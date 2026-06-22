נושי סימד וקרן כלירמרק מעמידים לה הלוואה בריבית דו ספרתית

היום (שני) יתקיים דיון בביהמ"ש בארה"ב שנוגע למימון חירום לחברת מחנות הקיץ, סימד . החברה של האחים שאבסלס גייסה אג"ח בבורסה בת"א בסך של 620 מיליון שקל בחורף האחרון, וקרסה בחודש שעבר לאחר שהתגלה שהבעלים משכו לכאורה עשרות מיליוני דולרים מקופתה, כדי להציל חובות אישיים ובנוסף ניסו לשעבד את פעילות כרטיסי האשראי שלה.

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כעת פועלים מחזיקי האג"ח להעמיד לסימד הלוואת חירום (מסוג DIP) בגובה של 20 מיליון דולר, יחד עם קרן כלירמרק שתעמיד עוד כ-60 מיליון דולר, ובסה"כ כ-80 מיליון דולר בהלוואה קצרת טווח של חודשים ספורים ובריבית שלפי הערכות בשוק תהיה דו-ספרתית נמוכה, כדי להציל את פעילות מחנות הקיץ שלה. מחזיקי האג"ח יצביעו ויחליטו בנוגע להלוואה החדשה וכן יחליטו בקרוב בין אם להפעיל את 16 מחנות הקיץ המשועבדים להם בסימד, או את כל הפעילות (30 מחנות בסה"כ), כדי לשמר את המוניטין שלה כעסק מתפקד.

לשמר את פעילות העסק

קצין השיקום הראשי (CRO) שמינו הנושים בסימד, אסף רביד, מיהר לפעול בשבוע האחרון ועדכן באסיפה עם הנושים בשבוע שעבר כי כדי להציל את עונת הקיץ ולהפעיל את מחנות הנוער שהחברה מפעילה בחוף המזרחי בארה"ב, יש צורך בהעמדת המימון הדחוף. לוח הזמנים דוחק, ונחשב בלתי אפשרי כמעט במונחי הסדרי חוב אמריקאים, על המימון להיות מועמד לסימד לא יאוחר מיום שישי השבוע (26.6), הסביר רביד לנושים. לכן פעל בדחיפות להביא את אישור מימון החירום מטעמם ומטעם הקרן.

ההלוואה עם כלירמרק תוסדר בסופו של דבר, לפי דיווח החברה, בינה לבין הנאמן של מחזיקי האג"ח וחברת סימד עצמה. הלוואת ה-DIP, הינה הלוואה להצלת חברות בהליך הגנה מנושים בארה"ב (צ'פטר-11) ולפי מסמך התנאים היקפה המלא הוא 220 מיליון דולר. מתוכה הרכיב במזומן להצלת הפעילות הוא 80 מיליון דולר כאמור, והיתרה 160 מיליון דולר היא למעשה ארגון מחדש (מכונה Roll-up) של החוב של מחזיקי האג"ח, שבו יועמד חלקם של הנושים לפי חלקם היחסי באג"ח החברה בתל אביב.

בשוק אומרים גורמים המכירים את פעילות החברה כי יש ניסיון להפיק לקחים מקריסות חברות BVI בעבר, ולמעשה במקרה של סימד לשמר את פעילות העסק במהירות כדי שיציף ערך מקסימלי, בדרך שתוכל לסייע בהחזרת החובות לנושים. הבעיה בסימד היא שלא ידוע לכמה נושים הצליחו האחים שאבסלס לשעבד חלקים מפעילותה של סימד, וזהו הרכיב המשמעותי להבנת ערכה האמיתי של החברה, והוא יתברר ככל הנראה בהליכי הצ'פטר-11 בבימה"ש בארה"ב.

קרן כלירמרק, היא קרן השקעות שמתמחה בהצלת חברות שנקלעו לקשיים. הקרן גייסה בעברה מיליארדי שקלים מגופים מוסדיים ישראלים. הקרן הוקמה על ידי רז כפרי, אילן לבנון, יניב צלאל, חי נתוביץ', דגנית פארן-ויזל ואיציק אוחיון. צלאל מכהן בתפקיד מנהל ההשקעות הראשי שלה. הקרן מחזיקה בין היתר ב-16.7% מהון המניות של חברת נגב, שמנפיקה אג"ח בימים אלה. בתחילת העשור רכשה כלירמארק את חובות נגב מהבנקים תמורת 108 מיליון שקל, בתמורה למחיקה משמעותית בסך החוב. בספטמבר 2023 פרעה נגב את חובה לכלירמארק.