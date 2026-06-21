מנכ"ל ארית: "אני אומר לעולם זה תקן של צה"ל - זה לבד מוכר"

מניית חברת הביטחון ארית תעשיות , חברת האם של רשף - יצרנית המרעומים לפגזים משדרות, נחתכה ביותר מחצי מאז השיא שקבעה בינואר השנה. באותה נקודת שיא, רשם בעלי החברה, צבי לוי, אקזיט מרשים כאשר מימש מניות תמורת כ-400 מיליון שקל, בנוסף ל-50 מיליון שקל שמימש בעבר.

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כיום, נסחרת ארית לפי שווי של 3.2 מיליארד שקל - המהווה עדיין תשואה מרשימה של 1,300% בשלוש השנים האחרונות. במהלך שיחת משקיעים שקיימה החברה היום (א'), חשף המנכ"ל חיים שטפלר שהחברה הגדילה את קצב ייצור המרעומים שלה מ-20 אלף מרעומים בשנה ל-220 אלף מרעומים (פי 11) וציין כי העולם עובר לעולם של מרעומים אלקטרוניים מתקדמים, שהם כבר 65% מהשוק, שאותם ניתן לכוון מרחוק בצורה אלקטרונית ולא רק ידנית.

חיים שטפלר, מנכ''ל ארית / צילום: מירי פייבר

שטפלר ציין כי ארית מבצעת שינוי מהותי במודל הפעילות שלה ועוברת ל"ייצור למלאי" - מהלך שלדבריו הוא "דבר מאוד חדשני לחברה, שלא נעשה בלמעלה מ-40 שנות קיומה". היתרון הגדול להערכת שטפלר יהיה קיצור זמני האספקה. לדבריו, "ככל שאני מקצר את זמן האספקה אני יכול להעלות את המחיר אפילו ב-30% בלי שום בעיה כי בלי המרעום אי אפשר למכור את הסט (הפגז)".

לדברי שטפלר, "בזמן המלחמה, בישראל, קנו כמה סוגי מרעומים כי הייתה פה אקסטזה שאין מרעומים, אבל אחוז ההצלחה של המרעומים המכניים עמד על פחות מ-88%. אצלנו זה יותר מ-98%. זה הבדל אדיר! כי אם המרעום לא עובד, גם הפגז והכל לא עובד".

היעד של ארית: חדירה לשווקים בארה"ב ובאירופה

במצגת למשקיעים ארית מתייחסת לשנת 2026 כ'שנת מעבר' עם צפי חדירה לשווקים בארה"ב ובאירופה. כיום, החברה פעילה בעיקר בישראל ובהודו. השנה שלאחריה תהיה לדברי החברה שנה של "צמיחה, מימוש הזמנות בהיקפים משמעותיים, גידול בייצור ובמכירות וביסוס מעמד כספק בינלאומי מוביל". שטפלר הוסיף בשיחת המשקיעים כי "היעד שלי הוא להגיע ל-15% מהשוק ב-2027. ייתכן שחלק (בחלק מהמקומות, נ"א) זה יוקדם ל-2026". כשהוא דיבר על 15% הוא התכוון לשווקים באירופה ובארה"ב. בהודו, ארית מהווה כבר היום 80% מהשוק. שטפלר העריך כי שוק המרעומים העולמי יצמח בשנים הבאות מ-1.9 מיליארד דולר ל-4.5 מיליארד דולר.

על השאלה כיצד ארית תצליח לחדור לשוק העולמי, שטפלר נשמע בטוח בעצמו כשאמר: "אני בא לעולם ואומר לו, זה (המרעומים של ארית) לפי תקינה ישראלית של צה"ל, זה לבד מוכר". המהלך הזה עדיין אינו בא לידי ביטוי בצבר ההזמנות של ארית, שנחתך ל-366 מיליון שקל (לעומת למעלה ממיליארד שקל אשתקד). עם זאת, בחברה מאמינים כי אסטרטגיית הייצור החדשה תתורגם לגידול בצבר בהמשך השנה.