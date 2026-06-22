312 מיליון דולר בשלושה ימים: הסרט שעשה היסטוריה

"צעצוע של סיפור 5" שובר שיאים בקופות. הפרק החדש בסדרת הסרטים של פיקסאר גרף 160 מיליון דולר במהלך סוף השבוע הראשון להקרנתו - הפתיחה הגבוהה ביותר בהיסטוריית הסדרה.

● מתחמי ה-VIP הפכו את איביזה למקום שבו רק הכסף מדבר

● הסדרה בכיכובה של אלישיה סילברסטון מעלה שאלות על מה שעובר בדם

ברחבי העולם, "צעצוע של סיפור 5" הכניס 152 מיליון דולר, מה שמעמיד את סך ההכנסות הגלובלי המשוער שלו לתקופה של שלושה ימים על 312 מיליון דולר.

"צעצוע של סיפור 4" היה מחזיק השיא הקודם, לאחר שהניב 120.9 מיליון דולר עם פתיחתו בשנת 2019, כך לפי נתוני Rentrak חברת ניטור מידע המתמחה בתחום המדיה.

בסך-הכול, סדרת הסרטים הכניסה יותר מ-3 מיליארד דולר בכל העולם מאז הופעת הבכורה של הסרט הראשון ב-1995.

"צעצוע של סיפור 5" שבר שיא נוסף עם הפתיחה השנייה בגובהה אי-פעם עבור סרט אנימציה, ממש מאחורי "משפחת סופר-על 2", שהכניס 182.7 מיליון דולר בארה"ב לבדה בשנת 2018.

בסביבות 11.5 מיליון צופי קולנוע יצאו לראות את הסרט במהלך סוף השבוע האחרון שהיה גם חג בארה"ב, לפי נתוני EntTelligence. יותר מרבע מהקהל העדיף להשקיע ברכישת כרטיסים יקרים יותר להקרנות בפורמטים גדולים ומיוחדים. רשת IMAX דיווחה על 11.5 מיליון דולר במכירות כרטיסים בארה"ב ועל 18.4 מיליון דולר גלובלית.

"צעצוע של סיפור 5" ממשיך את המגמה של הצלחות קולנועיות עבור תכנים ידידותיים למשפחה, שכן כמעט 70% מרוכשי הכרטיסים היו חלק מקבוצות משפחתיות.

סרטי האנימציה שולטים בקופות

בשנתיים האחרונות, סרטים שנחשבים ידידותיים למשפחה ניצחו בקופות, ועקפו בביצועיהם סרטים למבוגרים בלבד, כך עולה מנתוני Rentrak.

בנוסף, סרטי אנימציה בדרך-כלל אינם סובלים מנפילה חדה לאחר סוף השבוע הראשון, מה שאומר שהם מייצרים מכירות כרטיסים בקצב יציב לאורך כל תקופת ההקרנה שלהם בבתי הקולנוע, תוך שהם צוברים תאוצה מפה לאוזן.