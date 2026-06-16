מאגר תמר הגדיל תפוקה ב-45%; יפיק יותר מלוויתן

מאגר תמר הגדיל משמעותית את ההפקה שלו, בכ-45%. הוא צפוי להגיע לכ-16 BCM בשנה, שהם מעט מעל ההפקה של מאגר לוויתן, שעלה לאחרונה בעקבות הרחבה דומה ל-15.8 BCM בשנה. בכך, מאגר תמר עולה לראשונה על קצב ההפקה של מאגר לוויתן הגדול ממנו.

שותפות תמר, כמו תמר פטרוליום וישראמקו , עולות היום (ג') בבורסה בעקבות ההכרזה. יכולת ההפקה הנוספת תאפשר לישראל יותר גמישות בצריכת האנרגיה בזמני מלחמה.

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הרחבת ההפקה ממאגר תמר בוצעה בהשקעה של 664 מיליון דולר וכללה בין השאר הנחת צינור גז שלישי מהמאגר לפלטפורמת ההפקה באשדוד, מרחק של 150 ק"מ, כמו גם שדרוג מדחסים במתקן ההפקה עצמו. מי שביצעה את הפרויקט בפועל היא שברון, מפעילת המאגר שמשמשת גם כמפעילה של מאגר לוויתן.

העבודות בוצעו תוך כדי המערכה האחרונה מול איראן, תוך שהקבלנים הבינלאומיים של מאגר תמר המשיכו לעבוד גם תוך כדי המערכה, ובפרט בזמן שמאגר תמר היה היחיד שסיפק גז, זאת בשל הוראת משרד האנרגיה לעצור במשך מעל לחודש את הפקת הגז ממאגרי לוויתן וכריש.

המשמעות של הגדלת יכולת ההפקה של תמר היא שבמקרה של מלחמה, מאגר תמר יוכל לספק כמות גז גדולה יותר למשק המקומי, ובכך להישען פחות על פחם וסולר כדלקי חירום.

התחרות על הסכמי הגז עם תחנות הכוח החדשות

מאגר תמר הוא השני בגודלו מבחינת כמות רזרבות הגז בו, אך הוא הגדול ביותר מבחינת שיעור האספקה לצרכנים ישראלים: על-פי דוח רשות הגז לשנת 2025, 47% מהגז לתחנות הכוח ולמפעלים המקומיים מגיע ממאגר תמר, אחריו 41% ממאגר כריש הקטן יותר, ורק לבסוף מאגר לוויתן הגדול עם 12%.

לעומת זאת, ביצוא, לוויתן מספק את הרוב הגדול (74%) של הגז, בעיקר למצרים והשאר לירדן, בעוד שמאגר תמר מספק רק 26% מהיצוא.

מספר תחנות כוח מונעות בגז צפויות לקום בישראל בשנים הקרובות, ולא כולן סגרו הסכם גז. OPC צפויים להקים תחנת כוח בחדרה וטרם חתמו על הסכם גז, ועל המקום הנוסף ברשת החשמל מתחרים דוראד (לוזון, המדינה ואחרים) וריינדיר (קרן ג'נריישן), שגם הם יצטרכו לחתום בקרוב על הסכם גז.

גם מאגר לוויתן ביצע הרחבה של ההפקה, וזו הגיעה כאמור ל-15.8 BCM בשנה בפועל, משמעותית יותר מהצפוי (14 BCM). בשל ההסכם בין מאגר לוויתן למדינה לצורך היצוא למצרים, בלוויתן מתחייבים למכור במחיר זול יחסית למשק המקומי, מה שאומר ששני המאגרים מתחרים על חתימת הסכמי גז מול תחנות הכוח החדשות.

בנוסף, גם למאגר תמר יש חוזה יצוא עם מצרים, והם צפויים להגדיל את יצוא הגז בפועל ברגע שייבנה צינור הגז החדש בין ישראל למצרים, בניצנה. לפני מספר חודשים כלל מאגרי הגז בישראל חתמו על חלקם בהשקעה לפיתוח הצינור, והוא נמצא כעת בבנייה פעילה.