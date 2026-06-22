מהפך בשוק החיסכון ארוך הטווח: בחודש מאי, בית ההשקעות מור הפך לגוף השני בגודלו בתעשייה ועקף את אלטשולר שחם בהיקף הנכסים המנוהלים. על פי נתוני "גמל נט" של רשות שוק ההון מור מנהל כעת נכסים בהיקף של 115.75 מיליארד שקל בעוד אלטשולר שחם מנהל נכסים בהיקף של 115.65 מיליארד שקל. למעשה, זו הפעם השנייה שאלטשולר שחם מידרדר בדירוג גופי הגמל הגדולים בישראל, אחרי שלפני כחצי שנה מיטב עקף את בית ההשקעות וטיפס למקום הראשון. מאז, הפער בצמרת רק גדל, כשמיטב מנהלת היקף נכסים עצום של 154.2 מיליארד שקל.

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● מהפך: מור עוקף את אלטשולר שחם והופך לגוף השני בגודלו בתעשיית הגמל

המכה הבאה עבור אלטשולר שחם עשויה להגיע מכיוון הפניקס, חברת הביטוח נמצאת במקום הרביעי ברשימת מנהלי הגמל הגדולים, ואם תמשיך לגייס לקוחות בקצב הזה היא עשויה לעקוף גם היא אלטשולר שחם.

מאחורי עליית מיטב: עמלות גבוהות לסוכנים

בכל הנוגע לבית ההשקעות שבצמרת, מיטב, הוא פתח מבערים בתקופה האחרונה מבחינת העברות כספים וממשיך להוביל גם במומנטום הגיוסים. בחודש מאי העביר מיטב מהמתחרים סכום של 2.4 מיליארד שקל, במה שהוא גם אחד החודשים הכי חזקים אי פעם בתעשייה עבור גוף בודד. למעשה, מיטב מגייס בקצב כל כך מהיר מתחילת השנה שכל חמשת החודשים האחרונים הפכו ל־5 מתוך 7 החודשים הכי חזקים אי פעם בתעשייה במונחים של גיוס חודשי של חברה. כך, מתחילת השנה מיטב כבר העביר מהמתחרים 12.6 מיליארד שקל. לשם השוואה, זהו סכום שרוב הגופים לא מצליחים לגייס בשנה שלמה.

חלק מהסיבה למעבר החזק למיטב הוא ככל הנראה התשלום לסוכני הביטוח. לדברי גורמים בתעשייה, מיטב משלמת לסוכנים עמלות גבוהות יותר מרוב בתי ההשקעות (אך לא מחברות הביטוח). לדברי גוף סוכנים גדול, "מיטב מעדיפים לשלם ישירות ולא לתגמל מכירות במבצעי נסיעות לחו"ל, בניגוד למור למשל". עוד מספר סוכני ביטוח מאשרים את הנתון, אך הם שוללים שזו הסיבה העיקרית לגיוסים הגדולים. אחד מהם מכמת במספרים שמיטב משלמים 500־1,000 שקל יותר משאר בתי ההשקעות על כל מיליון שקל של כספי חיסכון לטווח ארוך שהסוכן מעביר. עם זאת, לדבריו, "גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי עושה שם עבודה מעולה, הם גם השתפרו מאוד מבחינה תפעולית ויש להם עבודה טובה מול הסוכנים". בכיר נוסף מציין כי "מיטב בנתה מגוון רחב של מסלולים, סגרה את המערך הישיר והתחילה להתמקד בסוכנים ושירות לסוכנים. היא התחילה את זה לפני שלוש שנים ועכשיו קוטפת את הפירות".

חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, טוען גם הוא שהנושא הוא לא עמלות לסוכנים. לדבריו, "זה שילוב של מגוון מסלולי השקעה, אמון רב מערוצי ההפצה (הסוכנים, נ"א) ובנייה של מערכים תומכים ושירות שיודע לקלוט את הכספים בלי 'רעש' מיותר של עיכוב בקליטת הכספים. עובדה שהלקוחות בוחרים בנו מזה מספר חודשים ברציפות".

כך או כך, הביצועים הפנומנליים של מיטב מגיעים בדיוק בזמן עבור אחת משתי בעלות השליטה בבית ההשקעות, קרן BRM של האחים אלי וניר ברקת ושותפם יובל רכבי. לפני פחות משבועיים שכרה הקרן את בנק ג'יי. פי מורגן כדי לחפש רוכש למניותיה (24.1%) בבית ההשקעות שבו היא חולקת את השליטה עם משפחת המייסד צבי סטפק.

אם BRM תצליח לממש את החזקותיה במיטב במחיר השוק הנוכחי, יהיה זה אקזיט בשווי עצום של 2.7 מיליארד שקל, המשקף עבורה תשואה יוצאת דופן של מאות אחוזים.

"הזינוק של מור מלמד על בעיה בשוק"

מור, אגב, לא נמצא בצמרת המגייסים השנה, אלא רק במקום ה־7 כשהוא העביר מהמתחרים בחודש מאי 372 מיליון שקל ומתחילת השנה 1.4 מיליארד שקל. אך אובדן הכספים הגדול של אלטשולר שחם סייע למור לעקוף אותו. אחד המתחרים של מור בתעשייה מפרגן: "זה הישג מרשים אבל גם כזה שמראה עד כמה השוק שלנו 'מטורלל' - שחוסכים עוברים בקצב כה מהיר בין גופי חיסכון, במקום להתמקד בחיסכון לטווח ארוך. בחודשים האחרונים וול סטריט מתפקדת טוב יותר מישראל, ואם זה יימשך שוב נראה שינוי בגופים שיובילו את הטבלה ולכן גם את מעבר הכספים".

במקום השני במגייסים בחודש מאי, וגם בשנה האחרונה, נמצאת חברת הביטוח הראל שמשתפרת מאוד בתשואות הן בקרנות ההשתלמות והן בקופות הגמל להשקעה. בשנה האחרונה הראל נמצאת במקומות השני והשלישי במסלולים הכלליים והמנייתיים בהתאמה (בקרנות ההשתלמות). הראל העבירה מהמתחרים בחודש מאי 1.3 מיליארד שקל ומתחילת השנה יותר מ־4.8 מיליארד שקל. החברה מנהלת נכסים בהיקף של 93 מיליארד שקל.

הצד האדום: כבר לא רק אלטשולר וילין לפידות

בצד השני, אנליסט עובר ל"צד האדום" של טבלת הגיוסים כשהוא איבד בחודש מאי נכסים בהיקף של 462 מיליון שקל, מה שהופך לחודש הכי גרוע שלו אי פעם באובדן כספים למתחרים. עם זאת, מתחילת השנה הוא עדיין בצד החיובי עם העברות מהמתחרים בהיקף של 578 מיליון שקל. אנליסט מנהל נכסים בסכום של כמעט 93 מיליארד שקל. במקרה של אנליסט, יציאת הכספים מתרחשת בעיקר במסלולים מחקי מדד S&P 500 שביצועיו חלשים אך גם במסלול המניות, שם אנליסט נמצא בחולשה בתקופה האחרונה. מבית ההשקעות אנליסט נמסר בתגובה: "אנליסט ממוקמת בצמרת התשואות בחודשים האחרונים וכן בחתכי זמן ארוכים יותר במגוון מסלולים. לאור זאת, אנו רואים שיפור הדרגתי בהעברות פנימה והדבר ישוקף עם פרסום נתוני חודש יוני".

אבל הצרה של אנליסט קטנה לעומת זו של אלטשולר שחם וילין לפידות. אלטשולר שחם רשם לעצמו עוד חודש חלש עם אובדן כספים למתחרים בהיקף של 3.2 מיליארד שקל ומתחילת השנה הוא כבר איבד נכסים בהיקף של יותר מ־15 מיליארד שקל. בשנה האחרונה איבד אלטשולר שחם למתחריו לא פחות מ־30 מיליארד שקל.

מבחינת ילין לפידות החולשה נמשכת כבר שנה. ילין לפידות רשם בחודש מאי את החודש הגרוע ביותר שלו אי פעם מבחינת אובדן כספים ממתחרים, כשיצאו ממנו 1.8 מיליארד שקל. מתחילת השנה הוא כבר איבד 7.4 מיליארד שקל ובשנה האחרונה לא פחות מ־12 מיליארד שקל.