסיף ש"אני מעריך שיש בישראל גם נפט, ואנחנו כבר מנהלים שיחות על קידוחים עמוקים יותר". זאת בשל הערכה שעשויים להימצא מאגרי נפט מסוימים בשכבות עמוקות מתחת למאגרי הגז הקיימים. אך גם זה מתעכב בשל מחלוקת על מיסוי.

מציאת מאגרי גז חדשים תיקח זמן, אם היא בכלל תקרה (ויש מי שמעריכים שכבר לא יימצאו מאגרים משמעותיים). אך אם יימצאו כאלה - זו תהיה דחיפה משמעותית למשק האנרגיה הישראלי, מה שבו זמנית יגביר תחרות ויחזק את החוסן והעצמאות האנרגטית בישראל. כיום, מוערך שנידרש להתחיל לייבא גז תוך כ-20 שנה, ומציאה של מאגרי גז נוספים תדחה את התאריך הזה בשנים נוספות. עם מהפכת הבינה המלאכותית, שיוצרת ביקוש אדיר לחוות שרתים צמאות-לאנרגיה, צורך זה הופך לאקוטי מאי פעם.