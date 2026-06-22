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פרמיית סיכון: תוספת התשואה שדורשים המשקיעים על הלוואה ואיגרות חוב, מעבר לתשואה על נכס חסר סיכון.

ההקשר האקטואלי

בשבוע שעבר פרמיית הסיכון של ישראל ירדה לרמתה הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים וחצי. זהו אחד הנתונים המשמעותיים ביותר כשבוחנים חוסן פיננסי של מדינה. במה הדברים אמורים?

מהי "פרמיית סיכון"?

נתחיל מההגדרה הפורמלית. פרמיית סיכון היא תוספת התשואה שדורשים המשקיעים על הלוואה ואיגרות חוב של חברות או מדינות במטבע מסוים, מעבר לתשואה על "נכס חסר סיכון". ומהו אותו "נכס חסר סיכון"? זהו נכס שמוגדר כנכס ממשלתי בעל אורך חיים זהה לאותה הלוואה או איגרת חוב.

אבל איך מעריכים את הסיכון של הנכס הממשלתי עצמו? כאן משתנה אותו "נכס חסר סיכון" שמשווים אליו. נהוג לבחור בתור "נכס חסר סיכון" את האג"ח שמנפיק ממשל ארה"ב - זאת משום שהוא נחשב לבעל סיכון נמוך. כך, אחת הדרכים למדוד את פרמיית הסיכון של מדינה היא באמצעות בחינת המרווח (הפער בתשואה בין נכסים) בין אג"ח ממשלתי שמנפיקה מדינה מסוימת לבין האג"ח הממשלתי שמנפיקה ארה"ב.

אבל יש עוד דרך מרכזית לבחינת פרמיית הסיכון של מדינה. שיטה זו מתבססת על חוזי CDS, ראשי תיבות של credit default swap. זהו מכשיר פיננסי המשמש במהותו כמעין חוזה ביטוח למקרה שמנפיק חוב לא יעמוד בחובותיו. הבנקים או המוסדות הפיננסיים הגדולים מנפיקים חוזה CDS עבור משקיעי האג"ח, שמשלמים פרמייה תקופתית לאג"ח מסוים. אם מנפיק האג"ח נקלע לחדלות פירעון, הבנקים והמוסדות הפיננסיים שהנפיקו את ה-CDS משמשים כמבטח, ומשלמים במקומו למחזיק החוזה את תשלומי הריבית על האג"ח והקרן. כשהערך של ה-CDS עולה, הדבר משקף חשש גובר מצד המשקיעים שהממשלה לא תעמוד בחובותיה - וכשהוא יורד ההשקעה נחשבת לבטוחה יותר.

למה זה חשוב?

פרמיית הסיכון היא אחד המשתנים המרכזיים הנבחנים בעת קביעת מדיניות מוניטרית. בדומה לדירוג האשראי, פרמיית הסיכון מעידה על היציבות הפיננסית של הלווה, ומהווה גורם בהחלטות השקעה של משקיעים בינלאומיים. שינוי בפרמיית הסיכון עשוי לגרום למשקיעים - בארץ ומחוצה לה - לשנות את הרכב תיק הנכסים וההתחייבויות שלהם בין מטבע חוץ למטבע מקומי, מה שיכול להשפיע על שער החליפין, ואף על המחירים במשק.

אף שבשווקים הפיננסיים עוקבים זה מכבר אחרי פרמיית הסיכון, לשיח הכלל-ציבורי היא פרצה בעיקר אחרי השבעת הממשלה הנוכחית. אז פרמיית הסיכון החלה במגמת עלייה - והגיעה לשיא לאחר 7 באוקטובר. הירידה המשמעותית הקודמת בפרמיית הסיכון התרחשה באוקטובר האחרון, לאחר שנחתם ההסכם להחזרת החטופים וסיום הלחימה בעזה.

לקריאה נוספת :

● בנק ישראל: מבט מקרוב על פרמיית הסיכון

● נתנאל אריאל, גלובס: האם פרמיית הסיכון של ישראל תרד לשפל חדש, ומי ירוויח מכך?

● המשרוקית של גלובס: האם ישראל מגייסת חוב בעולם באותה עלות כמו ארה"ב?