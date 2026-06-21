חשד שני לאבולה: אדם נוסף שחזר מקונגו הגיע לבית החולים

משרד הבריאות דיווח כי אדם שחזר לישראל מקונגו, הגיע לקבלת טיפול רפואי עם תסמיני חום ושלשול, וכעת הוא מוחזק בבידוד מחשש שמדובר באבולה. זהו המקרה השני מסוג זה מאז סוף השבוע.

משרד הבריאות מדגיש כי מדובר בינתיים בחשד, וכי תוצאות הבדיקה צפויות להתקבל תוך ימים ספורים. בינתיים עורך המשרד חקירה אפידמיולוגית לצורך איתור ואולי בידוד מגעים של שני החשודים בהידבקות, ובוחן האם יש קשר בין המקרים.

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ארגון הבריאות העולמי הכריז על האבולה בקונגו ובאוגנדה כמצב חירום בינלאומי, ובתי החולים במדינה מתקשים להתמודד עם העומס של התפרצות הנגיף, שהיא כנראה הגדולה ביותר של המחלה מאז התגלתה.

פחות מדבקת מהקורונה

עם זאת, גם אם יסתבר כי האבולה הגיעה לישראל, הסיכון לכלל האוכלוסייה כרגע נחשב נמוך. מטופלים שמציגים תסמינים דמויי שפעת לרוב עדיין אינם מדבקים, ולכן החשיבות של הבידוד שלהם בשלב הזה היא כה גבוהה.

בשלב הבא של האבולה, השלב ה"רטוב", מתחילים תסמינים כמו הקאות ודימומים, וזהו השלב המדבק יותר. המטופל שהגיע כעת לבית החולים עם חום ושלשול עלול להיות מדבק, אך אם אומנם יש לו אבולה - נראה כי הוא אינו נמצא עדיין בשיא המחלה.

שיעורי התמותה של המחלה נעים בין 10% ל-40%, תלוי באיכות הטיפול. בישראל הטיפול הוא טוב יחסית, ולכן מי שהגיע מקונגו, פיתח תסמינים כלשהם ופנה לקבלת טיפול, עשוי בסבירות גבוהה להחלים.

ההדבקה באבולה היא רק דרך נוזלי גוף, ולא באוויר דרך רסס טיפתי, והיא פחות מדבקת משמעותית מקורונה, חצבת או שפעת. לכן עד כה ההתפרצויות של המחלה בדרך-כלל נדלקו ואז דעכו. אלא שכיום בקונגו המגפה הולכת וגוברת, ויש חשש כי הפעם יהיה קשה יותר לגרום לה לדעוך. עד כה אושרו 894 מקרים, ומתוכם נרשמו 200 נפטרים, כאשר המספרים נמצאים כעת בעלייה תלולה.

מצוקת תקציבים משמעותית

ארגון הבריאות העולמי ציין כי קשה לטפל בהתפרצות האבולה, משום שהאזור בו היא מתרחשת נתון לעוני, תשתית לקויה, מלחמות ותנועה רבה של האוכלוסייה בגלל המלחמות והאלימות במקום. לכן כל ההערכות לגבי מספר המקרים הן כנראה הערכות חסר, ורוב המגעים אינם מנוטרים או מבודדים.

ישנה מצוקת תקציבים משמעותית בטיפול בהתפרצות האבולה. למרות פרישת ארה"ב מארגון הבריאות העולמי, ה-CDC, מרכז השליטה במגפות של ארה"ב, הקצה 107 מיליון דולר להתמודדות.

בתחילת 2025 בוטלו תקציבי ארגון USAID של ממשלת ארה"ב, כולל כאלה שנועדו להתמודד עם אתגרי בריאות באפריקה. הקיצוצים הללו משמעותם שיש פחות רופאים בשטח, פחות צוותי סיעוד ופחות חוקרים אפידמיולוגיים.

כיום אין חיסון לזן האבולה בהתפרצות הנוכחית, אם כי קיים חיסון לזן קודם של המחלה, וזהו מידע מעודד לגבי הסיכון לפתח חיסון גם לזן הזה בהמשך. לחיסון עשויה להיות השפעה מהותית במניעת הפיכת המחלה לאנדמית בבני אדם.